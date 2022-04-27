مواصفات و سعر فيفو Vivo X80 Pro مميزاته وعيوبه

أعلنت شركة فيفو عن هاتفها الجديد Vivo X80 Pro، كنسخة أعلى من الهاتف السابق X80 لكنه يأتي بمواصفات متطورة من أبرزها المعالج القوي والشاشة من نوع أموليد LTPO3 وأيضاً البطارية بالسعة الكبيرة التي تدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنتحدث عنها بالتفصيل لهاتف فيفو X80 برو، وما هي مميزاته وعيوبه.