مواصفات و سعر فيفو Vivo X80 Pro مميزاته وعيوبه

أحمد شوقي إبراهيم

أعلنت شركة فيفو عن هاتفها الجديد Vivo X80 Pro، كنسخة أعلى من الهاتف السابق X80 لكنه يأتي بمواصفات متطورة من أبرزها المعالج القوي والشاشة من نوع أموليد LTPO3 وأيضاً البطارية بالسعة الكبيرة التي تدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنتحدث عنها بالتفصيل لهاتف فيفو X80 برو، وما هي مميزاته وعيوبه.

مواصفات و سعر فيفو Vivo X80 Pro مميزاته وعيوبه 1 27/4/2022 - 11:12 م
المحتويات
مواصفات Vivo X80 Pro
سعر Vivo X80 Pro
مميزات وعيوب Vivo X80 Pro

مواصفات Vivo X80 Pro

معلومات عامة :-
نوع الهاتف • فيفو – Vivo
تاريخ الإعلان • 25 ابريل 2022
توفر الهاتف • 29 ابريل 2022 
الأبعاد والوزن وشبكات الإتصال :-
الطول • 164 مم
العرض • 75 مم
السُمك • 9 مم
الوزن • 215 جرام
شبكات الإتصال • يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM، ويدعم شبكات 2G,3G,4G,5G

Vivo X80 Pro Review 

الذاكرة الداخلية والرام :-
ذاكرة التخزين الداخلية • 256، 512 جيجا بايت
الرام • 8، 12 جيحا رام
امكانية إضافة كارت ميموري • لا يدعم 
المعالج ونظام التشغيل :-
نوع المعالج • كوالكوم SM8450 سناب دراجون 8 Gen 1 او ميديا تيك Dimensity 9000
عدد الأنوية • ثماني النواة
معمارية التصنيع • 4 نانو ميتر
المعالج الرسومى • Mali-G710 MC10 او Adreno 730
نظام التشغيل • نظام اندرويد 12
واجهة التشغيل • Origin OS Ocean 
الشاشة :-
حجم الشاشة • 6.7 بوصة
نوع الشاشة • LTPO3 AMOLED
دقة الوضوح • 1440 × 3200 بكسل FHD+
البيكسلات • 517 بكسل لكل بوصة
نسبة الشاشة • 89.9 % من حجم الهاتف
مميزات أخرى • 1بليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين، معدل التحديث 120 هرتز، خاصية HDR10+

Vivo X80 Pro Screen 

الكاميرات :-
الكاميرا الخلفية • فيفو X80 برو يأتي بكاميرات رباعية :

• 50 ميجا بيكسل

(الرئيسية)

• 8 ميجا بيكسل

(5x optical zoom)

• 12 ميجا بيكسل

(2x optical zoom)

• 48 ميجا بيكسل

(التصوير الواسع)
مميزات الكاميرات الخلفية • تدعم التصوير الفيديو بدقة 8K [email protected] 4K، دقة 1080P FHD، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF)، التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)
الكاميرا الأمامية • 32 ميجا بيكسل
مميزات الكاميرا الأمامية • تدعم تصوير الفيديو بدقة [email protected] 1080P، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
 دعم الكاميرات للفلاش • الكاميرا الخلفية تدعم فلاش

• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش

Vivo X80 Pro Camera 

البطارية ونظام الشحن :-
سعة البطارية • 4700 مللي أمبير
نوع البطارية • ليثيوم Li-Po
قوة الشحن • 80 واط
الشحن السريع • تدعم
الشحن الاسلكي • تدعم بقوة 50 واط
منفذ الشحن • Type C 
مواصفات أخرى :-
الحماية • بصمة الاصبع (أسفل الشاشة)، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
واي فاي • 802.11 a/b/g/n/ac
GPS • يدعم
البلوتوث • 5.0, A2DP, LE
عزل الضوضاء • يدعم
صوت الاستريو • يدعم
المستشعرات • التسارع، البوصلة، التقارب، الجيروسكوب، Infrared port
منفذ 3.5 مم • لا يدعم
راديو FM • لا يدعم
 خاصية NFC • يدعم
ألوان الهاتف • الأسود، اللبني، البرتقالي

Vivo X80 Pro Colors

سعر Vivo X80 Pro

• السعر بالخارج يبدأ من 840 دولار، أي حوالي 15600 جنيه مصري.

Vivo X80 Pro Show

مميزات وعيوب Vivo X80 Pro

أولاً المميزات :-

• يأتي الهاتف بخامات مقاومة للغبار والماء بشهادة IP68 بعمق 1.5 متر ولمدة 30 دقيقة. 

• الشاشة تأتي من نوع LTPO3 AMOLED المميز جداً، وتدعم معدل التحديث 120 HZ.

• الكاميرات تقدم أداء جيد جيداً سواء في التصوير الثابت أو تصوير الفيديوهات بجودة 4K, 8K.

• البطارية تأتي بسعة كبيرة وتدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

ثانياً العيوب :-

• الهاتف لا يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 مم.

• لا يدعم الراديو FM.

• سعر الهاتف غالي بعض الشيء.

سعر ومواصفات جهاز هاتف Vivo X80… قبل طرحه بالأسواق

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أحمد شوقي إبراهيم

كاتب ومحرر في موقع نجوم مصرية، حاصل على معهد كمبيوتر ولغات، من أفضل هواياتي متابعة اخبار الموبايلات الحديثة ونشر ومواصفاتها واسعارها ليتمكن القارئ من الاختيار الصحيح والمناسب قبل الشراء.



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