أتليتكو مدريد يضرب مرمي العملاق الأسباني برشلونة بثنائية نظيفة

كتب/إسلام شبل

فاز نادي أتليتكو مدريد الإسباني، على غريمه نادي برشلونة، فى المباراة التى أقيمت بينهم اليوم السبت الموافق 2 من أكتوبر الجاري، علي استاد واندا متروبوليتان، بهدفين مقابل لاشئ، فى إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني الممتاز.

سيطر العملاق الإسباني برشلونة على معظم مجريات اللقاء، ولكن لم يجني ثمار سيطرته، بسبب الجدران الدفاعية لنادي أتليتكو مدريد، التى كانت تمثل عائقا أمام مهاجميه طوال المباراة.

وعلى الجانب الأخر، استغل نادي أتليتكو مدريد اندفاع منافسه برشلونة لصالحه، ليسجل لاعبه توماس ليمار الهدف الأول فى الدقيقة الثالثة والعشرين، معلنا عن تقدم فريقه بهدف مقابل لا شئ.

قبل أن يتبعه زميله المخضرم ولاعب برشلونة السابق لويس سواريز، بهدف ثاني فى الدقيقة الرابعة والأربعين، ليؤكد تقدم فريقه فى اللقاء، قبل أن يعلن حكم المباراة نهاية الشوط الأول بتقدم نادي أتليتكو مدريد بهدفين نظيفين.

حاول نادي برشلونة فى الشوط الثاني، لملمة أوراقه والرجوع إلى المباراة، ولكن هجماته كانت تفتقد إلى الدقة، ليعلن حكم المباراة نهاية المباراة بهذه النتيجة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد أتليتكو مدريد إلى 17 نقطة من ثمان مواجهات تضعه فى المركز الثاني خلف المتصدر ريال مدريد، ويظل رصيد برشلونة 12 نقطة من سبع مباريات، تطيح به فى المركز التاسع من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.