مواصفات و سعر vivo iQOO 10 مميزاته وعيوبه
vivo iQOO 10 هاتف جديد من شركة فيفو في سلسلة ايكو يأتي بمواصفات جديدة ومميزة من أبرزها ذاكرة التخزين الداخلية والرام بسعة كبيرة ومتعددة وشاشة ضخمة من نوع أموليد المميز بالإضافة إلى بطارية قوية تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط، والآن سنوضح باقي المواصفات الأخرى لـ هاتف vivo iQOO 10 وما هي مميزاته وعيوبه.
مواصفات vivo iQOO 10
الأبعاد والوزن وشبكات الإتصال
|الأبعاد
|• 164.5x 77.1x 8.4 مم
|الوزن
|• 206 جرام
|شبكات الإتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
• يدعم شبكات 2G، 3G، 4G، 5G
ذاكرة التخزين والرام
|ذاكرة التخزين الداخلية
|• 128 جيجا مع 6 جيجا رام
• 256 جيجا مع 8 جيجا رام
• 256 جيجا مع 12 جيجا رام
|الرام
|• 8 ،12 جيجا رام
|امكانية إضافة كارت ميموري
|• لا يدعم
المعالج ونظام التشغيل
|نوع المعالج
|• كوالكوم SM8475 سناب دراجون 8+ Gen 1
|عدد الأنوية
|• ثماني النواة
|معمارية التصنيع
|• 4 نانو ميتر
|المعالج الرسومى
|• Adreno 730
|نظام التشغيل
|• نظام اندرويد 12
|واجهة التشغيل
|• Origin OS Ocean
الشاشة
|نوع الشاشة
|• أموليد – AMOLED
|حجم الشاشة
|• 6.78 بوصة
|دقة الوضوح
|• 1080 × 2400 بيكسل FHD+
|نسبة البيكسل
|• 388 بيكسل لكل بوصة
|مميزات أخرى
|• 16 مليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين، معدل التحديث 120 هرتز، خاصية HDR، إضاءة 1500 شمعة
الكاميرات
|الكاميرا الخلفية
|• يأتي الهاتف بكاميرات رباعية :
• 50 ميجا بيكسل
(الرئيسية)
• 12 ميجا بيكسل
(كاميرا التقريب البصري)
• 13 ميجا بيكسل
(كاميرا التصوير الواسع)
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة : [email protected] 4K، دقة 1080P FHD، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF)، التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)
|الكاميرا الأمامية
|• 16 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية تدعم فلاش
• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش
البطارية ونظام الشحن
|سعة البطارية
|• 4700 مللي أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم Li-Po
|قوة الشحن
|• 120 واط
|الشحن السريع
|• تدعم
|الشحن الاسلكي
|• لا تدعم
|منفذ الشحن
|• Type C 2.0
مواصفات أخرى
|الحماية
|• بصمة الاصبع (أسفل الشاشة)، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
|واي فاي
|• 802.11 a/b/g/n/ac
|GPS
|• يدعم
|البلوتوث
|• 5.0, A2DP, LE
|عزل الضوضاء
|• يدعم
|صوت الاستريو
|• يدعم
|المستشعرات
|• التسارع، البوصلة، التقارب، الجيروسكوب
|منفذ 3.5 مم
|• لا يدعم
|راديو FM
|• لا يدعم
|خاصية NFC
|• يدعم
|ألوان الهاتف
|• الأسود، الأبيض، البرتقالي
سعر vivo iQOO 10
• السعر بالخارج يبدأ من 550 دولار، أي حوالي 10400 جنيه مصري.
مميزات vivo iQOO 10
• يأتي الهاتف بذاكرة تخزين داخلية ورام بسعة كبيرة تكفي للعديد من الاستخدامات.
• الشاشة تأتي بحجم كبير بدقة وضوح عالية، وتدعم معدل التحديث 120 HZ.
• الكاميرات تقدم أداء جيد جداً سواء في التصوير الثابت أو تصوير الفيديوهات.
• البطارية تأتي بسعة كبيرة وتدعم الشحن السريع بقوة 120 واط.
عيوب vivo iQOO 10
• لا يدعم الراديو FM.
• لا يدعم منفذ الشحن 3.5 مم الخاص بسماعات الأذن.
• لا يدعم اضافة بطاقة ذاكرة خارجية (كارت ميموري).
🛑 شاهد أيضاً : مواصفات و سعر vivo iQOO 10 Pro مميزاته وعيوبه