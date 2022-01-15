مراجعة هاتف samsung a52 4g مواصفات سعر مميزات

أعلنت شركة samsung في وقت سابق عن هاتف samsung a52 والذي جاء حاملاً مميزات جيدة نوعاً ما مقارنة بسعره فاهو يُعطي قيمة مقابل ثمنه وسيكون متوافراً بالألوان الأزرق والأسود والوردي والأبيض ويبلغ طول الهاتف 159.8مم وعرضه 75.1 مم وسُمكه 8.4 مم فيما بلغ وزنه 189 غرام، ويأتي جوال سامسونج a52 مدعوماً بــ 4 كاميرات خلفية مختلفة الدقة وبــ أحجام مختلفة أيضاً بالإضافة إلى كاميرا أمامية وكان الهاتف مفاجئة للمتابعين تلك الفترة ومن المتوقع أن يكون الهاتف الأكثر مبيعاً، وكانت samsung galaxy قد أعلنت عن الهاتف في الربع الأول من العام المنصرم، وحالياً أصبح مُتاح في مختلف أنحاء العالم كما وتتوافر ميزة NFC في الهاتف وجاء سعر سامسونج a52 عالمياً 350 دولار.

مواصفات هاتف samsung a52

يأتي الهاتف حاملاً معالح مُقدم من كوالكم وهو سناب دراجون 720G مع مُعالج رسوميات من نوع أدريانو 618 شاشة جوال samsung a52 من نوع سوبر أموليد الرائد على مستوى العالم تأتي الرامات أو ما يُعرف بذاكرة الوصول العشوائي بعدة إصدارات 4 / 6/ 8 جيجابايات من نوع LPDDR4x يتموضع على ظهر الهاتف اربع كاميرات خلفية بدقة 46 و12 و5 و5 ميجابكسل والكاميرا الخلفية بدقة 32ميجابكسل. من الممكن شحن الهاتف بنسبة 50% خلال نصف ساعة فقط

شاشة هاتف samsung a52 نوعها Super AMOLED حجمها 6.5 انش دقتها 2400×1080 بكسل كثافة البيكسلات فيها 406 بكسل في كل إنش أبعادها 20:9 معدل تحديث الشاشة 90 هرتز

معالج ومعدات هاتف samsung a52 نوعه Qualcomm Snapdragon 720G المعمارية 8 نانو متر المعالج ثماني النواة معالج الرسوم المتحركة Adreno 618 الرامات 4 – 6 – 8 GB ذاكرة التخزين الداخلية 128 – 256 GB الذاكرة الخارجية يدعم نظام التشغيل اندرويد 11

قد يهمك:

مراجعة مواصفات و سعر هاتف Samsung Galaxy A54 “شاشة مُقدمة من سوبر أموليد بمعدل تحديث 120 هرتز”

مواصفات و سعر موبايل Samsung Galaxy A53 5G في السعودية ودول الخليج العربي ومصر

كاميرات هاتف samsung a52 الكاميرا (1) الأساسية الرئيسية 64 MP الكاميرا (2) 12 MP الكاميرا (3) 5 MP الكاميرا (4) 5 MP الكاميرا الأمامية 32 MP

بطارية هاتف samsung a52 الشحن السريع مدعوم بقوة 25 واط نوعها ليثيوم بو سعتها 4500 ملي أمبير غير قابلة للإزالة

سعر هاتف samsung a52 في السعودية وبلدان عربية أخرى سعره في السعودية 1300 ريال سعره في الجزائر 46500 دينار سعره في المغرب 3100 درهم سعره في مصر 5500 جنيه

سعر هاتف samsung a52 في الولايات المتحدة الأمريكية

النسخة الشركة السعر 6 جيجابايت / 128 جيجابايات amazon 392.50 دولار 8 جيجابايت / 128 جيجابايات amazon 385 دولار 8 جيجابايت / 128جيجابايت ebay 435 دولار

سعر هاتف samsung a52 في بريطانيا

النسخة الشركة السعر 6 جيجابايت / 128 جيجابايات amazon 285 جنيه استرليني 8 جيجابايت / 128 جيجابايات amazon 435 جنيه استرليني 8 جيجابايت / 256جيجابايات amazon 500 جنيه استرليني 8 جيجابايت / 128 جيجابايات ebay 325 جنيه استرليني

سعر هاتف samsung a52 في أوروبا

النسخة الشركة السعر 6 جيجابايت / 128 جيجابايات amazon 338 يورو 8 جيجابايت / 128 جيجابايات amazon 413 يورو 8 جيجابايت /256 جيجابايت amazon 415 يورو

سعر هاتف samsung a52 في كندا

النسخة الشركة السعر 6 جيجابايت / 128 جيجابايات amazon 559 دولار كندي 6 جيجابايت / 256 جيجابايات amazon 939 دولار كندي

مميزات هاتف samsung a52

يُعتبر معالج سناب دراجون من أقوى المعالجات في عام 2021 وهو ثماني النواة وتبلغ سرعته 2.3 جيجاهرتز ” ثنائي النواة ” و 1.8 جيجاهرتز “سداسي النواة”

تبلغ سرعة samsung galaxy a52 4g حوالي 800ميجابايت وسوف نتكلم في مقالة أخرى عن galaxy a52s 5g

الجوال يقاوم الغبار والماء ولن تواجه أي مشكلة في حال سقط الهاتف في الماء.

تبلغ دقة تصوير الفيديو في الكاميرات الخلفية 2160P 4K بالإضافة إلى دقة 1080FHD ويدعم الهاتف التصوير بالحركة البطيئة مع تقنية التثبيت الرقمي.

يدعم موبايل سامسونج السماعات الخارجية ومنفذ 3.5mm وراديو اف ام

تقنية الشحن السريع مدعومة في الهاتف

يمتلك الهاتف عدداً من المستشعرات وأهمها البوصلة والتقارب والتسارع.

الواي فاي من إصدار 802.11 a/b/g/n/ac

تتمير الكاميرات الخلفية بعدد من المميزات مثل التثبيت البصري والتقريب الرقمي ×10 والوضع الليلي وعزل الخلفية والمؤقت الذاتي والعنوان الجغرافي والبانوراما ومميزات أخرى

نظام التشغيل في هاتف samsung a52 هو أندرويد11 مع واجهة مُستخدم هي One UI 3.1.

يأتي جوال سامسونج a52 مدعوماً بشريحة واحدة أو شريحتين من نوع نانوسيم

الإطار الجانبي للهاتف وظهره مصنوعان من البلاستيك.

في نهاية هذا المقال نكون قد تعرفنا على مُجمل مواصفات هاتف samsung a52 ومميزاته وسعره في مختلف أنحاء بالعالم كل هذا وأكثر تجدونه على موقع نجوم مصرية.