مواصفات و سعر فيفو Vivo X80 مميزاته وعيوبه

أصدرت شركة فيفو هاتفها الجديد Vivo X80 بمواصفات ومميزات جيدة جداً حيث تم الإهتمام بالتصميم بشكل كبير والتركيز على الأداء بفضل استخدام معالج قوي يدعم شبكات 5G وذاكرة التخزين والرام بالسعة الكبيرة مع كاميرات عالية الدقة تعطي تجربة تصوير ممتازة وأيضاً ببطارية قوية تدعم الشحن السريع، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنوضحها كاملة لـ هاتف فيفو X80 وما هي مميزاته وعيوبه.