عجائب وغرائب

سيدة صينية وضعت طفلتين توأم بعد مرور 6 أيام من ولادتها لطفلها الأول بعد حرمان من الانجاب استمر لسنوات

مريم محمود

في واقعة غريبة قد حدثت في عام 2017 أدهشت الكثير، وقد نقلته وكالة سبوتنيك الروسية، فذكرت أن مواطنة صينية قد ولدت طفلها الأول (ذكر)، وبعد مرور 6 أيام ولدت طفلتين توأم.

سيدة صينية وضعت طفلتين توأم بعد مرور 6 أيام من ولادتها لطفلها الأول بعد حرمان من الانجاب استمر لسنوات 1 18/6/2022 - 11:24 م

وكان ذلك في مدينة إيتشان في الصين، ووفقًا لكلام الأم، فقد قالت أنها قد تزوجت في عام 2012، ولم ترزق هي وزوجها بالأولاد.

وذهبت للمعالجة في مدينة أوهان في شهر أغسطس من عام 2016، ونجح الحمل، وعلمت أنها حامل في ثلاثة توائم.

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وقد ولدت الطفل الأول (ذكر) في يوم 21 فبراير لعام 2017، بوزن 1.44 كج، وكان قد قرر الطبيب المشرف على الحمل أنها سوف تتابع الحمل، لتلد الطفلين الآخرين في وقت آخر.

وفي يوم الاثنين الذي وافق يوم 27 فبراير من عام 2017، وضعت  السيدة الصينية توأم بنات آخر.

وقد نقلت الوكالة الصينية قول الأم، حيث قالت “لقد كنت أحلم أن يكون طفل عندما لم أكن أستطيع الحمل. والآن لدى 3 أطفال ولا أعلم ما العمل”.

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مريم محمود

مرحبًا اسمي مريم محمود خريجة كلية التربية جامعة المنصورة قسم علوم ابتدائي.. من مواليد1996، أحب الكتابة والتدوين.. كتبت لدى العديد من المواقع، ومنها موقع نجوم مصرية..


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