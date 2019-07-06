كلمات وفيديو مهرجان عايم فى بحر الغدر ( الوشوش الوان ) احمد عزت و على سمارة

فى الاونة الاخيرة اشتهرت فنون جديدة ومنها المهرجانات التى سارت فى كل بيت من بيوتنا وفى كل الحفلات المودرن وتتواجد فى كل الافراح الشعبية حتى الافراح الكلاسيك لا تخلو من المهرجنات اليوم ننشر لكم مهرجان ” عايم في بحر الغدر ” الفيديو محقق على يوتيوب مشاهدات كبيرة.

لاشك أن فن المهرجان انتشر فى كل البيوت المصرية وحقق إيرادات كبيرة ومبيعات فى كل الاوساط سواء الغنية او الفقيرة الكل يسمع المهرجان فى الشارع فى التوكتوك او السيارات اليوم نقدم لكم احدث مهرجان من على يوتيوب كلمات مهرجان عايم في بحر الغدر وفيديو كامل .

كلمات مهرجان عايم في بحر الغدر:-

عايم في بحر الغدر… شط النداله مليان… بقلوب مليها الشر… والبر ماله امان…

نجي الخسيس منه… أما الاصيل غرقان… والقوي في قوته… بس علي الغلبان…

شيطان ضحك ع الكل… والذل كان عنوان… نشر الفجور والظلم… ما بين بني الانسان…

ولما قبضوا الثمن… الكل باع وخان… واللي عامل حبيبي… علي حقيقته بان…

شايف الوشوش الوان… بلياتشو وبهلوان… بيصنعوا الضحكه… بيصدقوا الأوهام…

يا قلوب بلا مأوى… جبل الهموم اقوي… و القوي ع الضعيف… جاي بيستقوي…

دنيا فيها الفاعل… مبني على المفعول… الفرح فيها ماضي… بابه صبح مقفول…

مركب في بحر غريق… والبحر موجه عالي… مبيفرقش ما بين… عزيز ولا غالي…

خلق وآخرها تراب… عايشين في دنيا سراب… واللي كانوا حبايب… دلوقت بقوا اغراب…

عجبي عليك يا عجب… علي ايه بتستعجب… دنيا وفيها العجب… هوه اللي مستعجب..

بحر اسيه وناس مش هي… ووشوش عماله بتتلخبط..

فين الطيبه… فين حنيه… اصل الدنيا خلاص بتشطب…

شط الندم مليان … علي بره مفيش امان…

امواج حزن وأسى… والكل فيه غرقان

مما يتكون فن المهرجان ، مجموعة من الأصدقاء يفهم واحد فيهم فى آلة الاوتوتيون والتوزيع مع مؤدي كلمات بشكل جيد اللقاء على الجمهور بشكل مميز كاريزما بعض حركات الرقص الاجنبية يمكنك فعل ذلك ولكن سوف تحتاج القليل من الإمكانيات حتى تكون قادر على نشر مهرجان على مواقع التواصل مثل فيس بوك ، تويتر ، يوتيوب ، انستجرام.

مهرجان : عايم فى بحر الغدر ( الوشوش الوان )

غناء : احمد عزت – على سمارة

كلمات : تيفا العالم

توزيع : شيندي و خليل

مونتاج : بيبو العالمى

انتاج : احمد وفقي / مصطفي وفقي ( هوت لاين ميوزك برودكشن

ويمكنك مشاهدة فيديو المهرجان من هنا شارك الموضوع مع اصدقائك على وسائل التواصل الاجتماعي فضلاً وليس امراً

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