مراجعة مواصفات samsung a32 مدعوماً بكاميرا خلفية بدقة 64 ميجابكسل
سوف نتعرف في هذه المقالة عن أحد هواتف samsung من الفئة الاقتصادية وهو هاتف samsung a32 والذي جاء بطول 158.9 مم وعرضه 73.5 مم وسُمكه 8.4 مم ووزنه 184 غرام ويدعم الهاتف شبكات اتصال الجيل الثاني والثالث والرابع ويدعم الجوال شريحة أو شريحتين من نوع نانو سيم بالإضافة إلى مستشعرات البوصلة والتقارب والتسارع ولكنه لا يمتلك مستشعر جيروسكوب، يحمل الهاتف 4 كاميرات خلفية، وهناك عدة نُسخ من الجوال وهي 4 و6 و8 جيجابايت فيما يخص ذاكرة الوصول العشوائي وسيكون الهاتف متاحاً بالألوان الأزرق والأسود والأبيض.
مواصفات هاتف samsung a32
- يمتلك جوال samsung galaxy a32 شاشة كبيرة تشغل مُعظم مساحة الهاتف مقدمة من أموليد.
- يبلغ حجم الشاشة 6.4 انش مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز ودرجة سطوعها 800 شمعة.
- ذاكرة التخزين الداخلية تأتي إما 64 أو 128 جيجابايت.
- دقة الكاميرات الخلفية 64 – 8 – 5 – 5 ميجابكسل.
- معالج الهاتف مقدم من ميديا تيك هيلو G80.
- البطارية ضخمة تبلغ سعتها 5000 ملي أمبير.
- يدعم الجوال كرت ميكرو SD خارجي للتخزين.
- يدعم samsung galaxy a32 نظام تشغيل أندرويد11.
|
شاشة هاتف samsung a32
|نوعها
|Super AMOLED
|حجمها
|6.4 انش
|دقتها
|2400×1080 بكسل
|كثافة البيكسلات فيها
|411 بكسل في كل إنش
|أبعادها
|20:9
|معدل تحديث الشاشة
|90 هرتز
|
معالج ومعدات هاتف samsung galaxy a32
|نوعه
|Mediatek Helio G80
|المعمارية
|12 نانو متر
|المعالج
|ثماني النواة
|معالج الرسوم المتحركة
|Mali-G52
|الرامات
|4 – 6 – 8 GB
|ذاكرة التخزين الداخلية
|128 – 256 GB
|الذاكرة الخارجية
|يدعم
|نظام التشغيل
|اندرويد 11
قد يهمك:
مراجعة هاتف samsung a52 4g مواصفات سعر مميزات
مراجعة مواصفات و سعر هاتف Samsung Galaxy A54 “شاشة مُقدمة من سوبر أموليد بمعدل تحديث 120 هرتز”
مواصفات و سعر موبايل Samsung Galaxy A53 5G في السعودية ودول الخليج العربي ومصر
|
كاميرات هاتف samsung galaxy a32
|الكاميرا (1) الأساسية الرئيسية
|64 MP
|الكاميرا (2)
|8 MP
|الكاميرا (3)
|5 MP
|الكاميرا (4)
|5 MP
|الكاميرا الأمامية
|20 MP
|
بطارية هاتف samsung a32
|الشحن السريع
|مدعوم بقوة 15 واط
|نوعها
|ليثيوم بو
|سعتها
|5000 ملي أمبير
|غير قابلة للإزالة
|
سعر هاتف samsung galaxy a32 في السعودية وبلدان عربية أخرى
|سعره في السعودية
|1000 ريال
|سعره في الجزائر
|35700 دينار
|سعره في المغرب
|2350 درهم
|سعره في مصر
|4200 جنيه
سعر هاتف samsung galaxy a32 في الولايات المتحدة الأمريكية
|النسخة
|الشركة
|السعر
|4 جيجابايت / 64 جيجابايات
|ebay
|159 دولار
|4 جيجابايت / 128 جيجابايات
|amazon
|296 دولار
|6 جيجابايت / 128جيجابايت
|amazon
|290 دولار
|6 جيجابايت / 128جيجابايت
|aliexpress
|408 ردولا
|8 جيجابايت / 128جيجابايت
|amazon
|309 دولار
سعر هاتف samsung galaxy a32 في بريطانيا
|النسخة
|الشركة
|السعر
|4 جيجابايت / 128 جيجابايات
|amazon
|230 جنيه استرليني
|6 جيجابايت / 128 جيجابايات
|ebay
|240 جنيه استرليني
سعر هاتف samsung galaxy a32
في أوروبا
|النسخة
|الشركة
|السعر
|4 جيجابايت / 64 جيجابايات
|amazon
|295 يورو
|4 جيجابايت / 128 جيجابايات
|amazon
|275 يورو
سعر هاتف samsung a32 في كندا
|النسخة
|الشركة
|السعر
|4 جيجابايت / 128 جيجابايات
|amazon
|389 دولار كندي
|6 جيجابايت / 128 جيجابايات
|amazon
|427 دولار كندي
|8 جيجابايت / 128 جيجابايات
|amazon
|536 دولار كندي
مميزات هاتف samsung a32
- يبلغ حجم الكاميرا الخلفية F/1.8 وكاميرا الزاوية الواسعة F/2.2 وكاميرا تصويرالماكرو F/2.4 وأخيراً كاميرا عزل الخلفية تأتي بحجم F/2.4.
- واي فاي من إصدار 802.11 a/b/g/n/ac
- يدعم samsung galaxy a32 السماعات الخارجية مع منفذ 3.5mm.
- يدعم الهاتف شبكة اتصال الجيل الرابع بسرعة 300 ميجابايت.
- الجوال يمتلك مستشعر بصمة الإصبع.