سعره في المتناول، مواصفات هاتف Redmi Note 11 SE الجديد بكاميرات رهيبة

تتألق شركة شاومي في صناعة هواتفها الاقتصادية الجديدة، مما جعلها تتربع على عرش فئة الهواتف الذكية متوسطة الثمن، وقد عزمت الشركة على المنافسة القوية بإطلاق هاتفها المميز Redmi Note 11 SE الذي يأتي بمواصفات خرافية وبمزايا قوية، مع سعر مناسب لجميع الفئات، ويعد الهاتف الجديد هو أحد إصدرات سلسلة هاتف ريدمي نوت 11 ومن خلال إعجابنا بالهاتف سوف نوضح لكم أفضل وأهم المواصفات المثالية الذي يقدمها هاتف Redmi Note 11 SE من خلال هذه المقالة.

المواصفات الفائقة لهاتف Redmi Note 11 SE

تشتمل حزمة المعدات التقنية للهاتف الذكي الجديد Redmi Note 11 SE على شاشة من نوع IPS LCD تعمل بحجم 6.5 بوصة، تعمل بدقة 1080×2400 بكسل (+FHD)، بكثافة بكسلات 405 بكسل في كل إنش مما يجعلها تعطي المستخدمين تجربة مشاهدة فيديوهات وتصفح المحتويات بجودة عالية.

يحتوي الهاتف الذكي الجديد Redmi Note 11 SE بمعالج ثماني النواة MediaTek Dimensity 700، وسعة الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت، مزود بمعالج الرسومات الخاص بالألعاب Mali-G57 MC2.

كاميرات هاتف Redmi Note 11 SE

يأتي الهاتف بكاميرتين الكاميرا الأولي وهي الأساسية تعمل بدقة 48 ميجابيكسل، تعمل بفتحة عدسة F/1.8 وهى كاميرا عريضة المخصصة للتثبيت البصري.

الكاميرا الثانية تعمل أيضا بدقة 2 ميجابيكسل، تعمل بفتحة عدسة F/2.4 وهي Ultra Wide وهي المخصصة للتصوير بزوايا عرض واسعة.

كما يضم الهاتف كاميرا أمامية تعمل بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة واسعة F/2.0، وتعطي تجربة تصوير سلفي أكثر من رائعة.

البطارية والشحن:

يأتي الهاتف ببطارية عملاقة تعمل بسعة 5000 مللي أمبير، وهي مصنوعة من مادة الليثيوم يو، وهي غير قابلة للإزالة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات.

سعر هاتف Redmi Note 11 SE

بالنسبة لسعر هاتف Redmi Note 11 SE، فقد كان مفاجأة حقيقية لكل المتخصصين لأن سعر في متناول الجميع، حيث يبلغ سعر الهاتف إلى 2901 جنيهًا مصريًا، أي ما يقرب من 150 يورو.

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