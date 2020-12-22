الإنسان والإنقراض السادس خلال تاريخ كوكب الأرض

حدثت على مدار التاريخ الأرضي خمسة انقراضات كبري قضت علي أغلب الكائنات الحية سواء الكائنات البحرية أو البرية أو كليهما وقد تشهد البشرية إحداها قريبا و لكن الفرق أننا كبشر سنكون السبب في ذلك الإنقراض الذي سيقضي علي أغلب أشكال الحياة حولنا

الإنقراضات التي حدثت علي كوكب الأرض هي :

1- الانقراض الأوردوفيشي.

2- الانقراض الديفوني المتأخر.

3– انقراض العصر البرمين – الترياسي.

4- انقراض الترياسي – الجوراسي.

5- انقراض العصر الطباشيري – الثلاثي.



1- الانقراض الأوردوفيشي (Ordovician–Silurian extinction event) :



يعد أول إنقراض حصل علي الكرة الأرضية وذلك قبل ٤٥٠ مليون سنة تقريباً وكان بسبب التغيرات التي حدثت في المناخ وقد تسبب ذلك بانقراض أكثر من ٦٠٪ من اللافقاريات البحرية.



2- الانقراض الديفوني المتأخر (Late Devonian extinction) :



ثاني الإنقراضات علي سطح الأرض و الذي حصل قبل ٣٥٠ مليون سنة تقريباً و استغرق مدة كبيرة من الزمن تقدر بحوالي ٢٥ مليون سنة و لهذا لا يمكن تحديد ما هي أسبابه المباشرة بوضوح. ومن أبرز آثار هذا الإنقراض أنه أثر على الكائنات البحرية بشكل خاص و سبب انقراض ٧٥٪ منها.



3- انقراض العصر البرمين – الترياسي (Permian–Triassic extinction event) :



حصل قبل ٢٥٠ مليون سنة و يعتبر أكبر حدث انقراض شهدته الحياة على كوكب الأرض لأنه قد تسبب بانقراض ٩٥٪ من الحياة البحرية و حوالي ٧٠٪ من الحياة الفقارية على اليابسة و ٥٧٪ من الحشرات.



4- انقراض الترياسي – الجوراسي (Triassic–Jurassic extinction event) :



حصل قبل ٢٠٠ مليون سنة تقريباً و تسبب باختفاء ٢٠٪ من الكائنات البحرية و الكثير من الزواحف.





5- انقراض العصر الطباشيري – الثلاثي (Cretaceous-Tertiary Extinction) :



أو ما يعرف بحدث انقراض الديناصورات حدث قبل ٦٥ مليون سنة تقريباً ولم ينج منه سوي بعض أنواع الطيور والثدييات الصغيرة. هذا الحدث تسبب بانقراض أكثر من ٨٠٪ من الحياة على كوكب الأرض.



6- الإنقراض السادس :

نحن اليوم نعاصر الإنقراض السادس في تاريخ الحياة على كوكب الأرض، والذي يسببه الإنسان وهذه هي المرة الأولى التي يتسبب أحد الأحياء بانقراض شامل مثل الذي يحدث اليوم. فالإنقراضات عادة تكون بسبب تغير مناخي أو كارثة طبيعية لكن اليوم الإنسان هو السبب الأكبر وراء هذا الإنقراض.



