حقائق حول قبعة MAGA التي يرتديها دونالد ترامب

( أنظروا الى هاته القبعات الحمراء الجميلة ، و البعض منها بيضاء .. ربما لدينا أجمل لحملة انتخابية في تاريخ السياسة ، اسمها MAKE AMERICA GREAT AGAIN ، اعادة المجد لأمريكا ، باختصار MAGA “ — الرئيس الأمريكي دونالد ترامب —

في مقابلة صحفية عملها خبير التسويق بين أوستارور مع مجموعة بي بي سي الاعلامية ، حول دلالات القبعة الحمراء المعروفة في الحملة الانتخابية و التظاهرات الجماهرية التي يخطب فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، و قال بين في معرضه كلامه ” … لا اعلم ان سبق و وجدت قطعة ملابس تسبب هذه الأزمة في الانقسام و التشنج العاطفي ” .

فعبارة اعادة المجد لأمريكا ليست من العبارات الجديدة في تاريخ السياسة الأمريكية ، فهي عبارة رددها مجموعة من قادة الحزب الجمهوري منذ الثمانينات الى عهد كلينتون وصولا الى عهد دونالد ترامب و الذي قام باستغلالها و تحويلها الى علامة تجارية سياسية . روج بها نفسه .فحسب معرض الكلام لكوري ليفاندوسكي ( مدير الحملة الانتخابية لدونالد ترامب ) ، اكد بأن ترامب صنع علامة من تلك العبارة في انتخابات 2012 التي خسرها في الجمهوريون امام الرئيس السابق للولايات المتحدة الامريكية ( باراك اوباما ) عن الحزب الديموقراطي ، و اضاف ليفاندوكسي قائلا : ” ان ترامب هو صاحب فكرة القبعة ، فقد كان يحب لعب الغولف لابس للقبعة الحمراء ، و بعد انتشار عبارة ” اعادة المجد لأمريكا ” ، أراد ان يراها على القبعة .