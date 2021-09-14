بالفيديو.. آخر تطورات قضية سما محمد ضد أحمد حسن

بواسطة أسامة مقلد

كشف أشرف فرحات، محامي البلوجر سما محمد، آخر تطورات قضيتها ضد اليوتيوبر أحمد حسن، صاحب قناة “AZ Family – أحمد حسن و زينب”، اتهمته فيها بالتحرش بها ومراودتها عن نفسها.

سما محمد واحمد حسن وزينب

وقال فرحات، في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي” والذي يذاع عبر قنوات “mbc” أنهم تقدموا ببلاغ لمباحث الإنترنت، للبحث والتحري والتأكد من صحة الحديث المسجل، وتم تقديم كافة المستندات التي تتعلق بالواقعة، بالإضافة إلى التسجيلات الصوتية والكتابية، وتولت نيابة البساتين التحقيقات.

وعن الخطوة القادمة، أكد فرحات أنها ستكون استدعاء أحمد حسن لمناقشته في البلاغ المقدم ضده، ومواجهته بنتيجة الفحص والتحريات.

وأضاف فرحات، أنه من المتوقع أن يتم إحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية، وسوف يتم توقيع عقوبة على أحمد حسن.

يذكر أنه في أواخر يوليو الماضي، ظهرت سما محمد، في مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، تتهم فيه اليوتيوبر أحمد حسن، بالتحرش بها، معلنة أنها حررت محضر رسمي ضده تتهمه فيه بمراودتها عن نفسها أثناء تواصلها معه عبر الواتس آب، بعد إعلان نشره يطلب فيه فتاة للقيام ببطولة فيلم قصير.



Avatar of أسامة مقلد
أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.
مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.