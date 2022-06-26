المُراجعة الكاملة لهاتف Samsung Galaxy M53 المُميز

يُعد هاتف Samsung Galaxy M53 واحد من أحدث الهواتف سامسونج الذكي، ويأتي هذا الهاتف بثلاثة خيارات في الألوان وهي الأزرق، والأخضر والبني، كما يتميز هذا الإصدار بكاميرا رئيسية ممتازة تبلغ دقتها 108 ميجابيكسل، وتم دعم هذا الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير، بالإضافة إلى مواصفات أخرى مُميزة التي سنستعرضها معكم عبر هذه المقالة.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy M53

المعالج يعمل هاتف سامسونج Galaxy M53 بواسطة شريحة معالج Dimensity 900 SoC. الشاشة يتميز هاتف Samsung Galaxy M53، بشاشة من نوع AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، وجودة عرض FullHD + Super ومعدل تحديث 120 هرتز. الكاميرا في الكاميرا الخلفية للهاتف، يحتوي الهاتف على جزيرة كاميرا مربعة الشكل مع كاميرا أساسية 108 بدقة ميجابيكسل وكاميرا ثانية بدقة 8 ميجابكسل فائقة الدقة، وثالثة 2 ميجابكسل بالإضافة إلى مستشعر الماكرو بدقة 2 ميجابكسل. وتم وضع فلاش LED الفردي تحت هذه الكاميرات. أما الكاميرا الأمامية الهاتف، فجاءت مع ثقب في المنتصف لكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابيكسل قادرة على تسجيل مقاطع فيديو بدقة البطارية يحتوي هذا الهاتف أيضًا على بطارية ممتازة بسعة 5000 مللي أمبير مع شاحن بقوة 25 وات.

الذاكرة يأتي هاتف Samsung Galaxy M53 بثلاثة نماذج مختلفة في الذاكرة، النموذج الأول بذاكرة عشوائية الوصول بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بحجم 128 جيجابايت، ونموذج ثاني بذاكرة عشوائية الوصول بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بحجم 128 جيجابايت، أما النموذج الثالث فيحتوي على ذاكرة عشوائية الوصول بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بحجم 256 جيجابايت وهي أكبر ذاكرة من حيث التخزين الداخلي الجهاز. نظام التشغيل يعمل هذا الإصدار بنظام Android 12 مع واجهة مستخدم One UI 4.1.

ميزات أخرى للهاتف

تشمل بقية ميزات هاتف Samsung Galaxy M53، بفتحة بطاقة microSD لتوسيع تخزين الذاكرة الداخلية الهاتف٬ ودعم تقنية NFC والاتصال بشبكة الجيل الخامس 5G وخاصية USB-C، بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصابع.