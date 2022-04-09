هونر تطلق سكوتر كهربائي Honor Choice P10 بسرعة قصوى تبلغ 25 كم / ساعة ومدى 35 كم بالشحنة الواحدة

أقامت شركة هونر أمس حفل إطلاق شهد قيام الشركة الصينية بإزاحة الستار عن الهاتفين Honor Play6T و Play 6T Pro في الصين، وبصرف النظر عن هذه الهواتف الذكية المتميزة، أطلقت الشركة أيضًا سكوترًا كهربائيًا أطلق عليه اسم Honor Choice P10 الذي يبلغ سعر التجزئة له (تقريبًا 361 دولارًا أمريكيًا)، ولكنه سيكون متاحًا بسعر مخفض قدره (حوالي 313 دولارًا أمريكيًا) خلال عمليات البيع الأولية وفقًا لتصريح الشركة.

Honor Choice P10

مواصفات السكوتر الكهربائي Honor Choice P10