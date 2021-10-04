“Twitter” و”Telegram” و”Pinterest” تعرف على بدائل خدمات فيسبوك و واتساب

نستعرض أفضل البدائل لخدمات ومنتجات فيسبوك وهذا بعد العطل المفاجئ الذي استمر لساعات كاملة لكلًا من فيسبوك و واتساب و انستجرام، حيث تعتبر هذه كارثة بالنسبة للكثير من الأشخاص الذين يعملون في تلك المواقع أو الذين يتواصلوا مع أصدقائهم، لذلك نقدم لكم بدائل تحل هذه المشكلة وفي نفس الوقت لها شهرة واسعة مثل Twitter و Telegram و MeWE.

بدائل موقع فيسبوك

يقوم موقع فيسبوك على نشر المنشورات النصية أو الصورية أو المرئية، لذلك إيجاد بديل له أمر سهل للغاية بسبب وجود الكثير من المواقع التي تقدم نفس الخدمة ونفس طريقة العرض ومن أشهر تلك المواقع:

Twitter MeWE Reddit

بدائل تطبيق واتساب

يقوم تطبيق واتساب على إرسال الرسائل النصية والمقاطع المرئية، لذلك هو أيضًا له الكثير من البدائل الفعالة والتي من الممكن أن تتفوق عليه، ومن أشهر تلك التطبيقات:

بدائل تطبيق انستجرام

يقوم تطبيق انستجرام على نشر الصور مع إضافة تعليق عليها، أي أن الموقع بالكامل قائم على الصور فقط، لذلك عدد البدائل المتاحة له قليلة نوعًا ما، ولكن مع ذلك يوجد بدائل ومن أشهرهم:

Pinterest Vsco

بدائل موقع فيسبوك بالأعلى يمكنك أن تستخدمهم في إرسال الرسائل النصية للأصدقاء بالإضافة لنشر الصور، لذلك من الممكن أن يحلوا محل واتساب و انستجرام، كما يوجد تطبيق TikTok ولكنه قائم على الفيديوهات القصيرة والترفيهية ولا يعتمد على المحتوى النصي أو الصوري.