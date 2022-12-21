واتساب يطلق ميزة جديدة لاسترجاع رسالة تم حذفها عن طريق الخطأ

يعتبر تطبيق واتساب أفضل تطبيقات المراسلة الفورية حول العالم، حيث يسخدم التطبيق أكثر من 2 مليار شخص حول العالم، لذا يعمل التطبيق على إصدار العديد من المميزات التي تعمل على تحسين تجربة المستخدم وحل جميع المشاكل التي تقابله.

ميزة واتساب الجديدة لاسترجاع الرسائل المحذوفة بالخطأ

أطلق تطبيق واتساب ميزة جديدة لاسترجاع الرسالة التي تم حذفها عن طريق الخطأ تتلخص هذه الميزة أن هناك من يرسل رسالة بالخطأ ويريد حذفها عند الجميع، ثم يضغط بالخطأ على الحذف لدي فقط، لذا عمل تطبيق واتساب على إصدار ميزة التراجع عن الحذف لدي ليتم حذفها عند الجميع.

يتواجد بهذه الميزة نافذة مدتها 5 ثوان فقط تمكنك من التراجع عن حذف رسالة في خانة لدي فقط، لتتمكن من حذفها أمام الجميع، ومن المتوقع أن يتم طرح هذه الميزة عند الجميع قريبًا في هواتف الأندرويد والآيفون.

ميزة ثورية أخرى أطلقها تطبيق واتساب

والجدير بالذكر أن تطبيق واتساب يعمل حاليًا على ميزة أخرى جديدة تمكنك من إرسالة رسالة نصية تقرأها لمرة واحدة فقط، ثم تختفي الرسالة بلا عودة ولن تتمكن من حفظ هذه الرسالة أو أخذ سكرين لها، وتأتي هذه الميزة في إطار الحفاظ على خصوصية المستخدمين من واتساب.