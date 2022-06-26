مقارنة المواصفات Tecno Camon 19 & Tecno Pova 3

برزت العلامة التجارية للهواتف الذكية Tecno في السوق العالمية بقوة وتُعد من أبرز العلامات التجارية ذات الأسعار المعقولة، وقد أصدرت هذا العام عدة سلاسل من الهواتف، من بين أكثر الأجهزة إثارة للاهتمام التي طرحتها الشركة خلال هذه الفترة، الطرازين Tecno Camon 19 & Tecno Pova 3، وعلى الرغم أنهما يقعان ضمن نفس النطاق السعري إلا أنهما ينتميان إلى سلسلتين مختلفتين، لكل منهما مزاياها وعيوبها، ووجود هاتفين من سلسلة مختلفة في نفس النطاق السعري يسبب إرباكًا للمستخدمين، و خاصة أولئك الذين لا يعرفون العلامة التجارية جيدًا وليسوا على دراية كاملة ومعمقة عن مواصفات الهاتف، وهذه مقارنة بين الطرازين قد تساهم في تلبية احتياجاتك عند الاختيار بين الجهازين.

مقارنة مواصفات Tecno Camon 19 & Tecno Pova 3

التصميم

يأتي كلا الهاتفين بتصميمات مميزة، لكن يُعدّ Tecno Camon 19 هو الأكثر جاذبية، فيحتوي على وحدتي كاميرا دائريتين شبيهة بأحدث هواتف Huawei و Honor الرئيسية، وإضافة إلى أن الهاتف يتميز بنسبة شاشة إلى الجسم عالية، مع حواف ضيقة وفتحة مثقبة موضوعة بشكل مركزي في الشاشة.

وبالمقابل فإن Tecno Pova 3 أنيق للغاية، لأن الكاميرات الخلفية الخاصة به موضوعة مباشرة على الغطاء الخلفي، بدون وحدات مخصصة للكاميرا، وهو ما يذكرنا بجهاز TCL 20 Pro الجميل، لكنه لا يحتوي على شاشة منحنية، وتعتبر الميزة القاتلة لهذا الجهاز هي وجود شريط ضوء إعلام RGB على ظهره، ولكن يوجد هذا الشريط فقط في خيار اللون الأزرق الكهربائي.

الشاشة

إذا كانت الرغبة في الحصول على الشاشة الأكثر تقدمًا وتقديم جودة صورة مذهلة فلا يُعد هذين الهاتفين الخيار الأمثل ، حيث يأتيان مع شاشات IPS LCD بينما الشاشات التي تقدم جودة الصورة الأكثر تقدمًا هي شاشات AMOLED، وبالتالي إذا لم يكن أمر الشاشة LCD ذو أهمية بالنسبة لك ولكن تريد أفضل شاشة فعليك اختيار Tecno Pova 3، التي تأتي بمقاس 6.9 بوصة، فإنه يحتوي على واحدة من أكبر الشاشات في سوق الهواتف الذكية بالكامل، كما أنها قادرة على عرض الصور بدقة + Full HD تبلغ 1080 × 2460 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز.

ومن جهة أخرى يحتوي Tecno Camon 19 على شاشة مقاس 6.8 بوصة بنفس دقة + Full HD، ولكنها تقف عند معدل تحديث قياسي 60 هرتز، ويأتي Tecno Pova 3 أيضًا مع مكبرات صوت ستريو، وتم تجهيز كلا الطرازين بقارئ بصمات الأصابع موجود على الجانب.

المعالج وبرنامج التشغيل

يوفر Tecno Pova 3 زيادة طفيفة من ناحية الأداء مقارنة بـ Tecno Camon 19، وذلك بفضل احتوائه على مجموعة شرائح أفضل وهي Helio G88 ثماني النواة من Mediatek والذي تم بناؤه عند 12 نانومتر، ويعمل بتردد أقصى يبلغ 2 جيجاهرتز، وتقترن هذه الشرائح بسعة تصل إلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وما يصل إلى 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية (هناك تكوين مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 جيجابايت من التخزين الأصلي أيضًا).

ومن ناحية أخرى يعمل Camon 19 بواسطة معالج أقل شأنًا Helio G85 من Mediatek تم بناؤه عند 12 نانومتر ويعمل بتردد أقصى يبلغ 2 جيجاهرتز ويقترن مع نفس تكوين الذاكرة (4/128 جيجابايت بدلاً من 4/64 جيجابايت للمتغير الأساسي)، والفارق الآخر بين الهاتفين مهم وهو أن Tecno Camon 19 يعمل بنظام Android 12 ، بينما لا يزال Pova 3 يعتمد على نظام Android 11.

الكاميرا

قسم الكاميرا الأكثر تقدمًا يتوفر في Tecno Camon 19 الذي يحتوي في الخلف على كاميرا رئيسية أفضل بدقة 64 ميجابكسل، وإلى جانب الكاميرا الرئيسية، يوجد مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر QVGA ثالث وفلاش LED رباعي، حتى كاميرا السيلفي أفضل بدقة 16 ميجابكسل. بينما يحتوي Tecno Pova 3 على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعران آخران عديمي الفائدة، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي.

البطارية

أحد أكبر مزايا هاتف Tecno Pova 3 هي عمر البطارية الرائع، فهو مزود ببطارية ضخمة تبلغ 7000 مللي أمبير في الساعة، وهي واحدة من أكبر البطاريات التي يمكن أن يُعثر عليها في جهاز تم إصداره في عام 2022، كما و يدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، وأيضًا يدعم الشحن العكسي مما يتيح استخدام الهاتف كبنك طاقة لشحن الأجهزة الأخرى.

نرفق أدناه جدولًا بكامل مواصفات الهاتفين Tecno Camon 19 & Tecno Pova 3 للمقارنة:

المواصفات Tecno Camon 19 Tecno Pova 3 الأبعاد 166.6 × 74.4 × 8.3 ملم 173.1 × 78.5 × 9.4 ملم الشاشة قياس 6.8 بوصة. الدقة 1080 × 2460 بكسل (+Full HD). نوع IPS LCD قياس6.9 بوصة. الدقة 1080 × 2460 بكسل (+Full HD). نوعIPS LCD المعالج Mediatek Helio G85، ثماني النواة 2 جيجاهرتز Mediatek Helio G88، ثماني النواة 2 جيجاهرتز الذاكرة 4 جيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، 128 جيجابايت.

6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، 128 جيجابايت.

فتحة Micro SD 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائيج، 64 جيجابايت.

6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، 128 جيجابايت.

فتحة micro SD مخصصة برامج التشغيل Android 12 ،HiOS Android 11 ،HiOS الاتصال Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، Bluetooth ،GPS Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، Bluetooth 5 ، GPS الكاميرا ثلاثية خلفية 64 ميجابيكسل + 2 ميجابيكسل + QVGA

الكاميرا الأمامية 16 ميجابيكسل ثلاثية 50 + 2 + 2 ميجابيكسل،

كاميرا أمامية8 ميجابيكسل البطارية 5000 مللي أمبير، شحن سريع 18 وات 7000 مللي أمبير، شحن سريع 25 وات ميزات إضافية فتحة لبطاقتي SIM فتحة لبطاقتي SIM، الشحن العكسي

سعر Tecno Camon 19 & Tecno Pova 3

يبدأ سعر Tecno Pova 3 من 153 دولارًا تقريبًا.

لم يُطرح Tecno Camon 19 للبيع بعد.

بنتيجة هذه المقارنة يُلاحظ أنه لا فائز بين الهاتفين بشكل واضح، لذلك يعتمد الأمر في الغالب على احتياجات المستخدمين، بمعى إذا كنت تريد كاميرا أفضل ونظام Android 12 خارج الصندوق، فاختر Camon 19، وأما Pova 3 يمنحك بطارية أكبر، ومجموعة شرائح أفضل، و معدل تحديث أعلى.