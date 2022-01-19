OnePlus تبدع بأقوي هواتف OnePlus 9RT بـ 3 كاميرا خلفية وسعر مفاجأة
أعلنت شركة وان بلس OnePlus بشكل رسمي عن اطلاق هاتف OnePlus 9RT فى الأسواق، حيث يضم الهاتف اقوى نظام معالجة من نوع Qualcomm Snapdragon 888 5G ثماني النواة وهذا سيجعل الهاتف سريع الأداء جداً، كما يضم الهاتف 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل ودقة الكاميرا الامامية 16 ميجا بكسل، ويضم الهاتف شريحتين اتصال من نوع Nano SIM تدعم كافة الأجيال حتى الجيل الخامس 5G ويتميز الهاتف بتصميمه الأنيق والبسيط.
مواصفات هاتف OnePlus 9RT
|التصميم والأبعاد
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|الشاشة
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|النظام
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|المعالج
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|البطارية
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|الذاكرة
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|الاتصالات
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|المستشعرات
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مميزات كاميرا هاتف OnePlus 9RT
|الكاميرا الخلفية
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|الكاميرا الأمامية
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عيوب هاتف OnePlus 9RT
- الهاتف لا يسمح بتوسيع المساحة الداخلية.
- غير مقاوم للغبار والماء.
- لا يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5mm.
- لا يدعم الراديو.
محتوى علبة هاتف OnePlus 9RT
- جهاز OnePlus 9RT.
- شاحن سريع.
- كابل USB.
- جراب للحماية.
- دبوس إخراج شريحة اتصال.
- ضمان المصنع.
سعر هاتف OnePlus 9RT
الهاتف متوفر بالأسعار التالية:
|عالميًا
|510 دولار أمريكي.
|ما يعادل في مصر
|8000 جنيه مصري.
|داخل المملكة العربية السعودية
|1900 ريال سعودي.