مواصفات و سعر انفينكس Infinix Note 12 Pro 4G مميزاته وعيوبه

أعلنت شركة انفينكس عن هاتفها الجديد Infinix Note 12 Pro 4G في سلسلة نوت الشهيرة بمواصفات جديدة حيث يأتي الهاتف بتصميم رائع بشاشة كبيرة من نوع أموليد المميز مع كاميرا خلفية بدقة وضوح عالية 108 ميجا بيكسل تعطي تجربة تصوير جيدة بالإضافة إلى ذاكرة التخزين والرام بسعة كبيرة وبطارية قوية تدعم الشحن السريع، والكثير من المواصفات الأخرى لـ هاتف انفينكس نوت 12 برو 4G وما هي مميزاته وعيوبه.