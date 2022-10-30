بكاميرا 200 ميجا بكسل تعرف الآن على سعر ومواصفات هاتف Xiaomi 12T Pro

كشفت شركة شاومي بشكل رسمي في الخارج، عن أحدث هواتفها الجديدة، هاتف شاومي تي 12 برو، ويأتي الهاتف بمواصفات قياسية، وبمعالج قوي من نوع سناب دراجون 8+ جين 1، وبنظام تشغيل Android 12، وفي السطور التالية سنتعرف على أهم مواصفات وسعر الهاتف في الأسواق العالمية.

مواصفات هاتف Xiaomi 12T Pro

كشفت شركة شاومي بشكل رسمي عن مواصفات الهاتف الجديد، والتي جاءت على النحو التالي:

أبعاد الهاتف يأتي الهاتف بإبعاد 163.1×75.9×8.6 مم، ووزن 205 جرام. الواجهة ونظام التشغيل يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 12، مع واجهة شاومي MIUI 13. خامات الهاتف تأتي خامات الهاتف الخارجية من الزجاج بالكامل مع فريم بلاستيك. البطارية تأتي بطارية الهاتف من نوع ليثيوم بسعة 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات. مساحة التخزين • يأتي الإصدار الأول للهاتف بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام. • يأتي الإصدار الثاني للهاتف بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 أو 12 جيجا رام. المعالج يأتي الهاتف بمعالج قوي من نوع كوالكوم سناب دراجون 8+ جين 1 ثماني النواة، مع دقة تصنيع المعالج 4 نانو، مع معالج رسومي من نوع Adreno 730. الشاشة تأتي شاشة الهاتف من نوع AMOLED بحجم 6.67 بوصة، بدقة 1220×2712 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 446 بيكسل لكل بوصة. يدعم الهاتف • يدعم شريحتي اتصال من نوع Nano Sim.

• يدعم الهاتف شبكات الاتصال من الجيل 2G-3G-4G-5G.

• يدعم الهاتف خاصية NFC و IR Blaster.

• يدعم الهاتف منفذ السماعات الـ3.5 مللي.

• يدعم الهاتف منفذ USB من نوع USB Type-C.

• يدعم الهاتف نظام تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS.

• يدعم الهاتف الفتح عن طريق بصمة الأصبع أو Face Unlock.

كاميرا هاتف Xiaomi 12T Pro

كشفت شركة شاومي عن مواصفات الكاميرا في الهاتف الجديد، والتي جاءت على النحو التالي:

الكاميرا الأمامية تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 20 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/2.24. الكاميرا الخلفية • تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف بعدد ثلاث كاميرات على النحو التالي: – تأتي الكاميرا الأولي الأساسية للهاتف بدقة 200 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/1.69. – تأتي الكاميرا الثانية للهاتف بدقة 8 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/2.2، وهي الكاميرا المخصصة بعمل التصوير الواسع. – تأتي الكاميرا الثالثة للهاتف بدقة 2 ميجا بيكسل، بفتحة عدسة F/2.4، وهي الكاميرا المخصصة بعمل التصوير الماكرو.

سعر هاتف شاومي 12 تي برو

كشفت شركة شاومي بشكل رسمي عن سعر الهاتف الجديد في الأسواق العالمية، علي النحو التالي:

• تم تسعير النسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام، بسعر 750 يورو.

• تم تسعير النسخة الـ256 جيجا مع 8 جيجا رام، بسعر 800 يورو.

• تم تسعير النسخة الـ256 جيجا مع 12 جيجا رام، بسعر 850 يورو.