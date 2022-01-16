مراجعة مواصفات samsung a32 مدعوماً بكاميرا خلفية بدقة 64 ميجابكسل

سوف نتعرف في هذه المقالة عن أحد هواتف samsung من الفئة الاقتصادية وهو هاتف samsung a32 والذي جاء بطول 158.9 مم وعرضه 73.5 مم وسُمكه 8.4 مم ووزنه 184 غرام ويدعم الهاتف شبكات اتصال الجيل الثاني والثالث والرابع ويدعم الجوال شريحة أو شريحتين من نوع نانو سيم بالإضافة إلى مستشعرات البوصلة والتقارب والتسارع ولكنه لا يمتلك مستشعر جيروسكوب، يحمل الهاتف 4 كاميرات خلفية، وهناك عدة نُسخ من الجوال وهي 4 و6 و8 جيجابايت فيما يخص ذاكرة الوصول العشوائي وسيكون الهاتف متاحاً بالألوان الأزرق والأسود والأبيض.

مواصفات هاتف samsung a32

يمتلك جوال samsung galaxy a32 شاشة كبيرة تشغل مُعظم مساحة الهاتف مقدمة من أموليد. يبلغ حجم الشاشة 6.4 انش مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز ودرجة سطوعها 800 شمعة. ذاكرة التخزين الداخلية تأتي إما 64 أو 128 جيجابايت. دقة الكاميرات الخلفية 64 – 8 – 5 – 5 ميجابكسل. معالج الهاتف مقدم من ميديا تيك هيلو G80. البطارية ضخمة تبلغ سعتها 5000 ملي أمبير. يدعم الجوال كرت ميكرو SD خارجي للتخزين. يدعم samsung galaxy a32 نظام تشغيل أندرويد11.

شاشة هاتف samsung a32 نوعها Super AMOLED حجمها 6.4 انش دقتها 2400×1080 بكسل كثافة البيكسلات فيها 411 بكسل في كل إنش أبعادها 20:9 معدل تحديث الشاشة 90 هرتز

معالج ومعدات هاتف samsung galaxy a32 نوعه Mediatek Helio G80 المعمارية 12 نانو متر المعالج ثماني النواة معالج الرسوم المتحركة Mali-G52 الرامات 4 – 6 – 8 GB ذاكرة التخزين الداخلية 128 – 256 GB الذاكرة الخارجية يدعم نظام التشغيل اندرويد 11

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كاميرات هاتف samsung galaxy a32 الكاميرا (1) الأساسية الرئيسية 64 MP الكاميرا (2) 8 MP الكاميرا (3) 5 MP الكاميرا (4) 5 MP الكاميرا الأمامية 20 MP

بطارية هاتف samsung a32 الشحن السريع مدعوم بقوة 15 واط نوعها ليثيوم بو سعتها 5000 ملي أمبير غير قابلة للإزالة

سعر هاتف samsung galaxy a32 في السعودية وبلدان عربية أخرى سعره في السعودية 1000 ريال سعره في الجزائر 35700 دينار سعره في المغرب 2350 درهم سعره في مصر 4200 جنيه

سعر هاتف samsung galaxy a32 في الولايات المتحدة الأمريكية

النسخة الشركة السعر 4 جيجابايت / 64 جيجابايات ebay 159 دولار 4 جيجابايت / 128 جيجابايات amazon 296 دولار 6 جيجابايت / 128جيجابايت amazon 290 دولار 6 جيجابايت / 128جيجابايت aliexpress 408 ردولا 8 جيجابايت / 128جيجابايت amazon 309 دولار

سعر هاتف samsung galaxy a32 في بريطانيا

النسخة الشركة السعر 4 جيجابايت / 128 جيجابايات amazon 230 جنيه استرليني 6 جيجابايت / 128 جيجابايات ebay 240 جنيه استرليني

سعر هاتف samsung galaxy a32

في أوروبا

النسخة الشركة السعر 4 جيجابايت / 64 جيجابايات amazon 295 يورو 4 جيجابايت / 128 جيجابايات amazon 275 يورو

سعر هاتف samsung a32 في كندا

النسخة الشركة السعر 4 جيجابايت / 128 جيجابايات amazon 389 دولار كندي 6 جيجابايت / 128 جيجابايات amazon 427 دولار كندي 8 جيجابايت / 128 جيجابايات amazon 536 دولار كندي

مميزات هاتف samsung a32