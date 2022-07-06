سعر ومواصفات Motorola Moto G82 في السعودية

صدر رسميًا جوال Motorola Moto G82 في الأسواق السعودية، لكي ينافس في الفئة المتوسطة التي بها الكثير من الهواتف الممتازة لذلك ستكون منافسة شرسة بينهم، ياتي الهاتف بمعالج جديد وهو Snapdragon 695 الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما يأتي بشاشة AMOLED بتردد 120 هيرتز، وببطارية 5000 مللي أمبير وشحن سريع بقوة 30 واط.

مواصفات Motorola Moto G82

الشاشة بحجم 6.6 بوصة من نوع AMOLED.

دعم تردد 120 هيرتز. المعالج Qualcomm Snapdragon 695 5G ثماني الأنوية 6 نانومتر. معالج رسومي Adreno 619 نظام التشغيل Android 12 المساحة التخزينية 128 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 6 جيجابايت رام. الكاميرا الخلفية 3 كاميرات بدقة:

50 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 “عدسة أساسية”

8 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2 “عدسة واسعة”

2 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4 “عدسة ماكرو”

مع دعم تصوير فيديو بدقة 1080p بمعدل فريمات 30 فريم.

مع وجود فلاش LED ثنائي.

دعم تقنية HDR و Panorama. الكاميرا الأمامية 16 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2. البطارية بسعة 5000 مللي أمبير. قوة الشحن بقوة 30 واط.

مميزات جوال Motorola Moto G82

شاشة من نوع AMOLED بحجم 6.6 بوصة بتردد 120 هيرتز. يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجي. دعم نظام صوت ستيريو قوي. دعم منفذ 3.5 مللي لتشغيل سماعات أذن. دعم تقنية NFC. دعم مستشعر بصمة في زر التشغيل، ومستشعر الجيروسكوب والتقارب والتسارع والبوصلة. بطارية بسعة 5000 مللي أمبير. دعم شحن سريع بقوة 30 واط.

عيوب جوال موتورولا موتو جي 82

يوجد بدائل أفضل من Motorola Moto G82 من ناحية المواصفات. خامات الهاتف من البلاستيك وليس الزجاج. معالج Snapdragon 695 يقدم أداء جيد في الاستخدام اليومي والتصفح، ولكنه ليس الأفضل في الألعاب حيث يعطي إعدادات HD-High في لعبة ببجي موبايل، على الرغم من أن المعالج قادر على تشغيله بإعدادات أعلى.

سعر هاتف Motorola Moto G82

الهاتف متوفر في مكتبة جرير السعودية بلونين الأسود والأبيض بالسعر التالي:

نسخة 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام بسعر: 1,199 ريال سعودي.

ينافس هاتف Motorola Moto G82 هواتف أخرى في نفس الفئة السعرية مثل: