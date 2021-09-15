“المقلوبة الفلسطينية” بطريقة سهلة وبسيطة

تعتبر “المقلوبة الفلسطينية” أو “مقلوبة الباذنجان” من أشهى الوصفات التي يمكنك تقديمها على سفرتك، وهناك اكثر من طريقة ومكونات مختلفة ولكن فى موضوعنا سنتناول أسهل الطرق لعمل “المقلوبة الفلسطينة” وأيضاً طعم مميز.

مكونات الوصفة:

نصف كيلو لحم مقطع مكعبات.

كيلو أرز مصري.

كوب حمص مسلوق.

٢ حبة بصل كبيرة أو متوسطة مقطع جوانح.

٢ حبة باذنجان كبيرة مقطع شرائح بالطول.

٢ حبة بطاطس مقطع شرائح.

٣ حبات طماطم مقطع شرائح.

ملح و فلفل أسود وكمون وبهارات مشكلة وقليل من الكركم.

ورق لورو وحبهان حب وبصلة صغيرة لسلق اللحم.

زيت للقلي.

طريقة عمل “مقلوبة الباذنجان”:

يوضع إناء على النار به ماء تغلى، ثم يضاف اللحم المقطع مكعبات، ويغلى قليلاً، ثم ينشل من الماء، ونتخلص من الماء ثم في ماء مغلى اخر نضع اللحم مرة أخرى، ومعه نضع ورق لورو وحبهان حب وبصلة صغيرة، ويترك حتى تمام النضج.

في زيت ساخن يتم تحمير البطاطس المقطعة شرائح والباذنجان المقطع شرائح والبصل المقطع جوانح.

في قدر غويط مناسب للكمية ترص شرائح الطماطم في أسفل القدر، وعلى جوانب القدر ترص شرائح الباذنجان، وفوق الطماطم ترص شرائح البطاطس المقلية، ثم يفرد البصل فوق البطاطس، وفوقه اللحم المسلوق والحمص المسلوق.

ثم نضع الملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة والكركم والكمون فوق اللحم، ثم فوقهم يوضع الأرز المغسول والمصفى.

ثم نضع صحن يتحمل الحرارة فوق الأرز يغطيه، ثم تصب الصورة أو مرقة اللحم حتى تغطى الأرز.

ثم يرفع القدر على النار حتى يتشرب الأرز الماء، ثم توطى النار لأخر درجة ويترك حتى تمام نضج الأرز.

ثم تقلب فى طبق مناسب لحجم القدر وتقدم.

ملحوظات وأضافات: