مقارنة مواصفات ثلاثي ريلمي Realme GT 2 & Realme GT Neo 3 & Realme GT Neo 3T والأسعار

أطلق العملاق الصيني ريلمي هذا العام في السوق العالمي ثلاث هواتف رائدة قاتلة، حيث ابتكر Realme GT 2 & Realme GT Neo 3 & Realme GT Neo 3T والتي جميعها تأتي مع العديد من المواصفات المتشابهة، وكثير من المستخدمين يقعون في حيرة من أمرهم بشأن أي واحد من الثلاثي يختارون، ولا سيما أن الهاتف القياسي GT 2 متاح حاليًا بأسعار شارع مثيرة للغاية، بينما ظهرت سلسلة GT Neo 3 لأول مرة في السوق العالمية مع إطلاق العروض الترويجية، وفي هذه المقارنة بين مواصفات الثلاثي من ريلمي سيتم تسليط الضوء على الاختلافات فيما بينها.

مقارنة مواصفات Realme GT 2 & Realme GT Neo 3 & Realme GT Neo 3T

التصميم

كل جهاز من هذه الأجهزة الثلاثة يأتي بتصميم رائع للغاية، فقد تم تصميم Realme GT 2 بخيارين من الألوان، باستخدام بوليمر حيوي خاص يشبه إحساس ملمس الورق، ونظرًا لأنها تشبه الورق، فيمكن الرسم على الغطاء الخلفي للجهاز بقلم رصاص ومسحه بالمطاط، بينما يتميز Realme GT Neo 3 بتصميم كلاسيكي مصنوع من الزجاج والبولي كربونات، ولكن على الجانب الخلفي، يتميز بشريط عمودي جميل مستوحى من السيارات الرياضية، وأما الطراز الثالث Realme GT Neo 3T يتشابه من الناحية الجمالية مع GT 2 ولكن بمواد وملمس مختلفين، حيث أنه ذو تصميم مصنوع من البولي كربونات لكل من الجانب الخلفي والإطار.

الشاشة

الشاشة الموجودة في Realme GT Neo 3 ليست أكبر فقط بقطرها البالغ 6.7 بوصة ولكنها أفضل أيضًا من الشاشات الموجودة في Realme GT 2 و Realme GT Neo 3T. فهي من نوع AMOLED قادرة على عرض ما يصل إلى مليار لون بدقة +Full HD تبلغ 1080 × 2412 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وشهادة + HDR10، وقارئ بصمات الأصابع مدمج بالشاشة، فيما يأتي كل من Realme GT 2 و GT Neo 3T بنفس الشاشة وهي من نوع AMOLED بقطر 6.62 بوصة، ودقة +Full HD تبلغ 1080 × 2400 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وشهادة +HDR10، وبذلك إنها أدنى في المستوى من الشاشة الموجودة في Realme GT Neo3، ولكن الاختلاف ليست ملحوظًا.

المعالج وبرامج التشغيل

على الرغم من تشغيل Realme GT 2 يتم بواسطة مجموعة شرائح من العام الماضي، إلا أنه يعتبر الأكثر تقدمًا في هذا الثلاثي، فهو مدعوم بمعالج Snapdragon 888 المصمم بعملية إنتاج 5 نانومتر، وتعمل بتردد أقصى 2.84 جيجاهرتز، ويُعد هذا المعالج أقوى من MediaTek Dimensity 8100 الموجود في Realme GT Neo 3، فيأتي في المرتبة الثانية.

وأما الهاتف الثالث Realme GT Neo 3T فيحتوي على مجموعة شرائح أضعف، إنها Snapdragon 870، ولجهة تكوينات الذاكرة فإن كلا من Realme GT 2 و GT Neo 3، يوفران ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، بينما يحتوي Realme GT Neo 3T على 8 جيجابايت فقط من ذاكرة الوصول العشوائي، وتعمل جميع هذه الهواتف بنظام التشغيل Android 12، مع نظام مخصص Realme UI 3.0 في المقدمة.

الكاميرات

يحتوي كل من الطرازين Realme GT 2 و Realme GT Neo 3 على نفس إعداد الكاميرا، حيث يحتويان على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من سوني IMX766 مع تقنية OIS، وهو نفس المستشعر الموجود في الهواتف الرائدة مثل OPPO Find X5 Pro، و تشمل وحدة الكاميرا أيضًا عدسة 8 ميجابكسل فائقة الاتساع، وعدسة ماكرو 2 ميجابكسل.

و في المقدمة تم تجهيز الهاتفين بكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل، وأما بالنسبة لكاميرا Realme GT Neo 3T فلا يوجد سبيل للمنافسة لأنها تحتوي على مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل.

بطارية

الهواتف الثلاثة مزودة ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة وتوفر نفس عمر البطارية، باستثناء الإصدار من هاتف Realme GT Neo 3 مع شحن سريع بقوة 150 وات، يأتي مع بطارية أصغر بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، ولكنها تتميز بأسرع تقنية شحن في السوق.

وفيما يلي جدول يتضمن كامل مواصفات الهواتف الثلاثة: Realme GT 2 & Realme GT Neo 3 & Realme GT Neo 3T

المواصفات Realme GT 2 Realme GT Neo 3 Realme GT Neo 3T الأبعاد

والوزن 162.9 × 75.8 × 8.6 ملم.

194.5 جرام 163.3 × 75.6 × 8.2 ملم.

188 جرام 162.9 × 75.8 × 8.6 ملم.

194.5 جرام الشاشة قياس 6.62 بوصة. الدقة 1080 × 2400 بكسل (+Full HD). نوعAMOLED مقاس 6.7 بوصة. الدقة 1080 × 2412 بكسل (+ Quad HD ). نوع AMOLED قياي 6.62 بوصة. الدقة 1080 × 2400 بكسل (+ Full HD). نوعAMOLED المعالج Qualcomm Snapdragon 888، ثماني النواة بتردد 2.84 جيجاهرتز Mediatek Dimensity 8100، ثماني النواة 2.85 جيجاهرتز Qualcomm Snapdragon 870، ثماني النواة 3.2 جيجاهرتز الذاكرة 8 جيجا بايت رام، 128 جيجا بايت . 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت. 12 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت. 6 جيجا بايت رام، 128 جيجا بايت. 8 جيجا بايت رام، 128 جيجا بايت . 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت . 12 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت 8 جيجا بايت رام، 128 جيجا بايت. 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت. برنامج التشغيل Android 12 ،Realme UI Android 12 ،Realme UI Android 12 ،Realme UI الاتصال Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ، Bluetooth 5.2 ،GPS Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ،Bluetooth 5.2 ،GPS Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ، Bluetooth 5.2 ،GPS كاميرا ثلاثية 50 + 8 + 2 ميجابيكسل. كاميرا أمامية 16 ميجابيكسل ثلاثية 50 + 8 + 2 ميجابيكسل.

كاميرا أمامية 16 ميجابيكسل. ثلاثية 64 + 8 + 2 ميجابيكسل

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