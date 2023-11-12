PlayStation 5 Slim: هل حان وقت التخلي عن جهازك القديم؟

بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من إطلاق PlayStation 5 الأصلي، كشفت سوني عن نسخة جديدة من جهاز الألعاب PlayStation 5، والتي تُعرف باسم PlayStation 5 Slim، وتأتي هذه النسخة الجديدة بتصميم أصغر حجمًا وبعض التحسينات على الأداء والميزات.

وفي هذا المقال سنلقي نَظْرَة فاحصة على النسخة الأحدث من PlayStation 5، ونناقش مزاياها وعيوبها، ونقدم لك بعض النصائح حول ما إذا كنت تستحق الترقية أم لا.

التصميم

من حيث التصميم، فإن النسخة الأحدث من PlayStation 5 تأتي أصغر بنسبة 30٪ من النسخة الأصلية، ويبلغ طولها 260 ملم وعرضها 260 ملم وعمقها 93 ملم، مقارنةً بـ 390 ملم × 260 ملم × 92 ملم للإصدار الأصلي.

كما تتميز النسخة الجديدة أيضًا بتصميم أكثر أناقة مع منحنيات أكثر سلاسة وخطوط أكثر انسجامًا، ولكن هناك بعض القرارات التصميمية الغريبة التي أثارت الجدل، مثل محرك الأقراص القابل للإزالة الذي يبدو وكأنه بروز غريب يبرز من الجانب وخطوط التهوية التي أصبحت أقل بروزًا.

الأداء

لا توجد تغييرات أساسية في الأداء بين PlayStation 5 النسخة الأحدث والنسخة الأصلية، كلاهما مزود بمعالج AMD Zen 2 ثماني النواة ووحدة معالجة رسومات AMD RDNA 2، مما يوفر امكانية تشغيل الألعاب بدقة 4K ومعدل إطارات يصل إلى 120 إطارًا في الثانية.

وهناك أيضًا بعض التحسينات الطفيفة في الأداء في النسخة الجديدة، فعلى سبيل المثال يمكن تحميل الألعاب بشكل أسرع قليلاً، وتدعم دقة عرض 8K عند 60 إطارًا في الثانية، كما يدعم الجهاز تقنية تتبع الأشعة، والتي توفر رسومات أكثر واقعية.

كما يدعم PlayStation 5 Slim تقنية ray tracing، والتي توفر تأثيرات الإضاءة الواقعية، ولكن لا توفر جميع الألعاب هذه الميزة حتى الآن.

السعة التخزينية

التغيير الأكثر أهمية في النسخة الأحدث من PlayStation 5 هو سعة التخزين التي تم زيادتها إلى 1 تيرابايت، وهذا يمثل زيادة بنسبة 25٪ عن النسخة الأصلية التي كانت تبلغ 825 جيجابايت، مما يجعل اللاعبين قادرين على تخزين المزيد من الألعاب والتطبيقات على وحدة التحكم الخاصة بهم.

الألعاب

يتوفر حاليًا عدد كبير من الألعاب لـ PlayStation 5، بما في ذلك عناوين حصرية مثل Horizon Forbidden West وGod of War Ragnarok وGran Turismo 7، كما تتوفر العديد من الألعاب الأخرى من الجيل السابق، والتي يمكن تشغيلها على PlayStation 5 بمعدل إطارات محسّن.

الميزات الجديدة

يتضمن الإصدار الجديد من PlayStation 5 بعض الميزات الجديدة، بما في ذلك:

• القدرة على فصل محرك الأقراص القابل للإزالة دون الحاجة إلى أدوات.

• زر إخراج محرك الأقراص القابل للإزالة في مكان مختلف عن زر الطاقة، مما يمنع الخلط بينهما.

• دعم HDR10+، وهو معيار HDR أكثر تقدمًا من HDR10.

• دعم تقنية الصوت ثلاثي الأبعاد Tempest 3D، والتي توفر تجربة صوت أكثر غامرة.

• دعم خاصية تتبع الأشعة في بعض الألعاب، مما يوفر رسومات أكثر واقعية.

السعر

تبلغ تكلفة PlayStation 5 Slim 499.99 دولارًا أمريكيًا لإصدار الأقراص المضغوطة، و449.99 دولارًا أمريكيًا لإصدار الإصدار الرقمي.

هل يستحق الترقية؟

يعد PlayStation 5 Slim جهازًا رائعًا للألعاب، حيث يقدم الجهاز أداءً قويًا ومجموعة ميزات رائعة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الألعاب المتاحة.

وإذا كنت تمتلك PlayStation 5 الأصلي، فليس هناك حاجة قوية للترقية إلى النسخة الجديدة، حيث أنه لا توجد تغييرات أساسية في الأداء، كما أن التصميم الجديد مثير للجدل إلى حد ما، ولكن إذا كنت تبحث عن جهاز ألعاب أصغر حجمًا بسعة تخزين أكبر، فإن PlayStation 5 Slim يعد خيارًا جيدًا.

مقارنة بين الإصدار الأصلي والإصدار الجديد من PlayStation 5