بالفيديو.. رانيا يوسف ترد على منتقديها بسبب تصريح المايوه: هنلبس إيه في الساحل يعني جواكت وبلوفرات!

ردت الفنانة رانيا يوسف، على منتقدي تصريحاتها الأخيرة أثناء حلولها ضيفة على الإعلامية إنجي أنور، ببرنامجها “مصر جديدة” الذي يذاع عبر قناة “etc”.

وتعرضت رانيا، للانتقادات اللاذعة بسبب تصريحها عن الصيف وملابس الصيف، حيث قالت أنها تحب ارتداء المايوه والشورت في الصيف.

وأبدت رانيا، دهشتها من الانتقادات التي تعرضت لها قائلة: “هي الناس بتلبس إيه في الصيف؟ جواكت وبلوفرات.. طبيعي الناس تلبس شورتات ومايوهات.. هتلبس إيه ع البحر يعني؟”

وأضافت رانيا، أن هناك أشخاص يأخذون جزء من كلامها حتى يتصدروا التريند، مشيرة إلى أنها من محبي الصيف وتكره الشتاء، قائلة: “مبحبش لبس الشتا التقيل والأكل الكتير.. أنا كائن صيفي”.

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف، يعرض لها حاليًا مسلسل “المماليك” عبر قناتي “النهار، والنهار دراما”، وهو مسلسل درامي اجتماعي تدور أحداثه حول الصراع بين الخير والشر من خلال مناقشة قضايا مثل الدجل والشعوذة، والدوافع التي تقود الأشخاص للانتقام.

“المماليك” بطولة: رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، ودوللي شاهين، ومحمد لطفي، وفيدرا، ورامي وحيد، ومحمد سليمان، ونانسي صلاح، وحنان سليمان، وميريت عمر الحريري، ورامي غيط، من تأليف: هشام هلال، وإخراج: حازم فودة.