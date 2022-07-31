مواصفات و سعر انفينكس Infinix Note 12 Pro 4G مميزاته وعيوبه
أعلنت شركة انفينكس عن هاتفها الجديد Infinix Note 12 Pro 4G في سلسلة نوت الشهيرة بمواصفات جديدة حيث يأتي الهاتف بتصميم رائع بشاشة كبيرة من نوع أموليد المميز مع كاميرا خلفية بدقة وضوح عالية 108 ميجا بيكسل تعطي تجربة تصوير جيدة بالإضافة إلى ذاكرة التخزين والرام بسعة كبيرة وبطارية قوية تدعم الشحن السريع، والكثير من المواصفات الأخرى لـ هاتف انفينكس نوت 12 برو 4G وما هي مميزاته وعيوبه.
مواصفات Infinix Note 12 Pro 4G
شبكات الإتصال
|شرائح الاتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
|شبكات الإتصال
|• يدعم شبكات 2G، 3G، 4G
|دعم شبكة 5G
|• لا يدعم
المعالج ونظام التشغيل
|نوع المعالج
|• MediaTek Helio G99
|عدد الأنوية
|• ثماني النواة
|معمارية التصنيع
|• 6 نانو ميتر
|المعالج الرسومى
|• Mali-G57 MC2
|نظام التشغيل
|• نظام اندرويد 12
|واجهة التشغيل
|• XOS 10.6
ذاكرة التخزين والرام
|ذاكرة التخزين الداخلية
|• 256 جيجا مع 8 جيجا رام
|الرام
|• 8 جيجا رام
|امكانية إضافة كارت ميموري
|• نعم يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية
الشاشة
|نوع الشاشة
|• أموليد – AMOLED
|حجم الشاشة
|• 6.7 بوصة
|دقة الوضوح
|• 1080 × 2400 بيكسل FHD+
|نسبة البيكسل
|• 393 بيكسل لكل بوصة
|مميزات أخرى
|• 16 مليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين
الكاميرات
|الكاميرا الخلفية
|• يأتي الهاتف بكاميرات ثلاثية :
• 108 ميجا بيكسل
(الرئيسية)
• 2 ميجا بيكسل
(كاميرا العمق)
• QVGA
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة : [email protected]، دقة 1080P FHD، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF)
|الكاميرا الأمامية
|• 16 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة : [email protected] ،1080P، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية نعم تدعم فلاش
• الكاميرا الأمامية نعم تدعم فلاش
البطارية ونظام الشحن
|سعة البطارية
|• 5000 مللي أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم Li-Po
|قوة الشحن
|• 33 واط
|الشحن السريع
|• تدعم
|الشحن الاسلكي
الشحن العكسي
|• لا تدعم
• لا تدعم
|منفذ الشحن
|• Type C 2.0
مواصفات أخرى
|الحماية
|• بصمة الاصبع، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
|واي فاي
|• 802.11 a/b/g/n/ac
|GPS
|• يدعم
|البلوتوث
|• 5.0, A2DP, LE
|عزل الضوضاء
|• يدعم
|صوت الاستريو
|• يدعم
|المستشعرات
|• التسارع، البوصلة، التقارب
|منفذ 3.5 مم
|• يدعم
|راديو FM
|• غير محدد
|خاصية NFC
خاصية انفراريد بورت
|• يدعم
• لا تدعم
|ألوان الهاتف
|• الأسود، الأزرق، الأبيض
سعر Infinix Note 12 Pro 4G
• السعر بالخارج 204 دولار، أي حوالي 3870 جنيه مصري.
مميزات Infinix Note 12 Pro 4G
• يأتي الهاتف بتصميم متميز وأنيق.
• الشاشة تأتي بحجم كبير بدقة وضوح عالية من نوع أموليد المميز.
• الكاميرات تقدم أداء جيد جداً سواء في التصوير الثابت أو تصوير الفيديوهات.
• البطارية تأتي بسعة كبيرة وتدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.
عيوب Infinix Note 12 Pro 4G
• الكاميرات لا تدعم خاصية التصوير الواسع.
• لا يدعم شبكات 5G.