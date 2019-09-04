الغابات الراقصة Dancing Forest، تعرف على سر اغرب الغابات بالعالم

اغرب الغابات في العالم، تتميز الغابات حول العالم بغموض كبير وتحوي بين أغصانها الكثير من أسرار وخبايا الطبيعة، والتي تجعل من كل غابة بيئة فريدة خاصة بها مما تحتويه من نباتات و حيوانات، ونتابع الآن على نجوم مصرية بعرض واحدة من تلك الغابات الغريبة والتي تتميز بمظهر فريد.







الغابات الراقصة Dancing Forest:-

احدي اغرب الغابات في العالم بسبب شكل أشجارها الغريب، والتي يظن من يراها بانها تتراقص مع بعضها، فقد تميزت أشجارها بطابع فريد، حيث تتلوى الأشجار على الأرض أو تميل جزوع الأشجار من المنتصف، مكونة لوحة جميلة.







توجد الغابة الراقصة ” Dancing Forest” في روسيا، وتم زراعة تلك الأشجار خلال فترة الستينيات من القرن الماضي، من أجل تحقيق استقرار التربة في تلك المنطقة والتي كانت تتميز بالكثبان الرملية، وبسبب زراعتها في الرمال والكثبان الرملية، كانت تلك إحدى الافتراضات الخاصة بأشكال الأشجار الراقصة، إي إنها اخذت تلك الأشكال بسبب حركة الرمال، ولكن لم يكن هذا الافتراض الوحيد على اتخاذ أشجار تلك الغابة هذه الأشكال الراقصة.







التفسير العلمي:-







فقد أجريت دراسات كثيرة على أشجار الغابة للوصول إلى سبب علمي وراء تلك الأشكال، و بعد أبحاث طويلة توصلوا إلى أن بعض اليرقات العثية قد أصابت أشجار الصنوبر في فترة مبكرة، مما جعلها تنمو بزوايا غريبة، حيث بعض أصابة تلك الأشجار باليرقات فقدت شكلها المعتاد لتنحني، ثما لتعود مرة أخرى للنمو ولكن مع تلك التشوهات التي قد أصابتها، لتبدو كأشجار راقصة.