مواصفات و سعر vivo iQOO 10 Pro مميزاته وعيوبه
vivo iQOO 10 Pro هاتف جديد من شركة فيفو يأتي كنسخة محدثة من هاتفها السابق iQOO 10 فتم تعديل بعض المواصفات مثل الكاميرات الخلفية أصبحت تدعم دقة 8K، وأيضاً تم رفع سرعة شحن البطارية لتصبح 120 واط مع الإحتفاظ بنوع الشاشة و المعالج والرام، والآن سنوضح الكثير من المواصفات الأخرى لـ هاتف vivo iQOO 10 Pro وما هي مميزاته وعيوبه.
مواصفات vivo iQOO 10 Pro
الأبعاد والوزن وشبكات الإتصال
|الأبعاد
|• 164.9x 75.5x 9.5 مم
|الوزن
|• 215 جرام
|شبكات الإتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
• يدعم شبكات 2G، 3G، 4G، 5G
ذاكرة التخزين والرام
|ذاكرة التخزين الداخلية
|• 256 جيجا مع 8 جيجا رام
• 256 جيجا مع 12 جيجا رام
• 512 جيجا مع 12 جيجا رام
|الرام
|• 8، 12 جيجا رام
|امكانية إضافة كارت ميموري
|• لا يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية
المعالج ونظام التشغيل
|نوع المعالج
|• كوالكوم SM8475 سناب دراجون 8+ Gen 1
|عدد الأنوية
|• ثماني النواة
|معمارية التصنيع
|• 4 نانو ميتر
|المعالج الرسومى
|• Adreno 730
|نظام التشغيل
|• نظام اندرويد 12
|واجهة التشغيل
|• Funtouch 12 (International),
الشاشة
|نوع الشاشة
|• LTPO3 AMOLED
|حجم الشاشة
|• 6.78 بوصة
|دقة الوضوح
|• 1400 × 3200 بيكسل FHD+
|نسبة البيكسل
|• 518 بيكسل لكل بوصة
|مميزات أخرى
|• 1 بليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين، معدل التحديث 120 هرتز، خاصية HDR10+، إضاءة 1000 إلى 1500 شمعة
الكاميرات
|الكاميرا الخلفية
|• يأتي الهاتف بكاميرات ثلاثية :
• 50 ميجا بيكسل
(الرئيسية)
• 14.6 ميجا بيكسل
(التقريب البصري)
• 50 ميجا بيكسل
(كاميرا التصوير الواسع)
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة [email protected] [email protected] 4K، دقة 1080P FHD، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF)، التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)
|الكاميرا الأمامية
|• 16 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية تدعم فلاش
• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش
البطارية ونظام الشحن
|سعة البطارية
|• 4700 مللي أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم Li-Po
|قوة الشحن
|• 120 واط
|الشحن السريع
|• تدعم
|الشحن الاسلكي
الشحن العكسي
|• تدعم بقوة 50 واط
• تدعم بقوة 10 واط
|منفذ الشحن
|• Type C 2.0
مواصفات أخرى
|الحماية
|• بصمة الاصبع (أسفل الشاشة)، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
|واي فاي
|• 802.11 a/b/g/n/ac
|GPS
|• يدعم
|البلوتوث
|• 5.0, A2DP, LE
|عزل الضوضاء
|• يدعم
|صوت الاستريو
|• يدعم
|المستشعرات
|• التسارع، البوصلة، التقارب، الجيروسكوب
|منفذ 3.5 مم
|• لا يدعم
|راديو FM
|• لا يدعم
|خاصية NFC
خاصية انفراريد بورت
|• يدعم
• يدعم
|ألوان الهاتف
|• الأسود، الأبيض
سعر vivo iQOO 10 Pro
• السعر بالخارج يبدأ من 745 دولار، أي حوالي 14100 جنيه مصري.
مميزات vivo iQOO 10 Pro
• يأتي الهاتف بمعالج قوي وذاكرة تخزين داخلية ورام بسعة كبيرة.
• الشاشة تأتي بحجم كبير بدقة وضوح عالية، وتدعم معدل التحديث 120 HZ، والكثير من المميزات الأخرى.
• الكاميرات تقدم أداء جيد جداً سواء في التصوير الثابت أو تصوير الفيديوهات.
• البطارية تأتي بسعة كبيرة وتدعم الشحن السريع بقوة 120 واط، وتدعم الشحن اللاسلكي والعكسي.
عيوب vivo iQOO 10 Pro
• لا يدعم الراديو FM.
• لا يدعم منفذ 3.5 مم الخاص بسماعات الأذن.
• لا يدعم إضافة كارت ميموري.
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