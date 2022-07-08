سعر ومواصفات هاتف Xiaomi 12 Lite

أعلنت شركة شاومي العالمية والرائدة في صناعة الهواتف الذكية، عن إطلاق هاتفها الجديد شاومي لايت 12، ويأتي الهاتف بمميزات عديدة بالنسخة الجديدة، ويأتي الهاتف بمعالج قوي من نوع Qualcomm Snapdragon 780G، مع معالج رسومي من نوع Adreno 642،وبنظام تشغيل Android 11، وفي السطور التالية سنتعرف على أهم مواصفات وأسعار الهاتف الجديد في الأسواق.

مواصفات هاتف Xiaomi 12 Lite

أعلنت شركة شاومي عن أهم المواصفات في هاتفها الجديد والتي جاءت على النحو التالي:

الواجهة ونظام التشغيل يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11 مع واجهة MIUI 12. يدعم الهاتف • يدعم الهاتف خاصية الـ NFC.

• يدعم تشغيل شريحتي إتصال من نوع Nano Sim.

• يدعم الهاتف شبكات الاتصال من الجيل 3G-4G-5G.

• يدعم الهاتف ميكروفون ثانويا خاصا بعزل الضوضاء.

• يدعم الهاتف نظام تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS.

• يدعم الهاتف الفتح عن طريق بصمة الأصبع، أو عن طريق Face Unlock. • يدعم الهاتف منفذا لـ USB ويأتي من نوع USB Type-C 2.0. الخامات يأتي الهاتف بخامات خارجية مصنوعة من البلاستيك مع ظهر من الزجاج غوريلا جلاس. مساحة التخزين • الإصدار الأول للهاتف يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت. • الإصدار الثاني للهاتف يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت. • الإصدار الثالث للهاتف يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت. البطارية تأتي بطارية الهاتف بسعة 4250 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 33 وات. المعالج يأتي الهاتف بمعالج قوي من نوع Qualcomm Snapdragon 780G بدقة تصنيع 5 نانو، مع معالج رسومي من نوع Adreno 642. الشاشة تأتي شاشة الهاتف من نوع AMOLED ، بقياس 6.55 بوصة، بدقة 1080×2400 بكسل (+FHD)، بمعدل بكسلات 402 بكسل في كل إنش.

كاميرا هاتف Xiaomi 12 Lite

كشفت شركة شاومي عن كاميرا الهاتف الجديد والتي جاءت على النحو التالي:

• الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بدقة 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2.

• الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي بكاميرا ثلاثية على النحو التالي:

– الكاميرا الأولى الأساسية للهاتف تأتي بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8.

– الكاميرا الثانية للهاتف تأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا المخصصة بعمل التصوير الواسع.

– الكاميرا الثالثة للهاتف تأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا المخصصة بعمل التصوير الماكرو.

• يتوفر الهاتف باللون الأسود وباللون الأخضر وباللون الأصفر.

سعر هاتف Xiaomi 12 Lite

أعلنت شركة شاومي عن أسعار هاتفها الجديد في الأسواق العالمية، وبلغ سعر الهاتف حوالي 370 دولار أمريكى، أي ما يعادل 6990 جنيه مصري.