بالفيديو.. آخر تطورات قضية سما محمد ضد أحمد حسن

كشف أشرف فرحات، محامي البلوجر سما محمد، آخر تطورات قضيتها ضد اليوتيوبر أحمد حسن، صاحب قناة “AZ Family – أحمد حسن و زينب”، اتهمته فيها بالتحرش بها ومراودتها عن نفسها.

وقال فرحات، في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي” والذي يذاع عبر قنوات “mbc” أنهم تقدموا ببلاغ لمباحث الإنترنت، للبحث والتحري والتأكد من صحة الحديث المسجل، وتم تقديم كافة المستندات التي تتعلق بالواقعة، بالإضافة إلى التسجيلات الصوتية والكتابية، وتولت نيابة البساتين التحقيقات.

وعن الخطوة القادمة، أكد فرحات أنها ستكون استدعاء أحمد حسن لمناقشته في البلاغ المقدم ضده، ومواجهته بنتيجة الفحص والتحريات.

وأضاف فرحات، أنه من المتوقع أن يتم إحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية، وسوف يتم توقيع عقوبة على أحمد حسن.

يذكر أنه في أواخر يوليو الماضي، ظهرت سما محمد، في مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، تتهم فيه اليوتيوبر أحمد حسن، بالتحرش بها، معلنة أنها حررت محضر رسمي ضده تتهمه فيه بمراودتها عن نفسها أثناء تواصلها معه عبر الواتس آب، بعد إعلان نشره يطلب فيه فتاة للقيام ببطولة فيلم قصير.