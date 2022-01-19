بالفيديو.. رانيا يوسف ترد على منتقديها بسبب تصريح المايوه: هنلبس إيه في الساحل يعني جواكت وبلوفرات!

أسامة مقلد

ردت الفنانة رانيا يوسف، على منتقدي تصريحاتها الأخيرة أثناء حلولها ضيفة على الإعلامية إنجي أنور، ببرنامجها “مصر جديدة” الذي يذاع عبر قناة “etc”.

بالفيديو.. رانيا يوسف ترد على منتقديها بسبب تصريح المايوه: هنلبس إيه في الساحل يعني جواكت وبلوفرات!

وتعرضت رانيا، للانتقادات اللاذعة بسبب تصريحها عن الصيف وملابس الصيف، حيث قالت أنها تحب ارتداء المايوه والشورت في الصيف.

وأبدت رانيا، دهشتها من الانتقادات التي تعرضت لها قائلة: “هي الناس بتلبس إيه في الصيف؟ جواكت وبلوفرات.. طبيعي الناس تلبس شورتات ومايوهات.. هتلبس إيه ع البحر يعني؟”

وأضافت رانيا، أن هناك أشخاص يأخذون جزء من كلامها حتى يتصدروا التريند، مشيرة إلى أنها من محبي الصيف وتكره الشتاء، قائلة: “مبحبش لبس الشتا التقيل والأكل الكتير.. أنا كائن صيفي”.

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يذكر أن الفنانة رانيا يوسف، يعرض لها حاليًا مسلسل “المماليك” عبر قناتي “النهار، والنهار دراما”، وهو مسلسل درامي اجتماعي تدور أحداثه حول الصراع بين الخير والشر من خلال مناقشة قضايا مثل الدجل والشعوذة، والدوافع التي تقود الأشخاص للانتقام.

“المماليك” بطولة: رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، ودوللي شاهين، ومحمد لطفي، وفيدرا، ورامي وحيد، ومحمد سليمان، ونانسي صلاح، وحنان سليمان، وميريت عمر الحريري، ورامي غيط، من تأليف: هشام هلال، وإخراج: حازم فودة.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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