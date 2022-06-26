سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

أعلنت شركة سامسونج العالمية عن إطلاق هاتفها الجديد سامسونج Samsung Galaxy S22 Ultra 5G، ويأتي الهاتف بمميزات وتحديثات عديدة بالنسخة الجديدة، ويأتي الهاتف بمعالج قوي من نوع Snapdragon 8 Gen 1 بتكنولوجيا الـ 4 نانو، وبنظام تشغيل Android 12، وفي السطور التالية سنتعرف على أهم مواصفات وأسعار الهاتف الجديد في الأسواق.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

أعلنت شركة سامسونج عن أهم المواصفات في هاتفها الجديد والتي جاءت على النحو التالي:

يدعم الهاتف • يدعم الهاتف شبكات الاتصال من الجيل 2G-3G-4G-5G. • يدعم الهاتف شريحتي اتصال من نوع Nano Sim. • يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS. • يدعم الهاتف ميكروفونا ثانويا خاصا بعزل الضوضاء. • يدعم الهاتف واي فاي بترددات الـ a/b/g/n/ac/6e . • يدعم الهاتف سماعات خارجية تأتي بصوت ستيريو للحصول على تجربة صوتية مجسمة. • يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 8K بمعدل التقاط 24 إطارا في الثانية. • يدعم الهاتف الفتح عن طريق بصمة الأصبع، أو عن طريق Face Unlock. • يدعم الهاتف منفذا لـ USB من النوع الأحدث الـ Type C. نظام التشغيل يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 12 مع واجهة سامسونج الأحدث الـ One UI 4.1. المعالج يأتي الهاتف بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 بتكنولوجيا الـ 4 نانو للحصول على أداء قوي. مساحة التخزين يأتي الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت. البطارية تأتي بطارية الهاتف بسعة 5000 مللي أمبير مع دعمه للشحن السريع بقوة 45 وات. أبعاد الهاتف يأتي هاتف بأبعاد 163.3×77.9×8.9 ملم، ووزن 228 جرام. الشاشة تأتي شاشة الهاتف بشكل الثقب في منتصف الشاشة مع انحناءات بسيطة في أطراف الشاشة وتأتي من نوع Dynamic AMOLED 2X بمساحة 6.8 إنش بجودة الـ 1440×3080 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 500 بكسل لكل إنش.

كاميرا هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

كشفت شركة سامسونج عن كاميرا الهاتف الجديد والتي جاءت على النحو التالي:

• الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بدقة 40 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2.

• الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي بكاميرا رباعية على النحو التالي:

– الكاميرا الأولى الأساسية للهاتف تأتي بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8.

– الكاميرا الثانية للهاتف تأتي بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/4.9، وهي كاميرا مخصصة بعمل الزوم الحقيقي 10X ويصل إلى 100X ديجتال.

– الكاميرا الثالثة للهاتف تأتي بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4، وهي كاميرا مخصصة بعمل الزوم الحقيقي 3X.

– الكاميرا الرابعة للهاتف تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2، وهي كاميرا مخصصة بعمل التصوير الواسع.

• يتوفر الهاتف باللون الأسود وباللون الأبيض وباللون النبيتي وباللون الأخضر .

سعر هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

أعلنت شركة سامسونج عن أسعار هاتفها الجديد، وبلغ سعر الهاتف في الأسواق المصرية حوالي 28000 جنيه مصري، للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام.