رسميًا كشف النقاب عن الهاتف Xiaomi 12S Ultra مع كاميرا محسنة وأحدث معالج

أخيرًا أطلقت شركة شاومي العملاق الصيني هاتف Xiaomi 12S Ultra بالأمس 4 يوليو إلى جانب إلى طرازين آخرين ضمن سلسلة 12S ويعتبر 12S Ultra الأفضل في هذه السلسلة، حيث يأتي مع كاميرا مُحسّنة بشكل كبير بمساعدة Leica وأحدث معالج من Snapdragon، والآن لنلقِ نظرة على المواصفات والميزات التي تم الإعلان عنها رسميًا الخاصة بطراز 12S Ultra الأفضل في أحدث تشكيلة رئيسية من شاومي.

Xiaomi 12S Ultra

التصميم

يتميز الهاتف الذكي الجديد المتميز من عملاق التكنولوجيا الصيني بملمس جلد ناعم في الخلف، ويحتوي الجانب الخلفي لـ Xiaomi 12S Ultra على جزيرة كاميرا مستطيلة الشكل كبيرة تضم أيضًا وحدة دائرية أصغر لمستشعرات الصور، وتتميز جزيرة الكاميرا بعلامة Leica التجارية الشهيرة، والجدير بالذكر أن نتوء وحدة الكاميرا الدائرية مصنوع أيضًا من حافة ذهبية عيار 23 قيراطًا.

وعلاوة على ذلك تم صناعة الغطاء الخلفي من الجلد ذو طبيعة صديق للبيئة، حيث يعتمد على السيليكون، وغير قابل لتغير اللون، كما أنه مقاوم للأوساخ والتآكل أيضًا، ومن ناحية الواجهة تتميز بأدنى حد من الحواف، وتحتوي على كاميرا بثقب محاذي للمركز في الجزء العلوي من الشاشة، وهو مقاوم للماء والغبار بفضل شهادة IP68، كما ركزت الشركة أيضًا على نظام التبريد الخاص بها، لإدارة الحرارة والسيطرة عليها.

المعالج

يعتبر 12S Ultra هو الطراز الأعلى من السلسلة الرئيسية الجديدة، وبالتالي، فهو يتميز بأحدث وأكبر معالج وهو Snapdragon 8+ Gen 1 من Qualcomm، الذي يعتمد على عملية 4 نانومتر، وتقترن هذه الشرائح بسعة تصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 وما يصل إلى 512 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية UFS 3.1.

الشاشة

في مقدمة الجهاز الجديد، يحتوي على شاشة LTPO 2.0 AMOLED مقاس 6.73 بوصة، وتتميز بدقة 2K، ومعدل تحديث 120 هرتز، و 1500 شمعة في المتر المربع من السطوع، وكثافة 521 بكسل في البوصة، وتحتوي الشاشة أيضًا على شهادة Dolby Vision و + HDR10 أيضًا.

كما وتحتوي الشاشة أيضًا على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة، ويأتي مع نظام مكبرات صوت ستيريو مضبوط من Harman Kardon.

البطارية والشحن

يتم تشغيل Xiaomi 12S Ultra بواسطة بطارية كبيرة تبلغ 4860 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بسرعة 67 واط، وتدعم أيضًا الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات، والشحن العكسي بقوة 10 وات أيضًا.

عند الشحن السلكي، يمكن أن يصل شحن الجهاز إلى 50% خلال 15 دقيقة فقط، بينما يمكن بالشحن اللاسلكي الوصول إلى 40 % من الشحن خلال 15 دقيقة.

الكاميرا

بفضل التعاون الجديد بين Xiaomi و Leica، يتميز Xiaomi 12S Ultra بنظام عدسة Leica Summicron في الخلف، ويتكون إعداد الكاميرا الثلاثية من كاميرا أساسية وهي مستشعر Sony IMX989 الذي يحتوي على مستشعر كبير بحجم 1 بوصة، ودقة 50 ميجابكسل مع دعم تقنية HyperOIS، وتتميز هذه الكاميرا بقدرتها على تسجيل مقاطع فيديو بدقة 8K أيضًا، ويرافق العدسة الرئيسية، عدسة بزاوية عريضة بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي 48 ميجابكسل أخرى توفر تكبير يصل إلى 120x وتدعم OIS.

الميزات الإضافية الأخرى

تشمل الميزات الأخرى اتصال: WiFi 6E و Bluetooth 5.2 و IR Blaster، ومجموعة شرائح إدارة الطاقة Surge G1، و يعمل الهاتف بنظام التشغيل MIUI 13 بالاستناد إلى نظام التشغيل Android 12 خارج الصندوق.

سعر Xiaomi 12S Ultra وخيارات الألوان

يتوفر هاتف 12S Ultra في خيارين للألوان وهما اللون الأسود والأخضر، وبالنسبة للسعر، فقد تم إطلاق الهاتف بتكوينات تخزين متعددة للذاكرة وهي كما يلي: