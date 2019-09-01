كود تحويل رصيد أورنج 2019 بالكود أو الإتصال وطريقة الإستخدام

يبحث الكثير عن طريقة تحويل رصيد أورنج، وكلنا يعرف أن شركة أورنج هى من أقدم شركات الإتصالات فى مصر، وقد كسبت ثقة ملايين المصريين حتى أصبح عدد عملائها 35 مليون مشترك تقريباً لتكون بذلك الرقم قد حصلت على المركز الثاني بعد شركة فودافون كأكبر شركة اتصالات منتشرة بين المصريين، وقد جاء هذا لثقة المصريين فى الشركة نتيجة لجهودها المستمرة فى إرضاء العميل، ونحن فى “نجوم مصرية” نهتم بكل عملاء أورنج ونوضح لهم فى مقالات عديدة الإستخدام الأمثل للخدمة وأبرز الأكواد والخدمات، واليوم نقدم لهم طريقة تحويل رصيد أورنج، فإلى نص المقال.

تحويل رصيد أورنج

يتوه الكثير من عملاء أورنج بين الأكواد الكثيرة المختصرة التي خصصتها شركة أورنج فى الأساس للتسهيل عليهم، ويُعد كود تحويل رصيد أورنج المختصر من أكثر الأكواد المختصرة التي يبحث عنها ملايين العملاء، ونوضح لكم أفضل الطرق لعملية تحويل رصيد أورنج كالتالي:

اتصل برقم 400 واتبع الخطوات.

ادخل الكود #100*2# و اضغط علي 2 و من ثم اختيار تحويل رصيد.

ادخل الكود المختصر #101*1*يليه رقم الموبايل*رصيد*0*#.

تحويل رصيد من اورنج لاورنج

أفادت خدمة تحويل الرصيد من خط اورانج لخط اورانج آخر الكثير من العملاء، فالكثير منا فى أوقات معينة خصوصاً عملاء الكارت المدفوع مسبقاً يتعرض ألا يجد معه رصيد كافي، فمن هنا من الممكن أن يحول لك رقم اورانج آخر بدلاً من شحن كارت مدفوع.

خدمات اورانج

بإمكانك بمجرد زيارة الموقع الرسمي لشركة اورانج على الإنترنت أن تعرف جميع الخدمات والعروض المميزة التي تقدمها الشركة لعملائها، فمع التطور التكنولوجي فى هذا العصر صار من الضروري أن تقدم اورانج خدماتها بشكل إلكتروني مبسط مثل شحن الرصيد ودفع الفاتورة وغيرها من الخدمات، وقد لاقت هذه الخدمات رضا واستحسان العميل المصري.

نجحت شركة اورانج بخدماتها المميزة وعروضها الجيدة فى جذب شرائح وقطاعات كبيرة من المجتمع المصري، فقد عملت اورانج على توفير باقات تناسب الكثير من المراحل العمرية المختلفة، وهذا ما جعلها منتشرة بين ملايين المصريين، بالإضافة إلى أقوى العروض الدائمة لعملائها والتى تميزها عن غيرها من الشركات

وأخيراً نود أن نكون كتبنا لكم مقال مُفصل، ونسعد بالرد على كافة استفساراتكم وأسئلتكم