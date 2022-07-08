مقارنة المواصفات لهواتف Xiaomi 12S & Xiaomi 12S Pro & Xiaomi 12S Ultra والأسعار

فاجأت شركة شاومي الرائدة وعملاق صناعة الهواتف الذكية الجميع بتشكيلة رئيسية جديدة وهي سلسلة Xiaomi 12S. التي تتألف من ثلاثة أنواع مختلفة: القياسي Xiaomi 12S & Xiaomi 12S Pro & Xiaomi 12S Ultra، وجميعها من فئة الهواتف الرائدة، وتأتي مع أقوى شرائح من Qualcomm تم إصدارها على الإطلاق، كما أن هذه السلسلة أول هواتف منذ بداية التعاون بين Xiaomi وعملاق التصوير Leica، ولكن ما هي النقاط التي تميز هذه الهواتف عن بعضها البعض؟ في هذه المقارنة بين مواصفات الهواتف الثلاثة لسلسلة 12S ستتيح معرفة ذلك.

Xiaomi 12S & Xiaomi 12S Pro & Xiaomi 12S Ultra

التصميم

يأتي كل من الهاتف القياسي Xiaomi 12S ومتغير Pro بنفس التصميم باستثناء الأبعاد، فالأول صغير الحجم، بينما الأخير جهاز قياسي بشاشة عريضة، بينما تصميم هاتف Xiaomi 12S Ultra مختلف تمامًا، فيأتي جانبه الخلفي مصنوع من الجلد، ويحتوي على وحدة الكاميرا الضخمة الخاصة به، ليبدو وكأنه كاميرا Leica.

كما أن الإصدار Ultra يُعدّ هو الوحيد بين هذا الثلاثي الحاصل على شهادة IP68 مما يجعل تصميمه مقاومًا للماء والغبار، وأبعاده هي نفسها إلى حد ما في متغير Pro، وتأتي الهواتف الثلاثة بشاشة محمية بواسطة زجاج Gorilla Glass Victus، ولا تأتي هذه الهواتف بشاشة منحنية، لكن نسب الشاشة إلى الجسم عالية جدًا.

الشاشات

يحتوي كل من Xiaomi 12S Pro و Xiaomi 12S Ultra على نفس الشاشة تمامًا وواحدة من أفضل الشاشات التي يمكن العثور عليها في سوق الهواتف الذكية بالكامل، حيث تتميز بما يلي:

نوع LTPO2 AMOLED بمليار لون.

مقاس 6.73 بوصة.

دقة + Quad HD تبلغ 1440 × 3200 بكسل.

معدل تحديث 120 هرتز.

شهادة HDR10 + ،Dolby Vision.

ذروة سطوع 1500 شمعة .

قارئ بصمات أصابع مدمج رائع.

وأما هاتف Xiaomi 12S القياسي فيحتوي على شاشة مختلفة: تشمل مواصفاتها:

شاشة من نوع AMOLED .

مقاس صغير 6.28 بوصة، 68 مليار لون .

دقة + Full HD تبلغ 1080 × 2400 بكسل.

شهادة HDR10 + ،Dolby Vision.

قارئ بصمات الأصابع في الشاشة.

ذروة سطوع تبلغ 1100 شمعة.

المعالج

الهواتف الثلاثة كما أسلفنا مدعومة بأفضل شرائح Qualcomm حتى الآن وهي Snapdragon 8+ Gen 1، المبنية على 4 نانومتر بتردد أقصى 3.19 جيجاهرتز، وبنية ثمانية النواة تتكون من وحدة معالجة مركزية واحدة Cortex-X2 ، ووحدتا CPU Cortex-A710 ، و 4 وحدات معالجة مركزية Cortex-A510 ، ووحدة معالجة رسومات Adreno 730.

تتميز إعدادات الذاكرة الأكثر تقدمًا بسعة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 و 512 جيجابايت من وحدة التخزين الداخلية UFS 3.1، و تعمل جميع هذه الهواتف بنظام Android 12 خارج الصندوق، مع نظام مخصص بواسطة MIUI 13 في الواجهة.

الكاميرات

كل من هذه الهواتف مزود بكاميرا رائعة، ولكن الأفضل والأكثر إثارة للاهتمام هو الطراز Xiaomi 12S Ultra، تتميز كاميراته بـ:

الكاميرا الرئيسية بدقة 50.3 ميجابكسل مع دعم OIS و Leica Lens

مستشعر بدقة 48 ميجابكسل مع تقريب بصري 5x .

كاميرا فائقة السرعة بدقة 48 ميجابكسل.

مستشعر TOF 3D لحساب العمق.

ويلي 12S Ultra بعد ذلك مباشرة، هاتف Xiaomi 12S Pro الذي يأتي مع ثلاثة مستشعرات بدقة 50 ميجابكسل، بما في ذلك عدسة تليفوتوغرافي، وكاميرا فائقة الدقة.

وأما كاميرا هاتف Xiaomi 12S فهو أقل شأنًا بسبب المستشعرات الثانوية من الطبقة المتوسطة، ولكنه يحتوي على كاميرا رئيسية رائعة بدقة 50 ميجابكسل تم تصميمها بالاشتراك مع لايكا.

البطارية

يوفر Xiaomi 12S Ultra أطول عمر للبطارية لأنه يحتوي على بطارية أكبر بسعة 4860 مللي أمبير في الساعة، ولكن إصدار Pro يدعم سرعات شحن أسرع، لأنه الوحيد الذي يتميز بشحن سريع 120 واط، بينما يأتي الآخرين بشحن سريع 67 واط.

نرفق أدناه جدول يحتوي على كامل مواصفات الأجهزة الثلاثة Xiaomi 12S & Xiaomi 12S Pro & Xiaomi 12S Ultra للمقارنة بينها:

المواصفات Xiaomi 12S Xiaomi 12S Pro Xiaomi 12S Ultra الأبعاد

والوزن 152.7 × 69.9 × 8.2 ملم.

179 جرام 163.6 × 74.6 × 8.2 ملم .

203 جرام 163.2 × 75 × 9.1 ملم.

225 جرام الشاشة مقاس 6.28 بوصة.

الدقة 1080 × 2400 بكسل (+Full HD).

نوع AMOLED مقاس 6.73 بوصة.

الدقة 1440 × 3200 بكسل (+ Quad HD).

نوع AMOLED مقاس 6.73 بوصة.

الدقة 1440 × 3200 بكسل (+ Quad HD).

نوع AMOLED المعالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1، معالج ثماني النواة 3.19 GHz Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1، معالج ثماني النواة 3.19 GHz Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1، معالج ثماني النواة 3.19 GHz الذاكرة 8 جيجا بايت رام، 128 جيجا بايت.

8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت.

12 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت.

12 جيجا بايت رام، 512 جيجا بايت. 8 جيجا بايت رام، 128 جيجا بايت.

8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت.

12 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت.

12 جيجا بايت رام، 512 جيجا بايت 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت.

12 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت.

12 جيجا بايت رام، 512 جيجا بايت برنامج التشغيل Android 12 ،MIUI Android 12 ،MIUI Android 12 ،MIUI الاتصال Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6e ،Bluetooth 5.2 ،GPS Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6e ،Bluetooth 5.2 ،GPS Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6e ،Bluetooth 5.2 ،GPS الكاميرا ثلاثية خلفية 50 + 13 + 50 ميجابيكسل.

كاميرا أمامية 32 ميجابيكسل. ثلاثية خلفية 50 + 50 + 50 ميجابيكسل

كاميرا أمامية 32 ميجابيكسل رباعية خلفية 50.3 + 48 + 48 ميجابكسل

الكاميرا الأمامية 32 ميجابيكسل البطارية 4500 مللي أمبير.

شحن سريع 67 وات.

شحن لاسلكي سريع 50 وات. 4600 مللي أمبير.

شحن سريع 120 وات.

شحن لاسلكي سريع 50 وات 4860 مللي أمبير.

شحن سريع 67 وات.

شحن لاسلكي سريع 50 وات ميزات إضافية فتحة لبطاقتي SIM ،5G فتحة لبطاقتي SIM ،5G، مشغلات ميكانيكية منبثقة فتحة لبطاقتي SIM ،5G، مقاومة للماء IP68

سعر Xiaomi 12S & Xiaomi 12S Pro & Xiaomi 12S Ultra