مواصفات و سعر فيفو Vivo X80 Pro مميزاته وعيوبه
أعلنت شركة فيفو عن هاتفها الجديد Vivo X80 Pro، كنسخة أعلى من الهاتف السابق X80 لكنه يأتي بمواصفات متطورة من أبرزها المعالج القوي والشاشة من نوع أموليد LTPO3 وأيضاً البطارية بالسعة الكبيرة التي تدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنتحدث عنها بالتفصيل لهاتف فيفو X80 برو، وما هي مميزاته وعيوبه.
مواصفات Vivo X80 Pro
معلومات عامة :-
|نوع الهاتف
|• فيفو – Vivo
|تاريخ الإعلان
|• 25 ابريل 2022
|توفر الهاتف
|• 29 ابريل 2022
الأبعاد والوزن وشبكات الإتصال :-
|الطول
|• 164 مم
|العرض
|• 75 مم
|السُمك
|• 9 مم
|الوزن
|• 215 جرام
|شبكات الإتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM، ويدعم شبكات 2G,3G,4G,5G
الذاكرة الداخلية والرام :-
|ذاكرة التخزين الداخلية
|• 256، 512 جيجا بايت
|الرام
|• 8، 12 جيحا رام
|امكانية إضافة كارت ميموري
|• لا يدعم
المعالج ونظام التشغيل :-
|نوع المعالج
|• كوالكوم SM8450 سناب دراجون 8 Gen 1 او ميديا تيك Dimensity 9000
|عدد الأنوية
|• ثماني النواة
|معمارية التصنيع
|• 4 نانو ميتر
|المعالج الرسومى
|• Mali-G710 MC10 او Adreno 730
|نظام التشغيل
|• نظام اندرويد 12
|واجهة التشغيل
|• Origin OS Ocean
الشاشة :-
|حجم الشاشة
|• 6.7 بوصة
|نوع الشاشة
|• LTPO3 AMOLED
|دقة الوضوح
|• 1440 × 3200 بكسل FHD+
|البيكسلات
|• 517 بكسل لكل بوصة
|نسبة الشاشة
|• 89.9 % من حجم الهاتف
|مميزات أخرى
|• 1بليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين، معدل التحديث 120 هرتز، خاصية HDR10+
الكاميرات :-
|الكاميرا الخلفية
|• فيفو X80 برو يأتي بكاميرات رباعية :
• 50 ميجا بيكسل
(الرئيسية)
• 8 ميجا بيكسل
(5x optical zoom)
• 12 ميجا بيكسل
(2x optical zoom)
• 48 ميجا بيكسل
(التصوير الواسع)
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم التصوير الفيديو بدقة 8K [email protected] 4K، دقة 1080P FHD، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF)، التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)
|الكاميرا الأمامية
|• 32 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة [email protected] 1080P، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية تدعم فلاش
• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش
البطارية ونظام الشحن :-
|سعة البطارية
|• 4700 مللي أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم Li-Po
|قوة الشحن
|• 80 واط
|الشحن السريع
|• تدعم
|الشحن الاسلكي
|• تدعم بقوة 50 واط
|منفذ الشحن
|• Type C
مواصفات أخرى :-
|الحماية
|• بصمة الاصبع (أسفل الشاشة)، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
|واي فاي
|• 802.11 a/b/g/n/ac
|GPS
|• يدعم
|البلوتوث
|• 5.0, A2DP, LE
|عزل الضوضاء
|• يدعم
|صوت الاستريو
|• يدعم
|المستشعرات
|• التسارع، البوصلة، التقارب، الجيروسكوب، Infrared port
|منفذ 3.5 مم
|• لا يدعم
|راديو FM
|• لا يدعم
|خاصية NFC
|• يدعم
|ألوان الهاتف
|• الأسود، اللبني، البرتقالي
سعر Vivo X80 Pro
• السعر بالخارج يبدأ من 840 دولار، أي حوالي 15600 جنيه مصري.
مميزات وعيوب Vivo X80 Pro
أولاً المميزات :-
• يأتي الهاتف بخامات مقاومة للغبار والماء بشهادة IP68 بعمق 1.5 متر ولمدة 30 دقيقة.
• الشاشة تأتي من نوع LTPO3 AMOLED المميز جداً، وتدعم معدل التحديث 120 HZ.
• الكاميرات تقدم أداء جيد جيداً سواء في التصوير الثابت أو تصوير الفيديوهات بجودة 4K, 8K.
• البطارية تأتي بسعة كبيرة وتدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي.
ثانياً العيوب :-
• الهاتف لا يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 مم.
• لا يدعم الراديو FM.
• سعر الهاتف غالي بعض الشيء.