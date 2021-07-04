دولة الكويت من الدول التي تضم العديد من الجامعات ذات التخصصات والأقسام المختلفة، فهي تعمل على تحديث التعليم الجامعي والمدرسي أيضا ، وتطويرهما بالمناهج الدراسية، وهناك بعض التخصصات الجامعية التى تؤهل الخريجين لسوق العمل ، وبعضها الآخر غير متوفر للطلاب الخرجين العمل بهم في دولة الكويت حيث أن هذه التخصصات غير مطلوبة في الدولة، سوف نتعرف على التخصصات المطلوبة في الكويت 2021.

التخصصات المطلوبة في الكويت 2021.

قسم التمريض.

قسم الطب والجراحة.

قسم الصيدلة.

قسم العلاج الطبيعي.

قسم جراحة الاسنان.

قسم الطب البشري.

قسم طب البيطرى.

قسم الاشعة.

قسم علم النفس .

قسم عم الاجتماع.

قسم ادب انجليزى .

قسم علم الحاسوب.

قسم العلوم الطبية المساعدة.

قسم النطق والسمع.

قسم علوم فيزياء.

قسم علوم الاحياء.

قسم علوم رياضيات.

قسم الامن السيبرانى.

أقسام وتخصصات لا يحتاج إليها سوق العمل الكويتى

قسم الاعلام.

قسم التاريخ.

قسم الفقة وأصوله.

قسم العلوم السياسية.

قسم الفقة المقارن.

قسم الهندسة الكهربائية.

قسم الهندسة الكيميائية.

قسم الهندسة الميكانيكية.

قسم الصناعة والنظم.

قسم الهندسة الكهربائية الالكترونية.

تخصصات وأقسام نادرة في سوق العمل الكويتي

التى تنقسم الى دبلوم وبكالوريوس وهي: