OnePlus تبدع بأقوي هواتف OnePlus 9RT بـ 3 كاميرا خلفية وسعر مفاجأة

أعلنت شركة وان بلس OnePlus بشكل رسمي عن اطلاق هاتف OnePlus 9RT فى الأسواق، حيث يضم الهاتف اقوى نظام معالجة من نوع Qualcomm Snapdragon 888 5G ثماني النواة وهذا سيجعل الهاتف سريع الأداء جداً، كما يضم الهاتف 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل ودقة الكاميرا الامامية 16 ميجا بكسل، ويضم الهاتف شريحتين اتصال من نوع Nano SIM تدعم كافة الأجيال حتى الجيل الخامس 5G ويتميز الهاتف بتصميمه الأنيق والبسيط.

مواصفات هاتف OnePlus 9RT

التصميم والأبعاد تصميم الهاتف بسيط وانيق.

يصل وزن الهاتف 198 جرام.

طوله 162.2 مم، عرض 74.6 مم، سمك 8.3 مم.

الهاتف متوفر باللون الاسود، الازرق، الفضي. الشاشة الشاشة من نوع AMOLED.

يصل حجمها 6.62 بوصة.

دقة الشاشة 2400×1080 بوصة.

بمعدل تحديث 120 هرتز.

الشاشة محمية بزجاج غوريلا جلاس ضد الخدش.

النظام نظام التشغيل من نوع Andorid 11. المعالج نظام المعالجة من نوع Qualcomm Snapdragon 888 5G ثماني النواة.

معالج الرسوم من نوع Adreno 660.

البطارية البطارية من نوع ليثيوم بو.

يصل حجمها 4500 مللي أمبير.

يدعم الشحن السريع بقوة 65 واط ( يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 26 دقيقة فقط). الذاكرة الهاتف متوفر بنسختين الذاكرة الداخلية للنسخة الأولي 128 جيجابايت بذاكرة عشوائية 8 جيجا رام.

الذاكرة الداخلية للنسخة الثانية 256 جيجابايت بذاكرة عشوائية 8، 12 جيجا رام.

الاتصالات يدعم شريحتين اتصال من نوع نانو سيم، تدعم كافة الأجيال حتى الجيل الخامس.

يدعم البلوتوث.

الواي فاي Wi-Fi.

Wi-Fi Direct.

Wi-Fi Hotspot.

GPS.

تقنية NFC. المستشعرات التسارع.

الجيروسكوب.

التقارب.

البوصلة.

البصمة.

مميزات كاميرا هاتف OnePlus 9RT

الكاميرا الخلفية الهاتف يضم 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.8.

دقة الكاميرا الثانية 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.2 بزاوية واسعة.

الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل بحجم F/2.4 تدعم تصوير الماكرو.

دقة الفيديو 1080P FHD.

بفلاش ثنائي. الكاميرا الأمامية دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4.

دقة الفيديو 1080P FHD.

عيوب هاتف OnePlus 9RT

الهاتف لا يسمح بتوسيع المساحة الداخلية.

غير مقاوم للغبار والماء.

لا يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5mm.

لا يدعم الراديو.

محتوى علبة هاتف OnePlus 9RT

جهاز OnePlus 9RT.

شاحن سريع.

كابل USB.

جراب للحماية.

دبوس إخراج شريحة اتصال.

ضمان المصنع.

سعر هاتف OnePlus 9RT

الهاتف متوفر بالأسعار التالية: