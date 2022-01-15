مراجعة هاتف samsung a52 4g مواصفات سعر مميزات
أعلنت شركة samsung في وقت سابق عن هاتف samsung a52 والذي جاء حاملاً مميزات جيدة نوعاً ما مقارنة بسعره فاهو يُعطي قيمة مقابل ثمنه وسيكون متوافراً بالألوان الأزرق والأسود والوردي والأبيض ويبلغ طول الهاتف 159.8مم وعرضه 75.1 مم وسُمكه 8.4 مم فيما بلغ وزنه 189 غرام، ويأتي جوال سامسونج a52 مدعوماً بــ 4 كاميرات خلفية مختلفة الدقة وبــ أحجام مختلفة أيضاً بالإضافة إلى كاميرا أمامية وكان الهاتف مفاجئة للمتابعين تلك الفترة ومن المتوقع أن يكون الهاتف الأكثر مبيعاً، وكانت samsung galaxy قد أعلنت عن الهاتف في الربع الأول من العام المنصرم، وحالياً أصبح مُتاح في مختلف أنحاء العالم كما وتتوافر ميزة NFC في الهاتف وجاء سعر سامسونج a52 عالمياً 350 دولار.
مواصفات هاتف samsung a52
- يأتي الهاتف حاملاً معالح مُقدم من كوالكم وهو سناب دراجون 720G مع مُعالج رسوميات من نوع أدريانو 618
- شاشة جوال samsung a52 من نوع سوبر أموليد الرائد على مستوى العالم
- تأتي الرامات أو ما يُعرف بذاكرة الوصول العشوائي بعدة إصدارات 4 / 6/ 8 جيجابايات من نوع LPDDR4x
- يتموضع على ظهر الهاتف اربع كاميرات خلفية بدقة 46 و12 و5 و5 ميجابكسل والكاميرا الخلفية بدقة 32ميجابكسل.
- من الممكن شحن الهاتف بنسبة 50% خلال نصف ساعة فقط
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شاشة هاتف samsung a52
|نوعها
|Super AMOLED
|حجمها
|6.5 انش
|دقتها
|2400×1080 بكسل
|كثافة البيكسلات فيها
|406 بكسل في كل إنش
|أبعادها
|20:9
|معدل تحديث الشاشة
|90 هرتز
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معالج ومعدات هاتف samsung a52
|نوعه
|Qualcomm Snapdragon 720G
|المعمارية
|8 نانو متر
|المعالج
|ثماني النواة
|معالج الرسوم المتحركة
|Adreno 618
|الرامات
|4 – 6 – 8 GB
|ذاكرة التخزين الداخلية
|128 – 256 GB
|الذاكرة الخارجية
|يدعم
|نظام التشغيل
|اندرويد 11
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كاميرات هاتف samsung a52
|الكاميرا (1) الأساسية الرئيسية
|64 MP
|الكاميرا (2)
|12 MP
|الكاميرا (3)
|5 MP
|الكاميرا (4)
|5 MP
|الكاميرا الأمامية
|32 MP
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بطارية هاتف samsung a52
|الشحن السريع
|مدعوم بقوة 25 واط
|نوعها
|ليثيوم بو
|سعتها
|4500 ملي أمبير
|غير قابلة للإزالة
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سعر هاتف samsung a52 في السعودية وبلدان عربية أخرى
|سعره في السعودية
|1300 ريال
|سعره في الجزائر
|46500 دينار
|سعره في المغرب
|3100 درهم
|سعره في مصر
|5500 جنيه
سعر هاتف samsung a52 في الولايات المتحدة الأمريكية
|النسخة
|الشركة
|السعر
|6 جيجابايت / 128 جيجابايات
|amazon
|392.50 دولار
|8 جيجابايت / 128 جيجابايات
|amazon
|385 دولار
|8 جيجابايت / 128جيجابايت
|ebay
|435 دولار
سعر هاتف samsung a52 في بريطانيا
|النسخة
|الشركة
|السعر
|6 جيجابايت / 128 جيجابايات
|amazon
|285 جنيه استرليني
|8 جيجابايت / 128 جيجابايات
|amazon
|435 جنيه استرليني
|8 جيجابايت / 256جيجابايات
|amazon
|500 جنيه استرليني
|8 جيجابايت / 128 جيجابايات
|ebay
|325 جنيه استرليني
سعر هاتف samsung a52 في أوروبا
|النسخة
|الشركة
|السعر
|6 جيجابايت / 128 جيجابايات
|amazon
|338 يورو
|8 جيجابايت / 128 جيجابايات
|amazon
|413 يورو
|8 جيجابايت /256 جيجابايت
|amazon
|415 يورو
سعر هاتف samsung a52 في كندا
|النسخة
|الشركة
|السعر
|6 جيجابايت / 128 جيجابايات
|amazon
|559 دولار كندي
|6 جيجابايت / 256 جيجابايات
|amazon
|939 دولار كندي
مميزات هاتف samsung a52
- يُعتبر معالج سناب دراجون من أقوى المعالجات في عام 2021 وهو ثماني النواة وتبلغ سرعته 2.3 جيجاهرتز ” ثنائي النواة ” و 1.8 جيجاهرتز “سداسي النواة”
- تبلغ سرعة samsung galaxy a52 4g حوالي 800ميجابايت وسوف نتكلم في مقالة أخرى عن galaxy a52s 5g
- الجوال يقاوم الغبار والماء ولن تواجه أي مشكلة في حال سقط الهاتف في الماء.
- تبلغ دقة تصوير الفيديو في الكاميرات الخلفية 2160P 4K بالإضافة إلى دقة 1080FHD ويدعم الهاتف التصوير بالحركة البطيئة مع تقنية التثبيت الرقمي.
- يدعم موبايل سامسونج السماعات الخارجية ومنفذ 3.5mm وراديو اف ام
- تقنية الشحن السريع مدعومة في الهاتف
- يمتلك الهاتف عدداً من المستشعرات وأهمها البوصلة والتقارب والتسارع.
- الواي فاي من إصدار 802.11 a/b/g/n/ac
- تتمير الكاميرات الخلفية بعدد من المميزات مثل التثبيت البصري والتقريب الرقمي ×10 والوضع الليلي وعزل الخلفية والمؤقت الذاتي والعنوان الجغرافي والبانوراما ومميزات أخرى
- نظام التشغيل في هاتف samsung a52 هو أندرويد11 مع واجهة مُستخدم هي One UI 3.1.
- يأتي جوال سامسونج a52 مدعوماً بشريحة واحدة أو شريحتين من نوع نانوسيم
- الإطار الجانبي للهاتف وظهره مصنوعان من البلاستيك.
في نهاية هذا المقال نكون قد تعرفنا على مُجمل مواصفات هاتف samsung a52 ومميزاته وسعره في مختلف أنحاء بالعالم كل هذا وأكثر تجدونه على موقع نجوم مصرية.