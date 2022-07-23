مواصفات و سعر vivo iQOO 10 مميزاته وعيوبه

vivo iQOO 10 هاتف جديد من شركة فيفو في سلسلة ايكو يأتي بمواصفات جديدة ومميزة من أبرزها ذاكرة التخزين الداخلية والرام بسعة كبيرة ومتعددة وشاشة ضخمة من نوع أموليد المميز بالإضافة إلى بطارية قوية تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط، والآن سنوضح باقي المواصفات الأخرى لـ هاتف vivo iQOO 10 وما هي مميزاته وعيوبه.