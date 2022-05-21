سعر ومواصفات Samsung Galaxy A33 5G في مصر والسعودية والكويت

صدر رسميًا موبايل Samsung Galaxy A33 5G في الأسواق المصرية والسعودية والكويتية وهذا لكي يكون خيار قوي في الفئة المتوسطة وهذا لأنه يأتي بمواصفات ممتازة للغاية، مثل الشاشة الأموليد ومعالج Exynos 1280 الجديد والذي يقدم أداء جيد جدًا، هذا وبالإضافة إلى الكاميرات الممتازة التي تعودنا عليها من سامسونج، كما أن البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير.

ينافس A33 موبايل آخر من نفس هواتف سامسونج وهو Samsung Galaxy A52s والذي يأتي بمواصفات ممتازة هو الآخر حيث يأتي بمعالج Snapdragon 778G الذي يقدم أداء ممتاز سواء في الألعاب أو في الاستخدام اليومي والتصفح، كما أن الشاشة تأتي بتردد 120 هيرتز وبحجم 6.5 بوصة، بالإضافة لكاميرا خلفية بدقة 64 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، ولا ننسى أن A52s يأتي بشاحن وجراب وسكرينة في علبة الهاتف بينما A33 لا يأتي بأي شيء.

مواصفات Samsung Galaxy A33 5G

الشاشة بحجم 6.4 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة FHD+.

دعم تردد 90 هيرتز.

بها طبقة حماية Corning Gorilla Glass 5. المعالج Exynos 1280 ثماني الأنوية 5 نانومتر.

معالج رسومي: Mali-G68 نظام التشغيل Android 12 واجهة المستخدم One UI 4.1 المساحة التخزينية 128 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 8 جيجابايت رام. الكاميرا الخلفية 4 كاميرات بدقة:

48 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 “عدسة أساسية”

8 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2 “عدسة واسعة”

5 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4 “عدسة ماكرو”

2 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4 “عدسة للعزل”

مع دعم تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل فريمات 30 فريم.

مع وجود فلاش LED.

دعم تقنية HDR و Panorama. الكاميرا الأمامية 13 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2.

دعم تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل فريمات 30 فريم. البطارية بسعة 5000 مللي أمبير. قوة الشحن بقوة 25 واط.

مميزات جوال Samsung Galaxy A33

شاشة أموليد تقدم أداء ممتاز. معالج Exynos 1280 يقدم أداء جيد في الاستخدام اليومي، ولكن ينقصه دعم المطورين له في الألعاب، حيث يشغل لعبة PUBG Mobile على إعدادات HD-HIGH وهو أقل من قوة المعالج الفعلية. كاميرات ممتازة للغاية كعادة هواتف سامسونج. دعم صوت ستيريو. دعم مستشعر بصمة أسفل الشاشة. بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

عيوب جوال سامسونج جالاكسي ايه 33

عدم وجود منفذ 3.5mm لتشغيل سماعات الأذن. دعم شحن بقوة 25 واط فقط وهو أقل من جميع المنافسين. غير مرفق أي اكسسوارات في علبة الهاتف. شكل قديم للكاميرا الأمامية حيث تأتي بهيئة النوتش وليس الثقب. الحافة السفلية كبيرة نسبيًا. لا يدعم الراديو.

سعر موبايل Samsung Galaxy A33 في مصر

نسخة 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 8,450 جنيه مصري.

سعر جوال Samsung Galaxy A33 في السعودية

نسخة 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 1,250 ريال سعودي.

سعر جوال Samsung Galaxy A33 في الكويت

نسخة 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 106 دينار كويتي.