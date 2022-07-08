مواصفات و سعر فيفو Vivo X80 مميزاته وعيوبه
أصدرت شركة فيفو هاتفها الجديد Vivo X80 بمواصفات ومميزات جيدة جداً حيث تم الإهتمام بالتصميم بشكل كبير والتركيز على الأداء بفضل استخدام معالج قوي يدعم شبكات 5G وذاكرة التخزين والرام بالسعة الكبيرة مع كاميرات عالية الدقة تعطي تجربة تصوير ممتازة وأيضاً ببطارية قوية تدعم الشحن السريع، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنوضحها كاملة لـ هاتف فيفو X80 وما هي مميزاته وعيوبه.
مواصفات Vivo X80
الأبعاد والوزن وشبكات الإتصال
|الأبعاد
|• 165x 75.2x 8.2 مم
|الوزن
|• 203 جرام
|شبكات الإتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
• يدعم شبكات 2G، 3G، 4G، 5G
ذاكرة التخزين والرام
|ذاكرة التخزين الداخلية
|• 128 جيجا مع 8 جيجا رام
• 256 جيجا مع 8 جيجا رام• 256 جيجا مع 12 جيجا رام
• 512 جيجا مع 12 جيجا رام
|الرام
|• 8، 12 جيحا رام
|امكانية إضافة كارت ميموري
|• لا يدعم
المعالج ونظام التشغيل
|نوع المعالج
|• ميديا تيك Dimensity 9000
|عدد الأنوية
|• ثماني النواة
|معمارية التصنيع
|• 4 نانو ميتر
|المعالج الرسومى
|• Mali-G710 MC10
|نظام التشغيل
|• نظام اندرويد 12
|واجهة التشغيل
|• Funtouch 12 (Global), Origin OS Ocean (China)
الشاشة
|نوع الشاشة
|• أموليد – AMOLED
|حجم الشاشة
|• 6.7 بوصة
|دقة الوضوح
|• 1080 × 2400 بيكسل FHD+
|نسبة البيكسل
|• 388 بيكسل لكل بوصة
|مميزات أخرى
|• 16 مليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين، معدل التحديث 120 هرتز، إضاءة 1500 شمعة، خاصية HDR
الكاميرات
|الكاميرا الخلفية
|• يأتي الهاتف بكاميرات ثلاثية :
• 50 ميجا بيكسل
(الرئيسية)
• 12 ميجا بيكسل
(telephoto)
• 12 ميجا بيكسل
(كاميرا التصوير الواسع)
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة : [email protected] 4K، دقة 1080P FHD، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF)، التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)
|الكاميرا الأمامية
|• 32 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة [email protected] 1080P، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية تدعم فلاش
• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش
البطارية ونظام الشحن
|سعة البطارية
|• 4500 مللي أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم Li-Po
|قوة الشحن
|• 80 واط
|الشحن السريع
|• تدعم
|الشحن الاسلكي
|• لا تدعم
|منفذ الشحن
|• Type C 2.0
مواصفات أخرى
|الحماية
|• بصمة الاصبع (أسفل الشاشة)، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
|واي فاي
|• 802.11 a/b/g/n/ac
|GPS
|• يدعم
|البلوتوث
|• 5.0, A2DP, LE
|عزل الضوضاء
|• يدعم
|صوت الاستريو
|• يدعم
|المستشعرات
|• التسارع، البوصلة، التقارب، الجيروسكوب
|منفذ 3.5 مم
|• لا يدعم
|راديو FM
|• لا يدعم
|خاصية NFC
|• يدعم
|ألوان الهاتف
|• الأسود، الأزرق، البرتقالي
سعر Vivo X80
• السعر بالخارج يبدأ من 625 دولار، أي حوالي 11780 جنيه مصري.
مميزات Vivo X80
• يأتي الهاتف بتصميم متميز وأنيق.
• الشاشة تأتي من نوع أموليد بحجم كبير بدقة وضوح عالية، وتدعم معدل التحديث 120 HZ.
• الكاميرات الخلفية والأمامية تقدم أداء جيد جداً سواء في التصوير الثابت أو تصوير الفيديوهات.
• البطارية تأتي بسعة كبيرة وتدعم الشحن السريع بقوة 80 واط.
عيوب Vivo X80
• لا يدعم الراديو FM.
• لا يدعم اضافة كارت ميموري.
• لا يدعم منفذ 3.5 مم الخاص بسماعات الأذن.
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