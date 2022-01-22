تسريب مواصفات Samsung Galaxy S22 Ultra.. ذاكرة 512 جيجابايت وكاميرا بدقة 108 ميجابكسل

تشير أحدث التسريبات إلى أن تشكيلة Galaxy S22 الرائدة القادمة من سامسونج ستصدر في الثامن من فبراير 2022، وقبل تاريخ الإطلاق المعلن، بدأت سامسونج في قبول الحجوزات للأجهزة، والآن تم تسريب صورة Infographic لهاتف Galaxy S22 Ultra لتكشف عن مواصفاته الرئيسية بشكل أكثر تفصيلًا عن التسريبات السابقة، حيث كشفت منصة Weibo tipster Anchor Technology Network عن رسم بياني لهاتف جالكسي S22 Ultra القادم، وتكشف الصورة تفاصيل حول الشاشة والتخزين والمزيد .

Galaxy S22 Ultra

كاميرات جلاكسي S22 الترا

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تظهر الصورة أن الجهاز سيأتي بكاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل بفتحة f / 1.8 ، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل مع تكبير 3 x وفتحة f / 4.9، وعدسة بدقة 10 ميجابكسل مع تكبير 10x وفتحة f / 4.9 ، وأخيراً ستكون هناك كاميرا بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2. وفي مقدمة الجهاز سيتم تجهيزه بكاميرا بدقة 40 ميجابكسل بفتحة f / 2.2.

معالج Galaxy S22 Ultra

يكشف مخطط المعلومات الرسومي أيضًا أن الجهاز سيأتي بمتغيرات المعالج Snapdragon 8 Gen 1 و Exynos 2200 SoC، ومع ذلك فقد ذكرت التسريبات الأخيرة أن متغير Exynos سيأتي في مناطق أقل هذه المرة.

شاشة Galaxy S22 Ultra

تكشف الصورة أن هاتف جالكسي اس 22 الترا القادم سيأتي بلوحة Dynamic AMOLED 2X كبيرة مقاس 6.8 بوصة، وتحديث بمعدل 120 هرتز مع ذروة سطوع تبلغ 1500 شمعة، مما يجعله مثير للإعجاب تمامًا، وكان تسريب سابق كشف أن أجهزة S22 Ultra و S22 Plus القادمة ستأتي مجهزة بألمع شاشة هاتف ذكي على الإطلاق عند ذروة سطوع تبلغ 1750 شمعة في المتر المربع وسطوع تلقائي 1500 شمعة في المتر المربع، ومع ذلك يبدو أن شركة Samsung قررت الإعلان عن ذروة السطوع، لأن ذروة السطوع التلقائي أو كل التسريبات السابقة أن ذروة السطوع ستبلغ 1750 شمعة كانت مجرد شائعات طوال الوقت.

ذاكرة التخزين لهاتف Galaxy S22 Ultra

على ما يبدو أن الجهاز سيأتي بثلاثة خيارات تخزين فقط، والتي ستصل إلى 512 جيجابايت كحد أقصى بدلاً من 1 تيرابايت المشاع، حيث يكشف مخطط المعلومات الرسومي عن المتغيرات الثلاثة لذاكرة التخزين وهي:

12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت من التخزين .

12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت للتخزين .

16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 512 جيجابايت للتخزين.

بطارية Galaxy S22 Ultra

سيأتي هاتف جالكسي S22 Ultra ببطارية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السريع 45 واط، وهو الأعلى حتى الآن بالنسبة لهاتف ذكي من سامسونج،وبحسب ما ورد ، فإن هذا الشحن السريع الجديد بقدرة 45 وات سيملأ بطارية الجهاز من 0% إلى 70% في 30 دقيقة.

قلم Galaxy S22 Ultra S Pen

سيكون قلم S Pen الموجود في جالكسي S22 Ultra أسرع بكثير من ذي قبل، حيث يبلغ زمن الانتقال 2.8 مللي ثانية، مما سيوفر ذلك تحسينًا بمقدار 3 أضعاف في زمن الوصول مقارنةً بقلم S Pen في هاتف Galaxy Note20 Ultra الذي يوفر زمن انتقال 9 مللي ثانية، إلى جانب معدل التحديث البالغ 120 هرتز واستجابة اللمس الأكثر حساسية، فمن المؤكد أن المهام مثل الرسم على Galaxy S22 Ultra ستكون تجربة ممتعة.

وأخيرًا سوف يكون هناك في وقت قريب معلومات أكثر تفصيلًا حول قائمة المواصفات الرسمية لجميع الهواتف الذكية القادمة من سلسلة Galaxy S22 ، التي ستعلن عنها شركة سامسونغ رسميًا في حدث Galaxy Unpacked في 8 فبراير 2022.