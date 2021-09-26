احذر.. وفاة شاب 22 سنة بعد تناوله شراب كوكاكولا والأشعة المقطعية تظهر مفاجأة في سبب الوفاه

نقلاً عن صحيفة ديلي ميل البريطانية، وفي واقعة فريدة وعلى غير العادة، توفي شاب لم يبلغ من العمر إلا 22 سنة، عقب تناوله شراب كوكا كولا بـ6 ساعات، ففي يوم شديد الحر أراد هذا الشاب الصيني أن يخفف عطشه من شدة الحر، فقام بشرب 1.5 كوكا كولا خلال 10 دقائق، ولكن بعد ساعات قليلة وقعت الكارثة.

وفاة شاب صيني 22 سنة بعد تناوله شراب الكوكاكولا

حيث بدأ الشاب يعاني من بعض الآلام الشديدة مع تورم في معدته، فاضطر إلى الذهاب للمستشفى في بكين الصينية، ولكن توفي الشاب وفارق الحياه بعد ساعات من تناولة مشروب الكولا، وتبين من خلال الفحص الطبي أن الشاب لا يعاني من أي أمراض مزمنة، لكن عند وصوله المستشفى تم عمل أشعة مقطعية له، وهنا كانت المفاجأة.

حيث تبين أن ضغطه منخفض وهناك سرعة في التنفس وضربات القلب مرتفعة، وكشفت الأشعة عن وجود كميات كبيرة من الغازات داخل جسده وبالوريد البابي المسئول عن نقل الدم للكبد، الأمر الذي حرم الكبد من وصول الأكسجين له، فأدى ذلك إلى وفاته.

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وهذا معروف طبياً بإسم “صدمة الكبد” نتيجة تناول مشروبات غازية بشكل سريع، وأفاد تقرير المستشفى الذي توفي فيه الشاب الصيني وفق الديلي ميل، أن تناوله الكوكاكولا بشكل سريع وبمقدار لتر ونصف خلال 10 دقائق، أدى إلى تجمع الغازات في الأمعاء والتي تسربت للوريد البابي فأدى ذلك إلى تليف الكبد، وحاول الأطباء انقاذ الشاب عن طريق إخراج هذه الغازات من جهازه الهضمي ولكن توفي الشاب قبل إنقاذه.