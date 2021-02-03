السلطات الإسبانية ترصد ثاني حالة إصابة بسلالة كوفيد-19 الجنوب إفريقية في الوقت الذي تواصل فيه السلالة البريطانية الانتشار داخل البلاد

بواسطة مهند شرف

أفاد مصدر موثوق إن السلطات الإسبانية اكتشفت اليوم الأربعاء حالة إصابة جديدة بسلالة كوفيد-19 التي تم اكتشافها في جنوب إفريقيا، مشيراً إلى أن هذه الحالة تُعد الثانية داخل إسبانيا منذ اكتشاف السلالة حيث أنه من المتوقع أن يكون لهذه الحالة علاقة بأحد المسافرين.

السلطات الإسبانية ترصد ثاني حالة إصابة بسلالة كوفيد-19 الجنوب إفريقية في الوقت الذي تواصل فيه السلالة البريطانية الانتشار داخل البلاد 1 3/2/2021 - 6:19 م

وتأكيداً على ذلك قال وزير الصحة الإسباني جوزيب ماريا أريمون في تصريحات له اليوم:”إن هذه الحالة الثانية التي تم اكتشافها داخل البلاد، بالإضافة إلى أن السلالة البريطانية من كوفيد-19 تواصل الانتشار بالرغم من الجهود المبذولة لمكافحة الطفرات الجديدة من الفيروس، حيث أن هذه أخبار ليست جيدة للبلاد وشعبها”.

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مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع