مكواة فرد الشعر من بيبي ليس موديل Babyliss ST250E
Smooth Finish Hair Straightener Black 25mm
تعد شركة بيبي ليس (Babyliss) من أول و أشهر شركات العناية الشخصية بالشعر لذلك انصحك بتجربة منتجاتها
عزيزتي المرأة اهتمي بجمال شعرك و نعومته مع الحفاظ على رونقه وانسيابه وذلك بإستخدام أفضل المنتجات من بيبي ليس Babyliss
واليوم سوف اشرح لكي إمكانيات مكواة الشعر بيبي ليس موديل ST250E و الذي يعتبر من أفضل الموديلات من شركة بيبي ليس.
أهم المميزات :
- الحد الأقصى لدرجات الحرارة 230ْ C لفرد وانسياب الشعر و فرد الشعر الأكثر تجعيدا.
- تستخدم للشعر الجاف فقط وليس المبلل على عكس موديل بيبي ليس ST326E.
- قاعدة مقاومة للحرارة لمنع وصول الحرارة لليد ولتركها عليها لتبرد منعا من تلامس المكواة لأي اسطح زجاج أو بلاستيك للحفاظ على البيئة.
- 3 مستويات لدرجات الحرارة للتحكم بها من 180ْC و حتى 230ْC والأقل درجة للشعر الناعم السلسل المموج والدرجة الأعلى للشعر الكثيف المجعد نسبيا للحصول على أفضل نتائج فرد للشعر ولذالك تستخدم لجميع أنواع الشعر.
- ألواحها مصنوعه من السيراميك وذلك لتقليل حدة الاحتكاك على الشعر لسهولة انزلاق المكواة على الشعر دون تشابك.
- وقفل تلقائي عند تركها بعد ساعة من الاستخدام.
- الضمان عامين من تاريخ الشراء ضد عيوب الصناعة وليس سوء الإستخدام.
- الضمان مع بي تك B.TECH عنوانه عمارات الصيادلة خلف مديرية الآمن سموحة – الأسكندرية.
- الرَّقَم المختصر للضمان : 19966.
- السعر الحالي هو 1035 جنية مصري متاح فى بعض الأماكن مثل http://www.updatealex.com/.
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وبكدا تم توضيح كافة إمكانيات هذا الموديل (Babyliss ST250E) ويمكن ايضا المقارنة بالموديل السابق شرحه من قبل (Babyliss ST326E)