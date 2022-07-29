سعر ومواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy A23 5G

أعلنت شركة سامسونج الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، عن إطلاق هاتف سامسونج جالاكسي اي 23 5G، والذي يأتي بتحديثات عن النسخة السابقة سامسونج جلاكسي اي 23، ويأتي الهاتف بمعالج قوي من نوع MediaTek Dimensity 700 5G، وبنظام تشغيل Android 11، وفي السطور التالية سنتعرف على أهم مواصفات وسعر الهاتف في الأسواق العالمية.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A23 5G

أعلنت شركة سامسونج عن مواصفات الهاتف الجديد، والتي جاءت على النحو التالي:

أبعاد الهاتف يأتي الهاتف بإبعاد 167.2×76.4×9 ملم، ووزن 203 جرام. خامات الهاتف يأتي الهاتف بخامات للظهر والإطار الجانبي مصنوعة من البلاستيك بالكامل. يدعم الهاتف • يدعم شريحتي اتصال من نوع Nano Sim. • يدعم الهاتف شبكات الاتصال من الجيل 3G-4G-5G. • يدعم الهاتف منفذا USB من نوع USB Type-C 2.0. • يدعم الهاتف ميكروفون إضافيا لعزل الضوضاء. • يدعم الهاتف سماعات خارجية. • يدعم الهاتف نظام تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS. • يدعم الهاتف الفتح عن طريق بصمة الأصبع، أو عن طريق Face Unlock. • يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري. الواجهة ونظام التشغيل يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11، وواجهة سامسونج من نوع One UI 3.1. البطارية تأتي بطارية الهاتف من نوع ليثيوم بسعة 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 15 وات. الشاشة تأتي شاشة الهاتف من نوع TFT بحجم 6.6 بوصة، وبدقة 1080×2400 بكسل (+FHD) مع كثافة بيكسلات 399 بيكسل لكل بوصة. مساحة التخزين • يأتي الإصدار الأول للهاتف بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا. • يأتي الإصدار الثاني للهاتف بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا. • يأتي الإصدار الثالث للهاتف بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا. • يأتي الإصدار الرابع للهاتف بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا. المعالج يأتي الهاتف بمعالج قوي من نوع MediaTek Dimensity 700 5G، ثماني النواة، بتكنولوجيا 7 نانو، ويأتي الهاتف بمعالج رسومي من نوع Mali-G57 MC2.

كاميرا هاتف Samsung Galaxy A23 5G

كشفت شركة سامسونج عن الكاميرا في هاتفها الجديد والتي جاءت على النحو التالي:

• تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 8 ميجا بكسل، بفتحة العدسة F/2.0.

• تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف بعدد ثلاث كاميرات على النحو التالي:

– تأتي الكاميرا الأولي الأساسية للهاتف بدقة 48 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/1.8.

– تأتي الكاميرا الثانية للهاتف بدقة 5 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/2.2، وهي الكاميرا المخصصة بعمل التصوير الواسع.

– تأتي الكاميرا الثالثة للهاتف بدقة 2 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/2.4، وهي الكاميرا المخصصة بعمل العزل.

• يتوفر الهاتف باللون الأخضر واللون الأبيض واللون الأسود واللون البنفسجي.

سعر هاتف Samsung Galaxy A23 5G

كشف شركة سامسونج عن سعر الهاتف الجديد في الأسواق العالمية، ومن المرجح أن يبدأ سعر الهاتف حوالي 230 دولار أمريكي أي ما يعادل 4350 جنيه مصري.