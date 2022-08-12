شاومي تطلق رسميًا هاتف Redmi K50 Ultra مع شاشة OLED وشحن 120 وات والمزيد

بعد التشويق والإثارة لعدة أيام، أطلق العملاق الصيني للتكنولوجيا، شركة Xiaomi رسميًا هاتف Redmi K50 Ultra في الصين، الذي يُعتبر أحدث هاتف ذكي في سلسلة Redmi K50، ويبدو مشابهًا إلى حد ما لمجموعة Xiaomi 12 / 12S. أيضا، ولكنه يأتي مع بعض المواصفات المثيرة للاهتمام، فلنلقِ نظرة على جميع ميزاته إضافة إلى الأسعار والتوافر.

Redmi K50 Ultr

مواصفات Redmi K50 Ultra

يفتخر جهاز Redmi K50 Ultra باحتوائه على شاشة OLED ذات مقاس 6.7 بوصة، وفتحة مركزية بفتحة 12 بت، مقدمة من TCL CSOT الصينية و Tianma، وتبلغ دقة هذه الشاشة 2712 × 1220 بكسل، و 446 بكسل لكل بوصة، ومعدل تحديث 120 هرتز، وتعتيم 1920 هرتز.

تدعم شاشة Redmi K50 Ultra، تقنيات Dolby Vision و DCI-P3 و + HDR10 و Adaptive HDR، كما تحتوي الشاشة المعتمدة من SGS على وضع الضوء الأزرق المنخفض لتخفيف تعب العيون.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة مجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 المقترنة بذاكرة وصول عشوائي LPPDR5 وتخزين داخلي UFS 3.1، وتم تزويده بنظام تبريد سائل VC، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل المخصص MIUI 13 استنادًا إلى Android 12.

يحتوي الجهاز على إعداد كاميرا ثلاثية في ​​الجزء الخلفي، يتكون من مستشعر أساسي ISOCELL HM6 مقدم من سامسونج بدقة 108 ميجابكسل مع دعم تقنية OIS ، وكاميرا عريضة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو 2 ميجابكسل، وفي مقدمة الهاتف توجد كاميرا سيلفي بدقة 20 ميجابكسل.

تشمل الميزات الأخرى للهاتف: بطاقتي SIM، و 5G، و WiFi 6، و GNSS مزدوج النطاق، و NFC، وتصنيف IP53، ومكبرات صوت استريو مزدوجة تدعم Dolby Atmos، ومحرك اهتزاز خطي المحور x، ومستشعر بصمة داخل الشاشة.

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السلكي بسرعة 120 وات.

سعر Redmi K50 Ultra والتوافر

سيتم بيع Redmi K50 Ultra بسعر التجزئة في الصين بحسب متغيرات الذاكرة كما يلي:

8 جيجابايت + 128 جيجابايت، بسعر (445 دولارًا)

8 جيجابايت + 256 جيجابايت، بسعر (490 دولارًا)

12 جيجابايت + 256 جيجابايت، بسعر (534 دولارًا)

12 جيجابايت + 512 جيجابايت، بسعر (593 دولارًا)

وأما خيارات الألوان فيتوفر الهاتف الذكي بخيارات : الأسود أو الأزرق أو الفضي، و الهاتف متاح حاليًا للطلب المسبق، وسيطرح للبيع من الساعة في 16 أغسطس. ويوجد إصدار للهاتف بسعر (623 دولارًا أمريكيًا) لذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت، وتخزين 512 جيجابايت، وهذا الإصدار مستوحى من فريق Mercedes-AMG Petronas F1