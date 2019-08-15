الأميرة آن إبنة الملكة إليزابيث تحتفل بعيد ميلادها الـ 69

تحتفل الأميرة آن إليزابيث أليس مونتباتن وندسور إبنة الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا بعيد ميلادها الـ 69، حيث نشر القصر الملكي صورة جديدة تجمع بين الملكة إليزابيث وإبنتها الأميرة آن، وذلك بمناسبة عيد ميلاد الأميرة حيث تم إلتقاط هذه الصورة في عام 2016 في عيد ميلاد الملكة إليزابيث الـ 90.

الأميرة آن إبنة الملكة إليزابيث ودورها الخيري في المملكة

تعتبر الأميرة آن هي الإبنة الوحيدة لملكة بريطانيا الملكة إليزابيث، وشقيقة الأمير تشارلز الذي سيرث العرش بعد الملكة إليزابيث، وكانت الأميرة آن متسابقة جيدة جداً وبطلة من بطلات ركوب الخيل في أوروبا، وهي الأن عضوة في اللجنة الأولمبية الدولية، وتعتبر الأميرة آن من أكثر الشخصيات في العائلة المالكة تمثيلاً للمملكة أمام الجمهور، حيث أنها أكثر الأشخاص عملاً في القصر الملكي، وتقلدت الأميرة عدة مناصب مختلفة منها، رئيسة منظمة إنقاذ الطفولة، وكذلك كانت رئيسة جامعة لندن منذ عام 1981، وكانت مسئولة عن الحماية العسكرية لإنجلترا وويلز، حيث أنها أول عضوة إمرأة في السلطة الحاكمة.

الحياة الشخصية للأميرة آن إبنة ملكة بريطانيا إليزابيث

تزوجت الأميرة آن بالكابتن مارك فيلبس وإستمر الزواج لمدة 18 عام، ثم إنتهي بالطلاق وأنجبت منه إبنها بيتر وإبنتها زارا، ثم تزوجت بالضابط البحري تيموثى لورانس ولم تنجب من أبناء، ولاتزال الأميرة آن هي العقل المحرك والشعلة النشطة في القصر الملكي، من حيث أعمالها ودورها الحيوي داخل المملكة.