تقنية

مواصفات و سعر vivo iQOO 10 مميزاته وعيوبه

أحمد شوقي إبراهيم

vivo iQOO 10 هاتف جديد من شركة فيفو في سلسلة ايكو يأتي بمواصفات جديدة ومميزة من أبرزها ذاكرة التخزين الداخلية والرام بسعة كبيرة ومتعددة وشاشة ضخمة من نوع أموليد المميز بالإضافة إلى بطارية قوية تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط، والآن سنوضح باقي المواصفات الأخرى لـ هاتف vivo iQOO 10 وما هي مميزاته وعيوبه.

مواصفات vivo iQOO 10

الأبعاد والوزن وشبكات الإتصال

الأبعاد • 164.5x 77.1x 8.4 مم
الوزن • 206 جرام
شبكات الإتصال • يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM

• يدعم شبكات 2G، 3G، 4G، 5G

ذاكرة التخزين والرام

ذاكرة التخزين الداخلية • 128 جيجا مع 6 جيجا رام
• 256 جيجا مع 8 جيجا رام

• 256 جيجا مع 12 جيجا رام
• 512 جيجا مع 12 جيجا رام 
الرام • 8 ،12 جيجا رام
امكانية إضافة كارت ميموري • لا يدعم
vivo iQOO 10 Review

المعالج ونظام التشغيل

نوع المعالج • كوالكوم SM8475 سناب دراجون 8+ Gen 1
عدد الأنوية • ثماني النواة
معمارية التصنيع • 4 نانو ميتر
المعالج الرسومى • Adreno 730
نظام التشغيل • نظام اندرويد 12
واجهة التشغيل • Origin OS Ocean

الشاشة

 نوع الشاشة  • أموليد – AMOLED
 حجم الشاشة  • 6.78 بوصة
 دقة الوضوح • 1080 × 2400 بيكسل FHD+
 نسبة البيكسل  • 388 بيكسل لكل بوصة
مميزات أخرى  • 16 مليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين، معدل التحديث 120 هرتز، خاصية HDR، إضاءة 1500 شمعة

vivo iQOO 10 Screen

الكاميرات

الكاميرا الخلفية • يأتي الهاتف بكاميرات رباعية :

• 50 ميجا بيكسل

(الرئيسية)

• 12 ميجا بيكسل

(كاميرا التقريب البصري)

• 13 ميجا بيكسل

(كاميرا التصوير الواسع)
مميزات الكاميرات الخلفية • تدعم تصوير الفيديو بدقة : [email protected] 4K، دقة 1080P FHD، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF)، التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)
الكاميرا الأمامية • 16 ميجا بيكسل
مميزات الكاميرا الأمامية • تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
 دعم الكاميرات للفلاش • الكاميرا الخلفية تدعم فلاش

• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش

vivo iQOO 10 Camera

البطارية ونظام الشحن

سعة البطارية • 4700 مللي أمبير
نوع البطارية • ليثيوم Li-Po
قوة الشحن • 120 واط
الشحن السريع • تدعم
الشحن الاسلكي • لا تدعم
منفذ الشحن • Type C 2.0

مواصفات أخرى

الحماية • بصمة الاصبع (أسفل الشاشة)، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
واي فاي • 802.11 a/b/g/n/ac
GPS • يدعم
البلوتوث • 5.0, A2DP, LE
عزل الضوضاء • يدعم
صوت الاستريو • يدعم
المستشعرات • التسارع، البوصلة، التقارب، الجيروسكوب
منفذ 3.5 مم • لا يدعم
راديو FM • لا يدعم
 خاصية NFC • يدعم
ألوان الهاتف • الأسود، الأبيض، البرتقالي

vivo iQOO 10 Colors

سعر vivo iQOO 10

• السعر بالخارج يبدأ من 550 دولار، أي حوالي 10400 جنيه مصري.

vivo iQOO 10 Show

مميزات vivo iQOO 10

• يأتي الهاتف بذاكرة تخزين داخلية ورام بسعة كبيرة تكفي للعديد من الاستخدامات.

• الشاشة تأتي بحجم كبير بدقة وضوح عالية، وتدعم معدل التحديث 120 HZ.

• الكاميرات تقدم أداء جيد جداً سواء في التصوير الثابت أو تصوير الفيديوهات.

• البطارية تأتي بسعة كبيرة وتدعم الشحن السريع بقوة 120 واط.

عيوب vivo iQOO 10

• لا يدعم الراديو FM.

• لا يدعم منفذ الشحن 3.5 مم الخاص بسماعات الأذن.

• لا يدعم اضافة بطاقة ذاكرة خارجية (كارت ميموري).

🛑 شاهد أيضاً : مواصفات و سعر vivo iQOO 10 Pro مميزاته وعيوبه

أحمد شوقي إبراهيم

كاتب ومحرر في موقع نجوم مصرية، حاصل على معهد كمبيوتر ولغات، من أفضل هواياتي متابعة اخبار الموبايلات الحديثة ونشر ومواصفاتها وأسعارها ليتمكن القارئ من الاختيار الصحيح والمناسب قبل الشراء.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.