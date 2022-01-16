ثوران بركان تونغا.. يهدد أمريكا ونيوزلندا وأوقيانوسيا

أدى ثوران بركان نشط اليوم السبت فى “تونغا” الى اثارة مخاوف فى عدة دول ومدن من أن هذا الثوران يؤدي الى موجات تسونامي تهدد عدة دول منها (ساموا الأمريكية، ونيوزلندا، وهاواى، وتونجا نفسها، وبعض المدن الساحلية الأمريكية، جزر فيجى، استراليا).

وكان قد أعلن (أعلن المركز الأمريكي لرصد موجات التسونامي) فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 15 يناير عن رصد موجات في المحيط الهادي قادمة من اتجاه مملكة تونغا وجزر ساموا الأمريكية فى اتجاة سواحل الولايات المتحدة الأمريكية، و قد ارجع هذة الموجات إلى ثوران بركان تحت الماء قبالة سواحل تونغا.

ونتج عن هذا الثورن البركاني زلزال بقوة 4.4 على مقياس ريختر ضربت بعض السواحل أبرزها جزر فيجي، كما ظهر التأثير ايضاً فى بعض المشاهد التي التقطها بعض السكان المحليين لمملكة تونغا لموجات تسونامي تضرب السواحل وتدخل البيوت وتخلف دمار خلفها، كما رصدت هيئة الزلازل فى استراليا موجات تسونامي ارتفاعها يتخطى حاجز المتر، ورصد ايضاً مركز الزلازل بالولايات المتحدة الأمريكية تحذيراً عقب ارتفاع الموج الى مايربو 80 سم فى جزر ساموا التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وأطلقت الساطات في نيوزلندا تحذيرا من موجات المد التي من المحتمل أن تصل شواطئها، وأوضحت السلطات في مملكة تونغا الى أن البركان المنفجر أطلق غازات سامة ورماداً فى الهواء تصل إلى إرتفاع اكثر من 20 كيلومتر في الهواء و بمحيط يبلغ نصف قطرة كيلو متر.

وتقع مملكة تونغا فى المحيط الهادي فى المنطقة المعروفة بأسم “حزام النار” والمشهورة بالزلازل والبراكين وتعتبر مسئولة ايضاً عن 90% من زلازل وكوارث العالم الطبيعية.