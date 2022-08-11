سعر ومواصفات هاتف Galaxy Z Fold 4 وحش سامسونج القادم بإمكانات رائعة

كشفت رسمياً شركة سامسونج عملاق تصنيع الهواتف الذكية النقاب عن هاتف Galaxy Z Fold 4 الرائع القابل للطي، حيث يحتوي هاتفها الجديد على تغيرات كبيرة وقوية جعلته أكثر تطوراً من الأجيال السابقة، مما يجعله أقرب إلى جهاز اللاب توب أو الحاسب المحمول، وحرصت الشركة على توفير العديد من الإمكانيات الرائدة لجذب الكثير من المستخدمين في ظل منافسة شرسة بين العديد من شركات تصنيع الهواتف الذكية في العالم.

هاتف Galaxy Z Fold 4

من جانبه ذكر الموقع التقني “gsmarena” أنه من المقرر أن يصل الهاتف إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، حيث أن شركة سامسونج فتحت باب الحجز المسبق للهاتف في تلك الدول الثلاث، وسوف تبدأ المبيعات في 26 أغطس الجاري 2022.

مواصفات جالاكسي زد فولد 4

يحتوي هاتف سامسونج الرائد على شاشة رئيسية داخلية قابلة للطي بقياس 7.6 بوصة، وهى من نوع Dynamic AMOLED، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، مع شاشة خارجية يبلغ قياسها 6.2 بوصة.

وهي من نوع Dynamic AMOLED 2X، يمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، بدقة +HD، كما أنها محمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass Victus+.

الكاميرا

كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل (تدعم ميزة التثبيت البصري OIS).

كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل.

كاميرا مقربة بدقة 10 ميجابكسل.

كما يتمع هاتف سامسونج الجديد بكاميرا أمامية رائعة، وهى مخفية أسفل الشاشة الرئيسة بدقة 4 ميجا بيكسل، وكاميرا لالتقاط السلفي بالشاشة الخارجية بدقة 10 ميجا بيكسل.

المعالج والذاكرة

يعمل هاتف Galaxy Z Fold 4 بواسطة معالج قوي، من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 8+ Gen 1، وهو بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن بذاكرة:

الرام ذاكرة وصول عشوائي رام كبيرة بسعة 12 جيجابايت الذاكرة الداخلية ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت الأمان بصمات الأصابع جانبي مدمج بزر الطاقة نظام التشغيل Android 12L

البطارية

يحتوي هاتف سامسونج الرائع على بطارية كبيرة بقوة 440 مللي أمبير، حيث أنها تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، وهى من الميزات الهامة التي يبحث عنها عشاق الهواتف الذكية خلال هذه الفترة.

سعر هاتف Galaxy Z Flip 4

يُباع هاتف Galaxy Z Flip 4 في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل 999 دولار أمريكي للنسخة 8+128 جيجا بايت، بينما يتم بيع النسخة 12 + 256 جيجابايت بسعر 1799 دولار أمريكي، بينما يتوفر الهاتف للبيع في أوروبا بسعر 1099 يورو للنسخة 8+128 جيجا بايت، ومقابل 1799 يورو للطراز بسعة 12+256 جيجابايت.

بينما يُباع الهاتف في المملكة المتحدة مقابل 999 جنيه استرليني للنسخة 8+128 جيجابايت، ومقابل 1649جنيه استرليني للنسخة 12+256 جيجابايت.

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