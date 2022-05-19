جميع طرق فرمتة جوال هواوي لكل الموديلات وكيفية عمل النسخ الاحتياطي

في بعض الأحيان يبحث البعض عن طريقة لفرمتة الهاتف بالكامل ويبحث حاملي موبايل huawei عن “كيف افرمت جوال هواوي” وهذا ما سوف نقدمه لك من خلال هذا المقال، سنتطرق لعدة طرق من أجل عمل فورمات للهاتف بسهولة.

كما سنشرح أيضًا طرق عمل الفورمات لهواتف الهواوي في حالة نسيان كلمة السر أو الإيميل، ولكن يجب العلم عزيزي القارئ أنه في جميع الحالات ستفقد جميع البيانات التي على الهاتف، إلا في حالة عمل نسخة احتياطية، وهو ما سنتطرق إليه أيضًا، وذلك لتكون على دراية كاملة بما ستفعله ولتتجنب أي شئ سئ قبل وبعد عمل فورمات لهاتف هواوي.

كيف افرمت جوال هواوي من الإعدادات

تعتبر هذه هي الطريقة الأسهل لفرمتة هاتف هواوي، حيث ستتمكن من أخذ النسخة الاحتياطية وتأمين كافة بياناتك قبل العمل على فرمتة الموبايل، ولفرمتة هاتف هواوي من الإعدادات اتبع الخطوات التالية:

فتح المويايل

الدخول للإعدادات

النظام

إعادة تعيين الخيارات

إعادة ضبط بيانات المصنع

إعادة تعيين الهاتف.

بعد ذلك سيأخذ هاتف هواوي بعض الوقت من أجل الفتح مرة أخرى، بعد الفرمتة سيكون الهاتف مثله مثل أول مرة قُمت بتشغيله بعد الشراء، وستتبع عدة خطوات مثل اختيار اللغة والتوقيت وإدخال إيميل لتتمكن من تحميل التطبيقات التي تستخدمها.

كيف افرمت جوال هواوي اذا نسيت كلمة السر؟

هنا يكون الوضع أصعب قليلاً، حيث لا تتمكن من فتح الهاتف، وكأنه مثل قطعة الحديدة التي لا قيمة لها على الإطلاق، ولكن الحل موجود، ومقابل كل حل هناك تضحية، والتضحية هنا خسارة جميع الملفات الموجودة على الهاتف.

ولكن إذا كنت في وقت سابق قمت بعمل نسخ احتياطي، فهنيئًا لك حيث ستتمكن من استرجاع كل شئ بعد فرمتة جوال هواوي، ولفعل ذلك وتخطي كلمة السر أو النمط في حالة نسيانهم عليك باتباع الخطوات التالية بعناية شديدة:

قفل الهاتف نهائيًا من خلال الضغط على زر الباور.

الضغط على زر رفع الصوت ثم تظل ضاغطًا وتضغط أيًضًا على زر رفع الصوت.

بمجرد ظهور كلمة huawei اترك زر الباور فقط، مع استمرار الضغط على رفع الصوت.

بمجرد فتح الهاتف وظهور شاشة بيضاء بها بعض الخيارات اترك زر رفع الصوت.

اختيار clear data.

factory reset.

كتابة كلمة “yes” وذلك لتأكيد عملية إعادة التعيين.

ثم الضغط على factory reset.

بعد الانتهاء اضغط على “back”.

اختيار restart.

سيبدأ هنا الهاتف في عمل إعادة التشغيل، وهذا أمر طبيعي بعد كل عملية فرمتة جوال هواوي أو أي هاتف عمومًا، بعد فتح الهاتف ستتمكن من فعل تشاء، حيث سيكون قد تم إزالة كلمة المرور أو النمط، وكما هو متعارف عليه بعض ضبط المصنع، عليك اختيار البلد والتاريخ واللغة وإدخال إيميل خاص بك.

عمل نسخة احتياطية لهاتف هواوي

هناك أكثر من طريقة يمكن لأي شخص يحمل هاتف هواوي أن يقوم بها لعمل نسخ احتياطي للجوال وذلك حتى يحافظ على بيانات ومحتويات الهاتف من الضياع في حالة فقد أو تلف الموبايل، أو نسيان كلمة السر أو النمط.

نسخ احتياطي هواوي من الجوال

تتم من خلال الهاتف بكل بساطة وبدون الحاجة إلى تثبيت أي برامج خارجية، ويمكنك القيام بها باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى الإعدادات على هاتفك

انزل إلى الأسفل حتى تصل إلى النظام System.

اختر النسخ الاحتياطي والاستعادة Backup and Restore.

ثم اختر منها النسخ الاحتياطي للبيانات.

وبعدها ستجد خيارين للنسخ، إما على وحدة تخزين خارجية أو هاي سويت (خاصة بالكمبيوتر).

اختر وحدة تخزين خارجية واختر كارت الميموري الذي ترغب في النسخ عليه أو وحدة تخزين USB.

بعد ذلك ستظهر كل البيانات ويمكنك اختيار ما تريد نسخه فقط.

ثم اختر تشفير إذا كنت ترغب في وضع رقم سري لهذه البيانات تحتاجه عند الاستعادة أو بدون تشفير.

أما في حالة كنت ترغب في استعادة نسخة قد قمت بأخذها سابقًا فإنك ستجد تفاصيل النسخة في المكان الذي نسختها عليه سواء كارت ميموري أو وحدة USB ويمكنك استعادة ما تريده.

نسخ احتياطي هواوي من الكمبيوتر

في هذه الطريقة تدخل على موقع هواوي الرسمي وتقوم بتثبيت تطبيق Hi suite المناسب لجهاز الكمبيوتر سواء ويندوز أو ماك ثم تقوم بالآتي:

بعد تثبيت التطبيق قم بتوصيل هاتفك بالكمبيوتر وامنحه الصلاحيات المطلوبة.

ستجد أمامك خيار نسخ أو خيار استعادة حسب ما تريد.

سيقرأ البيانات على هاتفك ويعرضها على الكمبيوتر لتختار ما تريد نسخه والاحتفاظ به.

اختر مكان التخزين الذي ترغب في عمل النسخ الاحتياطي عليه.

يمكنك أيضًا عمل كلمة مرور إذا كان هناك أكثر من مستخدم للكمبيوتر.

إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية الإجابة على سؤال “كيف افرمت جوال هواوي” وشرحنا لك كيفية الفرمتة بالتفصيل وأيضًا تطرقنا لعدة طرق للحفاظ على جميع بياناتك لتتمكن من استرجاعها بعد ضبط المصنع، كما أن هناك طريقة عن طريق كود يتم الاتصال به وعمل ضبط مصنع للهاتف ولكن لا ينصح بها.

في حالة أن واجهتك أي مشكلة أو كان عندك أي استفسار سنكون سعداء بتلقي ذلك في التعليقات أسفل المقال، اكتب لنا نوع الهاتف وسوف نتابع معك خطوة بخطوة حتى تصل للحل وتفرمت جوال هواوي بنجاح.