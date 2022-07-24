مواصفات و سعر vivo iQOO 10 Pro مميزاته وعيوبه

vivo iQOO 10 Pro هاتف جديد من شركة فيفو يأتي كنسخة محدثة من هاتفها السابق iQOO 10 فتم تعديل بعض المواصفات مثل الكاميرات الخلفية أصبحت تدعم دقة 8K، وأيضاً تم رفع سرعة شحن البطارية لتصبح 120 واط مع الإحتفاظ بنوع الشاشة و المعالج والرام، والآن سنوضح الكثير من المواصفات الأخرى لـ هاتف vivo iQOO 10 Pro وما هي مميزاته وعيوبه.