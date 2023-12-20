مطعم ياباني فريد يوظف مصابو الزهايمر في تجربة فريدة لزبائنه

في خطوة فريدة من نوعها، تعكس الحرص والأهتمام بالمرضي والعمل على دمجهم بالمجتمع.

يستمر أحد المطاعم اليابانية في العاصمة طوكيو، في فتح أبوابه منذ عام 2017، منذ أن قرر عقب إفتتاحه أن يوظف الأشخاص المصابين بالزهايمر فقط.

حيث تتضمن قائمة طعام المطعم الذي يحمل اسم “مينامي”، مجموعة بسيطة من الأطباق اليابانية التقليدية منها السوشي والرامن، كما يحرص العاملون بالمطعم على تقديم الخدمة للزبائن بعناية واهتمام شديد، حتى لو نسوا ما طلبوه أو أخطأوا في تقديمه.

صاحب المطعم الهدف من المطعم توعوي

شيرو أوجينو صاحب المطعم، يقول إن الهدف من افتتاح المطعم هو التوعية بمرض الزهايمر ومساعدة المصابين به على الاندماج في المجتمع، مشيرا أن جميع الموظفين والعاملين بالمطعم المصابون بالزهايمر يعملون بمنتهى الجد ويبذلون قصارى جهدهم لإسعاد الزبائن.

ردود أفعال ايجابية من رواد المطعم

وتلقى المطعم ردود فعل إيجابية من كافة رواده وزبائنه، الذين غالبا ما يشيدون بتجربتهم الفريدة مع المطعم الذين يعمل بحب كامل من جميع العاملين به وسعادة بالغة بينهم.

موقف طريف بين موظف وأحد الزبائن

وقال ماكوتو إتشيكاوا وهو أحد زبائن المطعم، إنه كان سعيد بالحديث إلى نادلة نسيت الطلب الذي طلبه بل ونسيت أيضا أنها تعمل في المطعم وجلست للحديث معه.

وأضاف إتشيكاوا أن المطعم يمنح المصابين بالزهايمر فرصة للعمل وتحقيق الذات، ويساعدهم على الشعور بأنهم أجزاء من المجتمع.

ويأمل صاحب المطعم أوجينو أن يفتح مطعمه أبوابا جديدة للمصابين بالزهايمر، ويساعدهم على تحقيق العيش بحياة كريمة وهادفة وسعادة.

17 عامل من كبار السن

ويضم المطعم عدد 17 موظفا مصابا بالزهايمر، تتراوح أعمارهم بين 60 و80 عاما، ويحصل الموظفون الجدد على تدريب خاص قبل بدء العمل في المطعم، كما يتلقون دعما مستمرا من الموظفين القدامى الآخرين والمديرين.

بالاضافة لذلك يحصل المطعم على تمويل من الحكومة اليابانية والقطاع الخاص، حيث إن مطعم “مينامي” هو بمثابة مبادرة رائعة تستحق الإشادة حيث تساهم في التوعية بمرض الزهايمر، وتساعد المصابين به على الاندماج في المجتمع، كما أنها تقدم تجربة فريدة للزبائن، وتساعدهم على فهم مرض الزهايمر بشكل أفضل.