مكواة فرد الشعر من بيبي ليس موديل Babyliss ST250E

Smooth Finish Hair Straightener Black 25mm

تعد شركة بيبي ليس (Babyliss) من أول و أشهر شركات العناية الشخصية بالشعر لذلك انصحك بتجربة منتجاتها

عزيزتي المرأة اهتمي بجمال شعرك و نعومته مع الحفاظ على رونقه وانسيابه وذلك بإستخدام أفضل المنتجات من بيبي ليس Babyliss

واليوم سوف اشرح لكي إمكانيات مكواة الشعر بيبي ليس موديل ST250E و الذي يعتبر من أفضل الموديلات من شركة بيبي ليس.

أهم المميزات :

الحد الأقصى لدرجات الحرارة 230ْ C لفرد وانسياب الشعر و فرد الشعر الأكثر تجعيدا.

تستخدم للشعر الجاف فقط وليس المبلل على عكس موديل بيبي ليس ST326E.

قاعدة مقاومة للحرارة لمنع وصول الحرارة لليد ولتركها عليها لتبرد منعا من تلامس المكواة لأي اسطح زجاج أو بلاستيك للحفاظ على البيئة.

3 مستويات لدرجات الحرارة للتحكم بها من 180ْC و حتى 230ْC والأقل درجة للشعر الناعم السلسل المموج والدرجة الأعلى للشعر الكثيف المجعد نسبيا للحصول على أفضل نتائج فرد للشعر ولذالك تستخدم لجميع أنواع الشعر.

ألواحها مصنوعه من السيراميك وذلك لتقليل حدة الاحتكاك على الشعر لسهولة انزلاق المكواة على الشعر دون تشابك.

وقفل تلقائي عند تركها بعد ساعة من الاستخدام.

الضمان عامين من تاريخ الشراء ضد عيوب الصناعة وليس سوء الإستخدام.

الضمان مع بي تك B.TECH عنوانه عمارات الصيادلة خلف مديرية الآمن سموحة – الأسكندرية.

الرَّقَم المختصر للضمان : 19966.

السعر الحالي هو 1035 جنية مصري متاح فى بعض الأماكن مثل http://www.updatealex.com/.

فرشاة فرد الشعر S3 من راش براش

وبكدا تم توضيح كافة إمكانيات هذا الموديل (Babyliss ST250E) ويمكن ايضا المقارنة بالموديل السابق شرحه من قبل (Babyliss ST326E)

مكواة شعر بيبي ليس 28م ST326E