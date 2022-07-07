شرح وتحميل تطبيق Dress as، التطبيق الذي يضم أكبر شبكة من عشاق الموضة النسائية في العالم

يعد مجال الموضة من أوسع المجالات وأكثرها تعقيداً وتنوعاً، يرجع تنوع أشكال الموضة لاختلاف أذواق الناس ومدى رغبتهم في التغيير والاختلاف، تختلف الطريقة التي يرتدي بها الناس أزياءهم باختلاف أعمارهم وشخصياتهم وثقافاتهم ومعتقداتهم الدينية فعلى سبيل المثال لا يمكن لشخص في الـ 18 من عمره أن يرتدي ما يرتديه الذين يبلغون الـ 30 من أعمارهم ولا يمكن للمسلمين ارتداء الملابس التي تخالف الشريعة الحنيفة وما يرتبط بها من تعاليم مفصلة فيما يتعلق بكشف معالم الجسد وما الى ذلك، إذا كنت محتاراً حول الطريقة التي تختار بها ملابسك فعليك بتحميل تطبيق A.S الذي يأخذ بيدك في عالم الموضة والأزياء ليكشف لك الكيفية التي تناسبك.

تطبيق A.S أو “Dress-As Limited” هو تطبيق موضة رائج وشهير، يوفر لك تطبيق Dress-As Limited تحمل عناء كيفية اختيار واقتناء الأزياء بما يتناسب معك وما الى ذلك، إذا كنتي من عشاق الموضة فهذا التطبيق هو الأمثل لمتطلباتك حيث يضم التطبيق شبكة كبيرة من المستخدمين ويضم أيضاً عدداً من المؤثرين في عالم الموضة الذين يمكنك اتباع حذوهم في عالم الأزياء وهو مخصص لعالم الأزياء النسائية فقط بشكل حصري.

يمكن للمستخدمين الذين لديهم عدد كبير من المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي في هذا التطبيق ربط حساباتهم الموجودة في مواقع ويوتيوب وإنستغرام وتيك توك بالتطبيق لمساعدة متابعيهم في اكتشاف الطريقة التي تناسبهم في اقتناء الملابس، يمكنك أنت أيضاً كمستخدم عادي أن تستخدم التطبيق في أن تكون مؤثراً في مجال الموضة ويمكنك بتلك الطريقة جذب انتباه المتابعين وتكوين قاعدة جماهيرية كبيرة بعد تحميل التطبيق بالطبع من هنا لمستخدمي هواتف آيفون.

ما يمكنك فعله من خلال التطبيق:

بخلاف تكوين شبكة متابعين يمكنك من خلال تطبيق Dress-As Limited أن تستمد الإلهام الذي تختار به ملابسك ويمكنك أيضاً اكتشاف نمطك في الأزياء، إليك ما يمكن للتطبيق فعله لك:

اكتشاف اسلوبك الخاص في الملابس:

يقدم لك التطبيق طرائقاً عديدة لتختار بها ملابسك، يمكنك أن تستمد الالهام من المؤثرين الموجودين في التطبيق إذا أعجبتك طريقتهم.

اكتشاف المتاجر:

إذا رأيت إحدى الصور في التطبيق يمكنك مسحها عن طريق الذكاء الاصطناعي بسهولة “انقر فقط على رمز المسح” وسيتعرف التطبيق على المتجر الذي تم جلب القطعة منه بالإضافة لبعض المعلومات الأخرى.

شراء الملابس:

بعد قيامك بمسح القطع التي تريد اقتناءها يمكن أن يتم توجيهك بشكل مباشر للتطبيق الذي تم جلب القطعة منه وسيمكنك هناك الشراء بكل سهولة وبشكل ذكي.

معلومات مهمة حول التطبيق:

تطبيق Dress-As Limited يتوفر لمستخدمي هواتف آيفون فقط ويتطلب إصدار IOS 11.0 أو أحدث وهو مخصص للسيدات كما ذكرنا سابقاً، يتوفر التطبيق في متجر آب ستور عبر هذا الرابط ويحظى بتقييم مقبول من قبل المستخدمين الذين يصل عددهم لـ 8 مليون كأكبر شبكة من عشاق الموضة والأزياء، يمكنك الدخول للموقع الخاص بالتطبيق من هنا ويمكنك متابعة حساب التطبيق الخاص على انستغرام من هنا والذي يزيد متابعوه عن 9 ملايين متابع.

مميزات تطبيق Dress-As Limited:

مجاني.

سهل الاستخدام.

صغير الحجم “36 ميجابايت”.

عيوب التطبيق: