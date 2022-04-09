هونر تطلق سكوتر كهربائي Honor Choice P10 بسرعة قصوى تبلغ 25 كم / ساعة ومدى 35 كم بالشحنة الواحدة
أقامت شركة هونر أمس حفل إطلاق شهد قيام الشركة الصينية بإزاحة الستار عن الهاتفين Honor Play6T و Play 6T Pro في الصين، وبصرف النظر عن هذه الهواتف الذكية المتميزة، أطلقت الشركة أيضًا سكوترًا كهربائيًا أطلق عليه اسم Honor Choice P10 الذي يبلغ سعر التجزئة له (تقريبًا 361 دولارًا أمريكيًا)، ولكنه سيكون متاحًا بسعر مخفض قدره (حوالي 313 دولارًا أمريكيًا) خلال عمليات البيع الأولية وفقًا لتصريح الشركة.
Honor Choice P10
مواصفات السكوتر الكهربائي Honor Choice P10
- تم تجهيز سكوتر Honor Choice P10 الكهربائي بمحرك خلفي بقوة 720 واط.
- يأتي بإطارات مقاس 10 بوصات، التي لا تمنحها ارتفاعًا مناسبًا عن الأرض فحسب، بل تضمن أيضًا الراحة.
- ويتميز السكوتر بهيكل لاسلكي متكامل، وهيكل من معدن الألومنيوم المستخدم في صناعة الطائرات، ونظام فرامل مزدوج، وحاوية بطارية BMS.
- يوفر السكوتر أوضاع ركوب بثلاث سرعات وهي (وضع توفير الطاقة، والقياسي، والرياضي).
- يمكن أن توفر البطارية السير بالسكوتر إلى مدى يصل إلى 35 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.
- تشتمل بعض مزايا السكوتر أيضًا على تدرج تسلق بنسبة 18 ٪، وسرعة قصوى تبلغ 25 كم / ساعة، وإطارات أكبر لقيادة أكثر أمانًا، والتحمل لوزن حتى أقل من 100 كلغ، ومكابح ميكانيكية للعجلات الأمامية، وفرامل إلكترونية للعجلات الخلفية، ودعم مثبت السرعة.
- بالإضافة إلى ذلك ، يستخدم السكوتر تصميمًا قابل للطي يسمح بتخزين أسهل. هناك أيضا دعم التطبيق.
- سكوتر Honor Choice P10 الكهربائي مدرج حاليًا في Jingdong) JD.com) ومتوفر بخيارات الألوان بالأبيض والأسود.