بعد إطلاق شاومي الساعة الذكية Xiaomi Band 7 Pro رسميًا.. تعرف المواصفات والسعر

أطلقت اليوم شاومي العملاق الصيني في مجال صناعة الأجهزة الذكية، سلسلة Xiaomi 12S في الصين، والمكونة من هواتف Xiaomi 12S و Xiaomi 12S Pro و Xiaomi 12S Ultra إضافة إلى مفاجئة شاومي لمعجبيها بإطلاق الهاتف الذكي Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition ، ولم تكن هذه المنتجات الوحيدة التي أطلقتها شاومي، حيث أعلنت عن إطلاق لأول مرة الساعة الذكية Xiaomi Band 7 Pro، لذلك سوف نسلط الضوء على مواصفات هذا الجهاز القابل للارتداء الذكي الجديد.

Xiaomi Band 7 Pro

المواصفات والميزات

التصميم : يبدو تصميم Band 7 Pro وكأنه ساعة ذكية أكثر من كونه سوارًا ذكيًا نظرًا لشاشته الكبيرة، حيث يحتوي على شاشة من نوع AMOLED مستطيلة الشكل بمقاس 1.64 بوصة، وبدقة 280 × 456 بكسل، وكثافة 326 بكسل في البوصة.

يوفر الجهاز القابل للارتداء الذكي ميزة Always On Display، ويضم مستشعر الإضاءة المحيطة الذي يوفر وظيفة السطوع التلقائي.

تحتوي الساعة الذكية Xiaomi Band 7 Pro على أكثر من 180 وجهًا جديدًا للساعة ويأتي مع زجاج 2.5D.

الميزات الصحية: يتمتع السوار الذكي بعدة ميزات تتعلق بالصحة مثل: قياس معدل ضربات القلب طوال اليوم، وتتبع مستوى الأكسجين في الدم، وتأتي هذه الميزات مع نظام تنبيه يجعل الساعة تهتز إذا انخفضت مستويات الأكسجين في الدم للمستخدم إلى ما دون حد معين، وبالإضافة إلى هذه الميزات توفر ساعة Mi Band 7 Pro أيضًا ميزة تتبع النوم، وتوثيق نوم المستخدم الخفيف والعميق.

ميزات اللياقة البدنية: يحتوي السوار الذكي على 117 وضعًا رياضيًا، منها 10 دورات للجري تقدم مستويات صعوبة متفاوتة، إضافة إلى إمكانية المستخدمين أيضًا الوصول إلى 14 وضعًا رياضيًا احترافيًا، وميزة تتيح معرفة السعرات الحرارية المحروقة وقراءات أخرى.

تأتي الساعة الذكية Xiaomi Band 7 Pro مزودة ببطارية بسعة 235 مللي أمبير في الساعة، ويمكن أن تدوم لمدة تصل إلى 12 يومًا مع الاستخدام المنتظم، و 6 أيام من الاستخدام المكثف، ويستغرق شحن البطارية بالكامل حوالي ساعة.

للاتصال يحتوي السوار الذكي على دعم GNSS ودعم NFC وبلوتوث 5.2.

الساعة الذكية حاصلة على تصنيف 5ATM لمقاومة الماء.

سعر Xiaomi Band 7 Pro

يتم حاليًا بيع Xiaomi Band 7 Pro في الصين بسعر تمهيدي 57 دولار أمريكي، وبحسب شركة شاومي سيستمر هذا العرض حتى يوم الخميس، وبعد ذلك سيكلف شراءها 60 دولارًا.