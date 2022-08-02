أفخم هواتف هواوي حاليا Huawei Mate Xs 2 بتصميم إبداعي لعشاق الفئة العليا

كشفت شركة هواوي عن هاتفها الجبار Huawei Mate Xs 2، حيث تتألق هواوي في إنتاج هواتفها الجديدة ذات الفئة العليا، التي وضعتها على عرش الهواتف الذكية، ولذلك قدمت الشركة هاتفها الرائد Huawei Mate Xs 2، ويأتي الهاتف حاملا مواصفات أسطورية وفوائد راسخة، وبفضل تقديرنا للهاتف Huawei Mate Xs 2، سنعرض لكم من خلال هذا المقال أفضل وأهم المواصفات الثورية للهاتف وأهم مميزاته.

أهم المواصفات الأسطورية لهاتف Huawei Mate Xs 2

أعلنت شركة هواوي التي تتخذ من الصين مقراً لها رسمياً عن هاتفها Huawei Mate Xs 2 الجديد، ويأتي الهاتف من سلسلة هواوي الأصلية التي تم إطلاقها في الأسواق العالمية، فلنلقِ نظرة على أهم مواصفات الهاتف التشويقية.

الشاشة والعتاد الداخلي:

تتوافر شاشة Huawei Mate Xs 2 بحجمين مختلفين من نوع OLED، وتأتي الشاشة في الإصدار الأول بمقاس 6.5 بوصة وبدقة 1176 × 24800 بكسل، بينما تأتي النسخة الثانية بمقاس 7.8 بوصة وبدقة 2200 × 2480 بكسل مع 424 بكسل.

يأتي هاتف Huawei Mate Xs 2 الجديد بمعالج Snapdragon 888 4G Adreno 660 متوسط ​​المدى.

المزايا الخيالية لكاميرات Huawei Mate Xs 2

يضم هاتف Huawei Mate Xs 2 المميز ثلاث كاميرا خلفية تعمل بتكنولوجيا مبتكرة لتعديل الصورة واستعراضها بجوة رائعة، كما تعمل الكاميرات بتقنية فائقة.

الكاميرا الأولي وهي الأساسية تعمل بدقة 50 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/1.8 وهى كاميرا عريضة المخصصة للتثبيت البصري.

الكاميرا الثانية تعمل أيضا بدقة 8 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.4 وهي Ultra Wide وهى كاميرا عريضة جدا المخصصة للتصوير بزوايا عرض واسعة.

الكاميرا الثالثة تعمل أيضا بدقة 10.7ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.2 وهى كاميرا عريضة جدا المخصصة للتقريب البصري و العزل.

كما يضم الهاتف كاميرا أمامية تعمل بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة واسعة فتحة العدسة f/2.2، وتعطي تجربة تصوير سلفي أكثر من رائعة.

البطارية:

يحتوي هاتف Huawei Mate Xs 2 على بطارية جيدة تبلغ 4600 مللي أمبير في الساعة وبطارية أكبر تبلغ 4800 مللي أمبير في الساعة، والتي تتوفر أيضًا في الإصدار الذي يحتوي على 12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجا بايت للتخزين الداخلي.

سعر هاتف Huawei Mate Xs 2

سعر هاتف يبلغ سعر الهاتف ما يقارب من 7,999 ريال سعودي.

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