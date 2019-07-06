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جزيرة يونانية تقدم أكثر من 560 دولار للهجرة والإستقرار بها

كتب مراد موساويفي آخر تحديث
جزيرة يونانية تقدم أكثر من 560 دولار للهجرة والإستقرار بها
جزيرة أنتيكيثرا اليونانية

في خبر مثير للكثير من مواطني الدول العربية ومواطني مصر على الخصوص الذين يعشقون السفر إلى البلدان الأوروبية والأجنبية عموماً، قامت جزيرة أنتيكيثرا اليونانية بعرض مغري جدا للوافدين إليها والذي من المقرر أن تطبقه قريبا، حيث يتمثل في تقديم مبلغ 450 جنيها استرليني شهريا (562,65 دولارا ) بالإضافة إلى توفير المسكن والطعام مجانا لكل الوافدين إلى الجزيرة.

ووفقا لجريدة ديلي ميل البريطانية التي ذكرت بأن المسؤول عن المدينة السيد ” أندرياس تشارشاليس ” قد قال أن هناك العديد من الوظائف أو المهن ستضمن دخلا لائقا لكل من سيتوافد على جزيرتنا، وواصلت الجريدة بأن المسؤولين عن الجزيرة يهدفون إلى جلب سكان جدد وعائلات لديها أكثر من ثلاث أطفال ومستعدة للعيش على الدوام في جزيرة أنتيكيثيرا.

ومن جهة أخرى جاء تصريح المسؤول الأول عن الجزيرة ( رئيس المجلس المحلي ) السيد ” أندرياس تشارشاليس ” أنهم يبحثون عن أشخاص لهم رغبة في العمل بأعمال محددة وهي: الزراعة، الصيد، البناء، صناعة الخبز، مضيفا بأن هذه الأعمال التي تم ذكرها ستوفر لهم دخلا لائقا لكل من سيأتي للعيش الدائم بجزيرة أنتيكيثيرا حيث لن يندم مستقبلا على خياره بالاستقرار هناك.

جزيرة يونانية تقدم أكثر من 560 دولار للهجرة والإسقرار بها
من داخل جزيرة أنتيكيثرا اليونانية

مميزات مغرية جدا

يذكر أن الجزيرة تتمتع بمناظر خلابة وفريدة من نوعها في العالم وتتوفر على الكهرباء ومختلف الخدمات كالهاتف والأنترنت بالإضافة إلى خزانات مياه صالحة للشرب مصدرها الأمطار ويتم مراقبتها بعناية، في حين أن المساحة الإجمالية للجزيرة المثالية لا تتعدى 20.43 كيلو متر مربع.

جزيرة يونانية تقدم أكثر من 560 دولار للهجرة والإسقرار بها
جمال جزيرة أنتيكيثرا اليونانية

ورغم كل المزايا التي تحتوي عليها الجزيرة اليونانية أنتيكيثيرا إلا أن هناك شيء واحد يدعو إلى الخوف وهو صعوبة التنبؤ بالطقس خلال التقلبات والعواصف أو إنعدام التنبؤ بالطقس العاصف.

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عن الكاتب

مراد موساوي

طالب جامعي تخصص علوم الاعلام و الاتصال من الجزائر

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