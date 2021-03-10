شاومي تطلق هاتفها الجديد Xiaomi Mi 10S .. مواصفات ومميزات الهاتف

أطلقت شركة Xiaomi الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، هاتف جديد باسم Xiaomi Mi 10S بداية في الصين، ويبدو الهاتف من حيث التصميم ، مثل Xiaomi Mi 10 Ultra ، باستثناء تضمين شرائح Snapdragon 870 ، وتتوافق المواصفات الأخرى مع هاتف Mi 10 5G الذي ظهر لأول مرة في فبراير 2020، وقد وصل سعر الهاتف بداية من 506 دولار أمريكي في الصين، وفي هذه المقالة نستعرض مواصفات هاتف شاومي الجديد ومميزاته، فتابعونا.

هاتف Xiaomi Mi 10S

مواصفات ومميزات هاتف Xiaomi Mi 10S

أبعاد الهاتف:6 × 74.8 × 8.96 ملم، ويزن 208 جرامًا.

يحتوي على شاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة ذات حواف منحنية وثقب في الزاوية اليسرى العليا.

توفر الشاشة دقة Full HD + تبلغ 1080 × 2340 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس 180 هرتز، وسطوع 1120nits ، ونسبة تباين 5000000: 1 ، ومجموعة ألوان 100٪ DCI-P3.

الشاشة محمية بزجاج من نوع Gorilla Glass 5.

يحتوي الهاتف على مجموعة شرائحSnapdragon 870.

تصل ذاكرة الوصول العشوائي إلى 12 جيجابايت، كمايوفر الهاتف للمستخدمين ما يصل إلى 256 جيجا بايت من تخزين UFS 3.0.

يأتي هاتف Xiaomi Mi 10S مع بطارية بسعة 4780 مللي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 33 وات (يتم شحنها بالكامل في 56 دقيقة)، والشحن اللاسلكي بقوة 30 وات (يتم شحنها بالكامل في 69 دقيقة)، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 وات.

الجهاز مجهز بتكنولوجيا التبريد السائل لغرفة البخار لتبديد الحرارة.

في واجهة الهاتف، مزود بكاميرا سيلفي بدقة 20 ميجابكسل.

في الواجهة الخلفية للجهاز يحتوي على غلاف للكاميرا، والذي يشبه الموجود في Mi 10 Ultra، حيث يوجد وحدة الكاميرا ذات المدى الرأسي المكونة من:

كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل مع دعم OIS وفتحة عدسة f / 1.69 . عدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل مع FOV بزاوية 123 درجة . عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. عدسة مجال 2 ميجابكسل.

يدعم الهاتف تصوير فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

يعمل هاتف Xiaomi Mi 10S بنظام التشغيل Android 11 المستند إلى MIUI 12 مثبتًا مسبقًا على نظام التشغيل.

يوفر الجهاز ميزات أخرى مثل: ماسح بصمات الأصابع على الشاشة ، ودعم بطاقة SIM المزدوجة، و 5 G ، و Wi-Fi 6 ، و Bluetooth 5.1، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ثنائي التردد ، و NFC ، و IR blaster ، والمحرك الخطي X-axis ، و USB-C.

يتميز Mi 10S بمكبرات صوت استريو خطية مزدوجة مضبوطة من Harman Kardon والتي يمكن أن توفر تجربة صوت محيطي بزاوية 360 درجة، وتزعم شامي أن الجهاز قد سجل 80 نقطة في معايير الصوت في DxOMark.

سعر هاتف Xiaomi Mi 10S

يختلف سعر الهاتف حسب متغيرات ذاكرة الوصول العشوائي وذلك كما يلي: يبلغ سعر طراز 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت للتخزين ، و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت للتخزين ، و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت للتخزين ما بين سعر 537 دولار و583 دولارًا أمريكيًا). تقريبًا.

ويتوفر جهاز Xiaomi Mi 10S بخيارات الألوان: الأسود والأزرق والأبيض، وهو جاهز الآن للطلبات المسبقة، ومن المقرر أن يتم بيعه لأول مرة في الصين بدءًا من 12 مارس، فيما لا توجد أي معلومات عن توافره في السوق العالمية.